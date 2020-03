YFSF: Νικητής ο Λάμπης Λιβιεράτος ως Barry White - Απίστευτη μεταμόρφωση

Φαντασμαγορικές εμφανίσεις και υπέροχα performances είχαμε την Κυριακή στο Your Face Sounds Familiar, που χάρισε χαμόγελα στους τηλεθεατές για ένα ακόμη βράδυ στον ΑΝΤ1.

Οι μεταμορφώσεις που είδαμε στο χθεσινό YFSF ήταν: Μαρία Ανδρούτσου – Αλέξια, Στέφανος Μουαγκιέ – Μάκης Δημάκης, Τάνια Μπρεάζου – Christina Aguilera, Κατερίνα Κουκουράκη – Αλίκη Βουγιουκλάκη, Λάμπης Λιβιεράτος – Barry White, Νικόλας Ραπτάκης – Sotis Βολάνης, Ευρυδίκη – Τάνια Τσανακλίδου, Δανάη Λουκάκη – Army of Lovers, Γιώργος Χρανιώτης – Iggy Pop.

Πολλοί ήταν εκείνοι που τα πήγαν περίφημα, ωστόσο, ο Λάμπης Λιβιεράτος έκλεψε τις εντυπώσεις, αλλά και τις περισσότερες ψήφους - τόσο από τους κριτές και από το κοινό, όσο και από τους συμπαίκτες του - με αποτέλεσμα να αναδειχθεί πανηγυρικά νικητής της βραδιάς.

Ο γνωστός τραγουδιστής μεταμορφώθηκε σε Barry White, ενσαρκώνοντας τον διάσημο Αμερικανό συνθέτη, παραγωγό, τραγουδοποιό και τραγουδιστή, γνωστό για την μπασοβαρύτονη φωνή του, και ερμηνεύοντας την μεγάλη επιτυχία του "You are the first, the last, my everything".

Απέσπασε το πιο θερμό χειροκρότημα!