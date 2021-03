To φίλτρο του TikTok που "πιάνει" τους άπιστους

Mια από τους 689 εκατομμύρια χρήστες του TikTok έπαιζε με τα φίλτρα που υπάρχουν η πλατφόρμα, όταν ανακάλυψε αυτό που όπως λέει τη βοήθησε να ανακαλύψει πως ο φίλος της την απατούσε. Η Σόφι Νικόλ (@shutupsophie) έχει να προτείνει μια το Magic 8 Ball στο Snapchat, σε όσους θέλουν να διαπιστώσουν αν οι σύντροφοι τους είναι πιστοί.

Το Magic-8 Ball είναι μια πλαστική σφαίρα, που παραπέμπει στη σχετική μπάλα του μπιλιάρδου και χρησιμοποιείται για να 'δει' κάποιος το μέλλον του ή να αναζητήσει συμβουλές. Υπάρχει από το 1950, όταν το δημιούργησαν οι Άλμπερτ Σι Κάρτερ και Έιμπ Μπούκμαν και μετά το πούλησαν στη Mattel. Ο χρήστης κάνει μια ερώτηση στην μπάλα, που μπορεί να απαντηθεί με ναι ή όχι, μετά τη γυρίζει ανάποδα και ανακαλύπτει την απάντηση. O Kάρτερ πήρε την έμπνευση από μια συσκευή 'πνευματικής γραφής' που είχε η μητέρα του, Μέρι -μάντισσα στο επάγγελμα. Για να περάσει από τη θεωρία στην πράξη, ζήτησε τη βοήθεια του γαμπρού του, Έιμπ, απόφοιτο του Ohio Mechanics Institute και το 1944 ο Κάρτερ έκανε αίτηση για την πατέντα της κυλινδρικής συσκευής που είχε ονομάσει. Πέθανε πριν γίνει δικό του το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας -αυτό έγινε το 1948. Ο Μπούκμαν βελτίωσε τη συσκευή και το 1948 την εμφάνισε ως ιριδίζουσα κρυστάλλινη σφαίρα.

H Brunswick Billiards του Σικάγο ενδιαφέρθηκε για αυτήν και το 1950 εξουσιοδότησε την Alabe Crafts να την εξελίξει σε μπάλα μπιλιάρδου, ιδέα που του ήλθε όταν είδε το You Nazty Spy των Three Stooges. Πλέον η σφαίρα μπορεί να δώσει 20 απαντήσεις συνολικά, 10 θετικές, 5 'δεν ξέρω, δεν απαντώ' (π.χ. 'συγκεντρώσου και ρώτησε ξανά') και 5 αρνητικές. Kάνεις την ερώτηση, κουνάς την μπάλα και κοιτάς την απάντηση. Αναδείχθηκε σε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της ιστορίας και τον καιρό των social media έγινε εφαρμογή.

Πίσω στη Σόφι και το πώς 'έπιασε' τον άπιστο σύντροφο της

Πριν δέκα μήνες το είχε χρησιμοποιήσει για να ρωτήσει 'με απατάει ο Μέισον;'. Η απάντηση του φίλτρου ήταν 'you better believe it'. Έδειξε τα 'τεκμήρια' στον Μέισον, εκείνος έπαθε σοκ και αρνήθηκε τα πάντα. Όπως διαπίστωσε τις επόμενες μέρες η Σόφι της έλεγε ψέματα. Μετά πόσταρε και σχετικό video, στο οποίο εμφανιζόταν ελαφρώς αλλαγμένη (με νέο χρώμα μαλλιών, σκουλαρίκι στη μύτη και τελείως διαφορετικά ρούχα). “Μπορούσες να δεις στα μάτια του πως λέει ψέματα” επέμενε η Σόφι, “το γεγονός ότι σοκαρίστηκε πριν καν δοθεί η απάντηση ήταν επίσης απόδειξη. Έδειχνε φοβισμένος”.

Στο video της επιβεβαίωσης η Σόφι είπε πως είδε ένα γραπτό μήνυμα που 'καταδίκασε' τον τότε σύντροφο της, το οποίο είχε στείλει μια άλλη γυναίκα “όπως είχα πάρει το τηλέφωνο του για να τακτοποιήσω το σερί που είχαμε στο Snapchat”. Μπήκε στη διαδικασία να ψάξει τα μηνύματα, αφότου μια φίλη της, της είχε βάλει ψήλους στα αυτιά. Επικοινώνησε με την άλλη γυναίκα και έμαθε πως δεν είχε ιδέα ότι ο άνδρας με τον οποίον μοιράστηκε ένα βράδυ,είχε σχέση. “Oπότε δεν μου έφταιγε εκείνη”.

