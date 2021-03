YFSF: Νικητής ο Ησαΐας Ματιάμπα - Συγκλόνισε τους κριτές με την ερμηνεία του

Την καλύτερη εμφάνιση για την Κυριακή (28/03) είχε στο "YFSF - All Star" ο Ησαΐας Ματιάμπα, ο οποίος τραγούδησε το θρυλικό κομμάτι "The Sound of Silence", ενώ μεταμφιέστηκε στον frontman των Disturbed, του συγκροτήματος που το διασκεύασε πριν από μερικά χρόνια.

Το τραγούδι των Simon & Garfunkel βγήκε το 1964, ενώ η διασκευή των Distubed είναι του 2015, με τον Ησαΐα Ματιάμπα να χαρίζει μια ανατριχιαστική και ατμοσφαιρική ερμηνεία.

"Αυτό το κομμάτι είναι σαν έχει μέσα του μια συμφωνική ορχήστρα. Το απέδωσες σαν ένας καλός μαέστρος. Είδαμε έναν άλλον Ησαΐα" είπε ο Κωστής Μαραβέγιας, με τον Μιχάλη Ρέππα να συμπληρώνει, λέγοντας: "Με βάζεις σε πολύ μεγάλο πειρασμό. Σε ζηλεύω όπως όλους τους τραγουδιστές με αξία γιατί έχετε το χάρισμα να κάνετε την αναπνοή σας προσευχή".

Όσο για τον Τάκη Ζαχαράτο και την Κατερίνα Παπουτσάκη, είχαν μείνει άφωνοι και χειροκροτούσαν όρθιοι τον Ησαΐα Ματιάμπα για την εξαιρετική του εμφάνιση.

Ο Ησαΐας Ματιάμπα τραγουδά το "The Sound of Silence" στο YFSF:

