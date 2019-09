X-Factor: Η Κύπρια που άφησε "άφωνους" τους κριτές με την συγκλονιστική ερμηνεία της

Η 21χρονη Χρυστάλλα Καραπίττα από την Λάρνακα της Κύπρου ανέβηκε στη σκηνή του X-Factor και εντυπωσίασε τους κριτές, αφήνοντάς τους "άφωνους" και κάνοντάς τους να κοιτάνε ο ένας τον άλλον.

Η νεαρή Κύπρια είναι φοιτήτρια Νομικής, αλλά αγαπάει πολύ το τραγούδι και τη μουσική, ενώ, όπως δήλωσε στην πρεμιέρα του talent show, το να γίνει τραγουδίστρια ήταν το όνειρό της από πολύ μικρή ηλικία.

Η Χρυστάλλα επέλεξε να ερμηνεύσει το "And I am telling you" της Jennifer Hudson και με το που άρθρωσε τους πρώτους στίχους, έκανε ολόκληρο το πλατό του X-Factor να ανατριχιάσει.

Φυσικά και οι κριτές την πέρασαν στην επόμενη φάση. Δείτε την συγκλονιστική της ερμηνεία παρακάτω: