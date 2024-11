Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος: Πρωτοπορεί στη βιωσιμότητα με νέες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις

Το ACG έχει διακριθεί σε παγκόσμιο επίπεδο για τις βιώσιμες πρακτικές που υιοθετεί, ενώ έχει αναγνωριστεί ως το πιο βιώσιμο ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα στη Ελλάδα

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, ηγέτης στην παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και στην κοινωνική συνεισφορά, προχώρησε στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα κτίρια του Κολλεγίου στην Αγία Παρασκευή αλλά και στα Σπάτα (East Campus), ενισχύοντας τη σταθερή του δέσμευση για βιωσιμότητα και αειφόρο ανάπτυξη.

Η επένδυση, συνολικού ύψους 820.000€, αποτελεί μία πρωτοβουλία του Κολλεγίου που συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, οδηγώντας σε μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, σε ελαχιστοποίηση των λειτουργικών αναγκών καθώς και σε εξοικονόμηση ενέργειας. H σημαντική αυτή πρωτοβουλία αναδεικνύει όχι μόνο την αφοσίωση του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος στην περιβαλλοντική διαχείριση, αλλά λειτουργεί και ως πρότυπο για άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα στη χώρα μας.

Ο Πρόεδρος του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, Δρ David G. Horner, δήλωσε: «Το Κολλέγιο δεν αποτελεί μόνο ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, αλλά και έναν πυλώνα κοινωνικής ευαισθησίας και υπευθυνότητας. Με την επένδυση σε φωτοβολταϊκά συστήματα, κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς την αειφόρο ανάπτυξη, δείχνοντας έμπρακτα την αφοσίωσή μας στη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για την κοινωνία και το περιβάλλον. Αυτή η πρωτοβουλία είναι μόνο η αρχή, καθώς συνεχίζουμε να εξερευνούμε τρόπους για να ενισχύσουμε τον θετικό μας αντίκτυπο».

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι, λόγω των σημαντικών βημάτων που έχει σημειώσει στον τομέα της βιωσιμότητας, το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος αναγνωρίστηκε ως top performer στο Sustainable Campus Index (SCI) του 2024 από την Ένωση για την Προώθηση της Αειφορίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education – AASHE) για ένατη συνεχή χρονιά. Ουσιαστικά, ο δείκτης SCI είναι μια βαθμολογία που δίνεται σε πανεπιστήμια και άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και δείχνει το πόσο «πράσινοι» και βιώσιμοι είναι. Η φετινή αυτή τιμητική αναγνώριση, η οποία προέρχεται από τα δεδομένα της έκθεσης AASHE STARS 2023 του Κολλεγίου, επισημαίνει τα επιτεύγματα του ACG σε βασικούς τομείς βιωσιμότητας, προβάλλοντας τις καινοτόμες προσεγγίσεις και τις επιτυχημένες πρωτοβουλίες του που εμπλέκουν ολόκληρη την ακαδημαϊκή κοινότητα στις προσπάθειες για ένα πιο πράσινο μέλλον.

Επιπρόσθετα, το Κολλέγιο, το οποίο αποτελεί το μοναδικό ακαδημαϊκό ίδρυμα στην Ελλάδα που έχει λάβει διάκριση από την AASHE για την Έκθεση STARS του, κατάφερε τον Ιούνιο του 2023 να λάβει για δεύτερη φορά τη διάκριση STARS® Gold για την τέταρτη έκθεση και αξιολόγησή του για τη βιωσιμότητα. Η διαδικασία υποβολής των εκθέσεων συντονίστηκε από το Γραφείο Βιωσιμότητας – Δημοσίων Υποθέσεων. Τέλος, το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος έχει κατακτήσει την 4η θέση μεταξύ 18 ιδρυμάτων τόσο στον δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα – στο Times Higher Education (THE) Impact Ranking, μια παγκόσμια κατάταξη πανεπιστημίων που αξιολογεί την επιτυχία τους στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του ΟΗΕ, ενώ έχει αναγνωριστεί ως το πιο βιώσιμο ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα.

Οι συγκεκριμένες διακρίσεις αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση του Κολλεγίου στην ενσωμάτωση της βιωσιμότητας σε όλες τις πτυχές της πανεπιστημιακής ζωής, θέτοντας ένα σημείο αναφοράς για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα παγκοσμίως. Έτσι, δίνοντας προτεραιότητα στην αειφορία, το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος όχι μόνο βελτιώνει τις λειτουργικές του πρακτικές, αλλά ταυτόχρονα διασφαλίζει ότι οι φοιτητές και φοιτήτριες θα εκπαιδευτούν, θα εμπνευστούν και θα «εξοπλιστούν» με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να ηγηθούν σε έναν πιο βιώσιμο κόσμο.