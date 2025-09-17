130 χρόνια Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Αφιερωματικό Έτος Μίκη Θεοδωράκη

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών συνεχίζει τις εκδηλώσεις της στο πλαίσιο του Αφιερωματικού Έτους Μίκη Θεοδωράκη του Υπουργείου Πολιτισμού, για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου συνθέτη.

Με το άνοιγμα της σεζόν 2025-26, η Κ.Ο.Α. επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά συνεχίζοντας τη γόνιμη συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων, αυτήν τη φορά για να παρουσιάσει δύο από τα γνωστότερα έργα του Μίκη Θεοδωράκη: τον κύκλο τραγουδιών Μαουτχάουζεν, βασισμένο στην ποίηση του Ιάκωβου Καμπανέλλη, και την εμβληματική μουσική Σουίτα από τον Ζορμπά, σε ενορχήστρωση του Δημήτρη Μίχα. Το Μαουτχάουζεν αποτελεί έναν βαθιά συγκινητικό φόρο τιμής στα θύματα του Ολοκαυτώματος και έναν από τους πιο σπαρακτικούς συνδυασμούς ελληνικού λόγου και μουσικής του 20ού αιώνα. Ο Ζορμπάς, αντιπροσωπευτικός λογοτεχνικός ήρωας της ελληνικής ψυχής, της ελευθερίας και της δύναμης της ζωής, προσφέρει ένα αντίβαρο γεμάτο ρυθμό και πάθος.

Η συναυλία εντάσσεται στον εορτασμό για τα 130 χρόνια λειτουργίας του ιστορικού θεάτρου και πραγματοποιείται με ελεύθερη είσοδο.

Το πρόγραμμα με μια ματιά

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (1925-2021)

Κύκλος τραγουδιών Μαουτχάουζεν σε ποίηση Ιάκωβου Καμπανέλλη (ενορχήστρωση Γιάννη Σαμπροβαλάκη)

(ενορχήστρωση Δημήτρη Μίχα) ΣΟΛΙΣΤ: Μαργαρίτα Συγγενιώτου | μεσόφωνος

| μεσόφωνος ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τάσος Συμεωνίδης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Είσοδος ελεύθερη

Για την Ιστορία

Κύκλος τραγουδιών Μαουτχάουζεν, σε ποίηση Ιάκωβου Καμπανέλλη

Άσμα ασμάτων Ο Αντώνης Ο δραπέτης Όταν τελειώσει ο πόλεμος

Ο κύκλος τραγουδιών Μαουτχάουζεν είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα της ελληνικής μουσικής δημιουργίας, αποτέλεσμα της συνεργασίας του συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη με τον ποιητή και επιζώντα του Ολοκαυτώματος Ιάκωβο Καμπανέλλη. Το έργο βασίζεται σε τέσσερα ποιήματα του Καμπανέλλη, γραμμένα με αφορμή τις εμπειρίες του ως κρατούμενου στο ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης Μαουτχάουζεν κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι στίχοι εξιστορούν με λυρικό και συγκινητικό τρόπο την αγριότητα του στρατοπέδου, αλλά και την αντοχή, την ελπίδα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια που επιβιώνουν ακόμη και στις πιο απάνθρωπες συνθήκες. Η μουσική του Θεοδωράκη ενισχύει τη δύναμη των στίχων, συνθέτοντας ένα έργο βαθιά αντιπολεμικό και οικουμενικό, που εξακολουθεί να συγκινεί και να εμπνέει.

Ο κύκλος παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1966, με ερμηνεύτρια τη Μαρία Φαραντούρη, και έκτοτε θεωρείται σταθμός τόσο στην καλλιτεχνική πορεία του Θεοδωράκη όσο και στη σύγχρονη ελληνική πολιτιστική κληρονομιά.

Το έργο θα παρουσιαστεί στην ενορχήστρωση του Γιάννη Σαμπροβαλάκη.

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (1925 – 2021)

Σουίτα από το μπαλέτο Ζορμπάς

Αναπόσπαστο συστατικό της τεράστιας εμπορικής επιτυχίας της ταινίας του Μιχάλη Κακογιάννη Αλέξης Ζορμπάς (Zorba the Greek) ήταν, πέραν του ίδιου του αριστουργήματος του Καζαντζάκη, των έξοχων ερμηνειών των πρωταγωνιστών (ιδίως του πληθωρικού Άντονυ Κουήν) και της εμπνευσμένης σκηνοθεσίας του Κακογιάννη, η συγκλονιστική μουσική που συνέθεσε ο Μίκης Θεοδωράκης. Δέκα χρόνια μετά από τον κινηματογραφικό αυτό θρίαμβο του 1964, ο συνθέτης επέστρεψε στη μουσική της ταινίας μετουσιώνοντας και εμπλουτίζοντάς την σε ένα μπαλέτο που υποβλήθηκε επιτυχώς στο Φεστιβάλ της Βερόνα. Η Σουίτα του Μπαλέτου οικοδομείται πάνω σε μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα θέματα της μουσικής που περιγράφει ιδανικά τον αγέρωχο και απρόβλεπτα «σοφό» Αλέξη Ζορμπά με αιχμή του δόρατος φυσικά το πασίγνωστο «Συρτάκι». Η επιτυχία και ανεπανάληπτη αναγνωρισιμότητα της μουσικής του Θεοδωράκη έγκειται στην απλότητα και την ειλικρίνειά της αλλά και την καθηλωτική περιγραφική της δύναμη. Διόλου τυχαία, οι ήχοι του Ζορμπά έχουν συνδεθεί στο ελληνικό και παγκόσμιο κοινό με τις πιο αγνές και ιδεώδεις πλευρές του νέου ελληνισμού: το πάθος, τη λεβεντιά, την περηφάνια, την ανέμελη και φωτεινή εξωστρέφεια.