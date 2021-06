"We Are Lady Parts": Η σειρά με τις νεαρές μουσουλμάνες που παίζουν πανκ, θα σε καθηλώσει

«Η μουσική μας έχει να κάνει με διαμαρτυρία. Έχει να κάνει με το να την ακούν» λέει η Saira (την υποδύεται η Sarah Kameela Impey), η πρώτη τραγουδίστρια της μπάντας που δίνει τον τίτλο «We Are Lady Parts» στη νέα μίνι τηλεοπτική σειρά της Peacock TV· η μπάντα Lady Parts είναι ένα γυναικείο punk συγκρότημα νεαρών μουσουλμάνων γυναικών στο Λονδίνο. Είναι μουσουλμάνες που προσπαθούν να ακουστούν σε ένα μουσικό είδος στο οποίο παραδοσιακά δεν υπάρχει χώρος για αυτές, και των οποίων η μουσική δεν περιλαμβάνεται συχνά στις playlist των φίλων τους και των οικογενειών τους.

ADVERTISING

Η Amina (παίzει η Anjana Vasan), φοιτήτρια μεταπτυχιακού μικροβιολογίας, δεν είναι ακριβώς αυτό που οι άλλες είχαν κατά νου για νέο μέλος της μπάντας. Και το να είναι το τέταρτο μέλος των Lady Parts – που απολαμβάνουν στίχους όπως «Voldemort’s alive and he’s under my head scarf» – δεν ήταν στα σχέδια της Amina. Αλλά όταν παίζουν όλες μαζί για πρώτη φορά, η χημεία είναι εκρηκτική· και η Amina αρχίζει να επανεξετάζει τις ιδέες της για το πώς συμπεριφέρεται μια «καλή μουσουλμάνα». Η μελλοντική lead guitarist της μπάντας ξεπερνά τον αρχικό τρόμο της κάθε που εμφανίζεται πάνω στη σκηνή – της έρχεται αναγούλα και κάνει εμετό – και διοχετεύει συναισθήματα ερωτικής απόρριψης στο πρώτο τραγούδι που γράφει, το «Bashir With the Good Beard», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η Nida Manzoor, δημιουργός και σκηνοθέτης της τηλεοπτικής σειράς, έχει επίγνωση των συγκρούσεων και εντός και εκτός της μπάντας. Το συγκρότημα είναι ένα πραγματικό χωνευτήρι της βρετανικής μουσουλμανικής εμπειρίας: η Saira, που φοράει κοντομάνικα για να φαίνονται τα τατουάζ της ενώ δουλεύει σε χασάπικο χαλάλ (κοπής κρέατος σύμφωνα με τις επιταγές της θρησκείας)· η Momtaz, που εν πολλοίς έχει καλυμμένο το πρόσωπό της ενώ, στην καθημερινή δουλειά της, πουλάει σέξι εσώρουχα. Ακόμη και η Amina, η οποία επιθυμεί να παρουσιάζεται ως πιο παραδοσιακή, αλλά και η οικογένειά της είναι πιο ιδιόρρυθμοι από ό,τι η ίδια θα ήθελε να παραδεχτεί· κάποια από τα καλύτερα αστεία της σειράς έχουν να κάνουν με τη μαμά της και τον μπαμπά της να λένε πράγματα για τη ζωή τους κάθε που συναντούν κάποιον υποψήφιο γαμπρό για την Amina.

Στο τέλος, η Amina καταλήγει να απολαμβάνει το ότι είναι μέλος της μπάντας. Και το παρελθόν της Amina, της Saira, της απότομης ντράμερ Ayesha (την υποδύεται η Juliette Motamed), της γλυκιάς μπασίστριας Bisma (στον ρόλο, η Faith Osmole) και της αδίστακτης μάνατζερ Momtaz (παίζει η Lucie Shorthouse) γεννά σχεδόν σε κάθε σκηνή κωμικές εντάσεις.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις