Αυτό είναι το πλήρες πρόγραμμα του 14ου Athens Open Air Film Festival

Κλασικές και πολυαγαπημένες ταινίες σε ολοκαίνουργιες και ψηφιακά αποκατεστημένες κόπιες, κινηματογραφικές ολονυκτίες κάτω από την πανσέληνο, μαραθώνιος θρυλικών ταινιών τρόμου σε ένα από τα πιο δροσερά πάρκα της Αθήνας, αξέχαστες προβολές σε απροσδόκητα και εντυπωσιακά σημεία της πόλης. Αυτά και πολλά ακόμη επιφυλάσσει το 14ο Athens Open Air Film Festival powered by ΔΕΗ, η αγαπημένη φεστιβαλική συνήθεια του καλοκαιριού η οποία επιστρέφει από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο με πλούσιο πρόγραμμα, προβολές σε αγαπημένες, αλλά και νέες τοποθεσίες και κυρίως με σπουδαίο σινεμά.

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ

Προαύλιος χώρος Ζαππείου Μεγάρου, Αθήνα

21:30 HIGH FIDELITY (2000, 113′)

Σκηνοθεσία: Στίβεν Φρίαρς Πρωταγωνιστούν: Τζον Κιούζακ, Τζακ Μπλακ, Λίζα Μπονέ, Τιμ Ρόμπινς

Προβολή με ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ

Πεζόδρομος Διονυσίου Αρεοπαγίτου (στη συμβολή με Παρθενώνος), Αθήνα

21:30 48 ΩΡΕΣ | 48 HRS. (1982, 96′)

Σκηνοθεσία: Γουόλτερ Χιλ Πρωταγωνιστούν: Έντι Μέρφι, Νικ Νόλτε, Ανέτ Ο’ Τουλ,

Τζέιμς Ρέμαρ

Προβολή της ταινίας σε ολοκαίνουργια ψηφιακή αποκατάσταση

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ

Τρένο στο Ρουφ, Σιδηροδρομικός Σταθμός Ρουφ, Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως & Αμφιπόλεως, Αθήνα

21:30 ΤΣΑΪ ΣΤΗ ΣΑΧΑΡΑ | THE SHELTERING SKY (1990, 138′)

Σκηνοθεσία: Μπερνάρντο Μπερτολούτσι Πρωταγωνιστούν: Τζον Μάλκοβιτς,

Ντέμπρα Γουίνγκερ, Κάμπελ Σκοτ, Τίμοθι Σπολ

Προβολή με ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ

Κήποι της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών, Διδότου 6, Αθήνα

21:30 ΤΟ ΕΜΒΑΣΜΑ | MANDABI (1968, 92’)

Σκηνοθεσία: Ουσμάν Σεμπέν Πρωταγωνιστούν: Μακουρεντιά Γκέιγ, Γιουνούς Ν’Ντιάγ, Ισέου Νιάνγκ

Σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Plein-Air του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ

Άλσος Πετραλώνων, Αθήνα (εντός γηπέδου μπάσκετ)

21:30 ZODIAC: THE DIRECTOR’S CUT (2007, 162′)

Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Φίντσερ Πρωταγωνιστούν: Τζέικ Τζίλενχαλ, Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Μαρκ Ράφαλο

Προβολή για πρώτη φορά στην Ελλάδα του Director’s Cut με ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια

ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ

Πάρκο Δρακοπούλου, Αθήνα

21:30 ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΡΛΙΤΟ | CARLITO’S WAY (1993, 144′)

Σκηνοθεσία: Μπράιαν Ντε Πάλμα Πρωταγωνιστούν: Αλ Πατσίνο, Σον Πεν, Βίγκο Μόρτενσεν

Προβολή με ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ

Κήποι της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών, Διδότου 6, Αθήνα

21:30 Η ΠΑΛΙΟΠΑΡΕΑ | VINCENT, FRANÇOIS, PAUL ET LES AUTRES (1974, 113′)

Σκηνοθεσία: Κλοντ Σοτέ Πρωταγωνιστούν: Ιβ Μοντάν, Ζεράρ Ντεπαρντιέ, Μισέλ Πικολί, Σερζ Ρεζιανί

Επετειακή προβολή 50 ετών από την πρώτη κυκλοφορία της ταινίας | Σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Plein-Air του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, Αθήνα – Είσοδος από Ιάκχου

21:30 12 ΠΙΘΗΚΟΙ | 12 MONKEYS (1995, 129′)

Σκηνοθεσία: Τέρι Γκίλιαμ Πρωταγωνιστούν: Μπρους Γουίλις, Μπραντ Πιτ, Μάντλιν Στόου

Προβολή με ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, Αθήνα – Είσοδος από Ιάκχου

21:30 THE TRUMAN SHOW (1998, 103′)

Σκηνοθεσία: Πίτερ Γουίαρ Πρωταγωνιστούν: Τζιμ Κάρεϊ, Εντ Χάρις, Λόρα Λίνεϊ

Προβολή με ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια

ΤΡΙΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ

Πάρκο Ελευθερίας, Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας, Αθήνα

21:30 ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | LE FÂNTOME DE LA LIBERTÉ (1974, 104′)

Σκηνοθεσία: Λουίς Μπουνιουέλ Πρωταγωνιστούν: Μόνικα Βίτι, Μισέλ Πικολί, Ζαν Κλοντ Μπριαλί

Επετειακή προβολή 50 ετών από την πρώτη κυκλοφορία της ταινίας, με αφορμή την Εθνική Εορτή της Γαλλίας

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ

Κήποι της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών, Διδότου 6, Αθήνα

21:30 ΠΕΝΤΕ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΤΟΥΛΙΠΕΣ | CINQ TULIPES ROUGES (1949, 90’)

Σκηνοθεσία: Ζαν Στελί Πρωταγωνιστούν: Ρενέ Ντάρι, Σουζάν Ντελί, Ρεϊμόν Μπουσιέρ

Σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Plein-Air του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ | ΟΛΟΝΥΧΤΙΑ ΤΡΟΜΟΥ

Πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος, Μοναστηρίου 137, Ακαδημία Πλάτωνος, Αθήνα

21:30 Η ΝΥΧΤΑ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΟΥ | THE NIGHT OF THE HUNTER (1955, 92′)

Σκηνοθεσία: Τσαρλς Λότον Πρωταγωνιστούν: Ρόμπερτ Μίτσαμ, Λίλιαν Γκις, Σέλεϊ Γουίντερς, Μπίλι Τσάπιν

Προβολή με ολοκαίνουργια κόπια σε 4Κ ψηφιακή αποκατάσταση

23:15 ΜΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ | THE INNOCENTS (1961, 99′)

Σκηνοθεσία: Τζακ Κλέιτον Πρωταγωνιστούν: Ντέμπορα Κερ, Πάμελα Φράνκλιν, Μάρτιν Στίβενς

Προβολή της ταινίας σε ολοκαίνουργια ψηφιακή αποκατάσταση

01:00 ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ | CARNIVAL OF SOULS (1962, 78′)

Σκηνοθεσία: Χερκ Χάρβεϊ Πρωταγωνιστούν: Κάντας Χίλιγκος, Φράνσις Φάιστ, Χερκ Χάρβεϊ

Προβολή με ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ | FULL MOON SLEEPOVER

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα

21:00 ΑΛΑΝΤΙΝ | ALADDIN (1992, 90′)

Σκηνοθεσία: Τζον Μάσκερ, Ρον Κλέμεντς

Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά

22:40 ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΜΨΗ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ | MOONSTRUCK (1987, 102′)

Σκηνοθεσία: Νόρμαν Τζούισον Πρωταγωνιστούν: Σερ, Νίκολας Κέιτζ, Ολυμπία

00:20 ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ | POLTERGEIST (1982, 114′)

Σκηνοθεσία: Τόμπι Χούπερ Πρωταγωνιστούν: ΤζοΜπεθ Γουίλιαμς, Κρεγκ Τ. Νέλσον, Χέδερ Ο’ Ρουρκ

02:20 ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ | ESCAPE FROM NEW

YORK (1981, 99′)

Σκηνοθεσία: Τζον Κάρπεντερ Πρωταγωνιστούν: Κερτ Ράσελ, Λι Βαν Κλιφ, Έρνεστ Μπόργκναϊν, Άντριεν Μπάρμπο

04:10 ΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ | THE WARRIORS (1979, 92′)

Σκηνοθεσία: Γουόλτερ Χιλ Πρωταγωνιστούν: Μάικλ Μπεκ, Ντέμπορα Βαν Βάλκενμπεργκ, Τζέιμς Ρέμαρ

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ

Θερινό Σινεμά Στέλλα, Τενέδου 34, Αθήνα

21:30 Η ΠΙΣΙΝΑ | LA PISCINE (1969, 124′)

Σκηνοθεσία: Ζακ Ντερέ Πρωταγωνιστούν: Αλέν Ντελόν, Ρόμι Σνάιντερ, Τζέιν Μπίρκιν,

Μορίς Ρονέ

Επετειακή προβολή 55 ετών από την πρώτη κυκλοφορία της ταινίας, με ολοκαίνουργια ψηφιακή κόπια

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ταράτσα ΕΜΣΤ, Λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή, (Πρώην εργοστάσιο ΦΙΞ), Αθήνα

21:30 ΓΚΛΟΡΙΑ | GLORIA (1980, 122′)

Σκηνοθεσία: Τζον Κασσαβέτης Πρωταγωνιστούν: Τζίνα Ρόουλαντς, Τζον Αντάμες,

Μπακ Χένρι, Τζούλι Κάρμεν

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Κήποι της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών, Διδότου 6, Αθήνα

21:00 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΕΛ ΟΥΓΚΩ | L’ HISTOIRE D’ ADÈLE H. (1975, 96′)

Σκηνοθεσία: Φρανσουά Τριφό Πρωταγωνιστούν: Ιζαμπέλ Ατζανί, Μπρους Ρόμπινσον, Σίλβια Μάριοτ

Σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Plein-Air του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Κήποι της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών, Διδότου 6, Αθήνα

21:00 ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΤΟΥΦΕΚΙ | LE VIEUX FUSIL (1975, 103′)

Σκηνοθεσία: Ρομπέρ Ενρικό Πρωταγωνιστούν: Φιλίπ Νουαρέ, Ρόμι Σνάιντερ, Ζαν Μπουίς

Σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Plein-Air του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος