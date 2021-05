YFSF: Μεταμορφώσεις σε ρυθμούς Eurovision - Ποιοι θα κάνουν guest

Το «Your Face Sounds Familiar – All Star» έρχεται την Κυριακή 9 Μαΐου στις 21:00 στον ΑΝΤ1 με μία εντυπωσιακή βραδιά Eurovision. Ο μακροβιότερος διαγωνισμός τραγουδιού επιστρέφει στη σκηνή του «Your Face Sounds Familiar» με πολλές εκπλήξεις, ξεχωριστούς καλεσμένους και πολύ δυνατές συμμετοχές.

Αυτή την Κυριακή, η μοναδική Μαρία Μπεκατώρου υποδέχεται την αγαπημένη της κριτική επιτροπή, τους Τάκη Ζαχαράτο, Μιχάλη Ρέππα, Κατερίνα Παπουτσάκη και Κωστή Μαραβέγια, αλλά και έναν επιπλέον κριτή, τον συνθέτη Δημήτρη Κοντόπουλο, ο οποίος έχει γράψει ιστορία στη Eurovision και το όνομά του είναι συνυφασμένο με τον θεσμό.

Στη σκηνή του «Your Face Sounds Familiar» και η Στεφανία Λυμπερακάκη, η φετινή εκπρόσωπος της Ελλάδας στον 65ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, η οποία λίγο πριν ταξιδέψει στην Ολλανδία και το Ρότερνταμ, κάνει μια στάση στο απόλυτο σόου μεταμφιέσεων για να τραγουδήσει το «Last Dance», σε μία ballad διασκευή. Τη συνοδεύει στο πιάνο ο Δημήτρης Κοντόπουλος, που είναι ο δημιουργός του τραγουδιού, μαζί με τους Arcade και τη Sharon Vaughn. Creative Director για την οπτικοποίηση της εμφάνισης του τραγουδιού στη Eurovision είναι ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Οι μεταμορφώσεις των all star καλλιτεχνών την Κυριακή, 9 Μαΐου, θα είναι:

Θανάσης Αλευράς - Ελένη Φουρέιρα (Dancing Lasha Tumbai - Switch Song) - ΙΣΡΑΗΛ (2019)

Κρατερός Κατσούλης - Brotherhood Of Man (Save Your Kisses For Me) - ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (1976)

Λευτέρης Ελευθερίου - Stereo Mike (Watch My Dance) - ΕΛΛΑΔΑ (2011)

Ησαΐας Ματιάμπα - Σοφία Βόσσου (Άνοιξη) - ΕΛΛΑΔΑ (1991)

Ίαν Στρατής - Mans Zelmerlow (Heroes) - ΣΟΥΗΔΙΑ (2015)

Μπέττυ Μαγγίρα - Τάμτα (Replay) - ΚΥΠΡΟΣ (2019)

Ματθίλδη Μαγγίρα - Izhar Cohen (Abanibi) - ΙΣΡΑΗΛ (1978)

Κατερίνα Στικούδη - Hadise (Dum Tek Tek) - ΤΟΥΡΚΙΑ (2009)

Τάνια Μπρεάζου - Mahmood (Soldi) - ΙΤΑΛΙΑ (2019)

Guest εμφανίσεις: Λούκας Γιόρκας, Πασχάλης Τσαρούχας

Όπως πάντα, έτσι και φέτος το «Your Face Sounds Familiar-All Star» έχει φιλανθρωπικό σκοπό, και ο νικητής κάθε επεισοδίου προσφέρει χρήματα στο Ίδρυμα ή το Σωματείο της επιλογής του.

