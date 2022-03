X-Factor: Όσα έγιναν στην πρεμιέρα - "Είστε απαράδεκτος" είπε διαγωνιζόμενη στον Μάστορα

Πρεμιέρα έκανε το X-Factor το βράδυ της Παρασκευής. Το μακροβιότερο και πιο επιδραστικό μουσικό talent show επέστρεψε, μέσα από τη συχνότητα του MEGA, με μια κορυφαίων προδιαγραφών παραγωγή.

Σόλο ερμηνευτές και μπάντες κάθε ηλικίας με πάθος για τη μουσική, ανέβηκαν στη σκηνή του X-Factor και να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους μπροστά στην κριτική επιτροπή, που αποτελείται από τους Μιχάλη Κουινέλη, Χρήστο Μάστορα, Μαρίζα Ρίζου, Στέλιο Ρόκκο.

Οι τέσσερις αγαπημένοι καλλιτέχνες, καταξιωμένοι σε διαφορετικά είδη της ελληνικής μουσικής, έκατσαν στη θέση του κριτή, με στόχο να εντοπίσουν το μεγαλύτερο νέο ταλέντο.

X-Factor: Τα πρώτα λόγια των κριτών

X-Factor: Οι ερμηνείες που ξεχώρισαν

Με τις καλύτερες προϋποθέσεις ξεκίνησε φέτος το X-Factor, με τους κριτές να είναι παραπάνω από εντυπωσιασμένοι από το συγκρότημα «Γίναμε».

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο Σωκράτης Χάρης δοκίμασε να τραγουδήσει το απαιτητικό κομμάτι "You Are The Reason", "μαγεύοντας" τους τέσσερις κριτές.

Την ίδια στιγμή, ο Αναστάσης Φράγκος, με το ιδιαίτερο στυλ του, κατάφερε να συγκινήσει τους κριτές, ερμηνεύοντας το "Moon River".

X-Factor: Η διαγωνιζόμενη που την "είπε" στον Μάστορα

Η Κατερίνα Λαζαρίδου κατάφερε να εντυπωσιάσει τους κριτές με την ερμηνεία της. Με ένα ιδιαίτερο κομμάτι έκανε την εμφάνισή της και έδειξε το πλούσιο φωνητικό της ταλέντο. Επέλεξε να ερμηνεύσει το "Αν το Λες Αγάπη Αυτό" από τους Marseaux ft. dPans, με τους κριτές να την απολαμβάνουν

Ο Χρήστος Μάστορας ενθουσιάστηκε τόσο πολύ, που ανέβηκε στη σκηνή για να τραγουδήσει μαζί με τη διαγωνιζόμενη, με την ίδια, ωστόσο, να... στριμώχνει τον κριτή.

"Με στενοχωρεί που δεν έχετε ιδέα ποια είμαι, γιατί ακολουθεί ο ένας τον άλλον στο Instagram. Είστε απαράδεκτος", είπε με χιουμοριστική διάθεση η παίκτρια στον Χρήστο Μάστορα.

