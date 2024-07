Απόδοση του τίτλου του Μεγάλου Ευεργέτη στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Και αναγόρευση του Ανδρέα Δρακόπουλου, Προέδρου του ΙΣΝ, σε Επίτιμο Διδάκτορα του ΕΚΠΑ

Το πρώτο και μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της χώρας, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αναγνωρίζοντας την σπουδαία προσφορά τους, τίμησε με τις ύψιστες διακρίσεις το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), αποδίδοντάς του τον τίτλο του Μεγάλου Ευεργέτη του ΕΚΠΑ, και τον Πρόεδρο του ΙΣΝ κ. Ανδρέα Δρακόπουλο, αναγορεύοντάς τον Επίτιμο Διδάκτορα των Τμημάτων Ιατρικής και Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η ιδιαιτέρως συμβολική, διπλή, τελετή πραγματοποιήθηκε την 17η Ιουλίου 2024, στη Μεγάλη Αίθουσα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η τιμητική εκδήλωση ξεκίνησε με την προσφώνηση από τον Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητή κ. Γεράσιμο Σιάσο. Στη συνέχεια ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης απηύθυνε χαιρετισμό ευχαριστώντας το Ίδρυμα για τις δωρεές προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας, οι οποίες ξεπερνούν το ένα (1) δισεκατομμύριο ευρώ. Ακολούθησε η παρουσίαση του έργου και της προσωπικότητας του κ. Ανδρέα Δρακόπουλου από τον Πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής , Καθηγητή κ. Νικόλαο Αρκαδόπουλο, η ανάγνωση των κειμένων του Ψηφίσματος των Τμημάτων Ιατρικής και Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, της Αναγόρευσης και του Διδακτορικού Διπλώματος από τον Πρόεδρο του Τμήματος Νοσηλευτικής, Καθηγητή κ. Παύλο Μυριανθέα και η περιένδυση του τιμωμένου με την τήβεννο της Σχολής Επιστημών Υγείας από τον Κοσμήτορα της Σχολής, Καθηγητή κ. Εμμανουήλ Πικουλή.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η προβολή video για το σύνολο της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η απόδοση του τίτλου του Μεγάλου Ευεργέτη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο ΙΣΝ. Η διπλή τελετή ολοκληρώθηκε με την ομιλία του τιμώμενου Προέδρου του ΙΣΝ, κ. Ανδρέα Δρακόπουλου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων: ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, επίτιμος καθηγητής κ. Π. Παυλόπουλος, οι πρώην Πρωθυπουργοί κύριοι Α. Σαμαράς και Λ. Παπαδήμος, ο Εκπρόσωπος του Προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Κ. Πιερρακάκης, ο Εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής Ελλήνων, Αντιπρόεδρος κ. Ι. Πλακιωτάκης, ο Αρχηγός της Μείζονος Αντιπολίτευσης, Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Σ. Κασσελάκης, ο Υπουργός της Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κ. Χατζηδάκης, ο Υπουργός Υγείας κ. Α. Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Τ. Θεοδωρικάκος, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ν. Κεραμέως, ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Γ. Κώτσηρας, η Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Β. Χαραλαμπόγιαννη, Βουλευτές, ο Εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Θεοφιλέστατος Επίσκοπος κ. Αλέξιος, ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, καθηγητής κ. Σ. Κριμιζής, εκπρόσωποι των Αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας, ο π. Πρύτανης του Ε.Κ.Π.Α., επίτιμος καθηγητής κ. Γ. Μπαμπινιώτης, ο π. Πρύτανης του Ε.Κ.Π.Α. Επίτιμος Καθηγητής κ. Χ. Κίττας, ο π. Πρύτανης του Ε.Κ.Π.Α., ομ. καθηγητής κ. Θ. Φορτσάκης, μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, Αντιπρυτάνεις, Κοσμήτορες, Πρόεδροι και μέλη της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α.

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) είναι διεθνής φιλανθρωπικός οργανισμός που πραγματοποιεί δωρεές σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και προγράμματα παγκοσμίως, τα οποία διαχρονικά επιφέρουν αισθητά και θετικά αποτελέσματα στην κοινωνία. Αναφορικά με το ΕΚΠΑ, για περισσότερα εικοσιπέντε χρόνια το ΙΣΝ έχει συμβάλλει στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας, μέσω δωρεών οι οποίες αφορούν -μεταξύ άλλων- σε επισκευές πανεπιστημιακών κτηρίων, αγορά εξοπλισμού για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών Κλινικών και Εργαστηρίων, υποστήριξη φοιτητικών αποστολών σε διεθνείς διαγωνισμούς, υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, υποστήριξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων, χρηματοδότηση προγράμματος ενίσχυσης υποτροφιών για διδάκτορες κ.ά.

Επισημαίνονται ιδιαιτέρως οι μεγάλες δωρεές του Ιδρύματος, στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικόν, τις Πανεπιστημιακές Κλινικές στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, στο Λαϊκό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στο Αιγινήτειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, στην Οδοντιατρική Σχολή καθώς και η δωρεά στο Τμήμα Νοσηλευτικής για την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών.

Η τεράστια συνεισφορά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και των εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών του ΕΚΠΑ αποτελεί σημαντικό τμήμα της συνολικότερης προσφοράς του ΙΣΝ στη χώρα, με τεράστιο εθνικό αποτύπωμα.

Ιδιαιτέρως σημαντική και καταλυτική σε όλες αυτές τις δράσεις είναι η συμβολή του Προέδρου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) κ. Ανδρέα Δρακόπουλου. Ο κ. Δρακόπουλος είναι μια λαμπρή και εξέχουσα προσωπικότητα που συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγάλων ευεργετών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει επιδείξει ιδιαίτερη αφοσίωση στο φιλανθρωπικό έργο, με πληθώρα πρωτοβουλιών μέσα από δωρεές κυρίως στους τομείς της παιδείας, των τεχνών, του πολιτισμού, της κοινωνικής πρόνοιας και της υγείας.

Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής κ. Γεράσιμος Σιάσος, κατά την προσφώνηση του αναφέρθηκε στην μεγάλη προσφορά του Iδρύματος Σταύρος Νιάρχος τονίζοντας ότι «για πάνω από εικοσιπέντε συνεχόμενα χρόνια το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στηρίζει με πλήθος δωρεών όλες τις Σχολές του Πανεπιστημίου μας, αναδεικνύοντας το όραμα του Ιδρύματος και του Προέδρου του κ. Δρακόπουλου, για μία δημόσια εκπαίδευση υψηλοτάτου επιπέδου».

Ιδιαιτέρως αναφέρθηκε στη συμβολή του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στην Υγεία σημειώνοντας ότι «εκφράζει την πεμπτουσία του ελληνικού ευεργετισμού και αποτελεί από τα πιο λαμπρά παραδείγματα κοινωνικής προσφοράς».

Υποδεχόμενος τον Πρόεδρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος κ. Ανδρέα Δρακόπουλο στην χορεία των Επιτίμων Διδακτόρων του ΕΚΠΑ, ο Πρύτανης, Καθηγητής κ. Γεράσιμος Σιάσος, ανάφερε, μεταξύ άλλων, χαρακτηριστικά: «Η ακαδημαϊκή κοινότητα του πρώτου και μεγαλύτερου Πανεπιστημίου της χώρας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σας καλωσορίζει στους κόλπους της. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος υπό την δική σας ηγεσία, συνεχίζει την παράδοση των Εθνικών Ευεργετών, που συνέβαλαν καθοριστικά στα πρώτα βήματα δημιουργίας του Ελληνικού κράτους. Η προσωπική σας προσφορά και η προσφορά του Ιδρύματος αποτελούν φωτεινό παράδειγμα, αλληλεγγύης, φιλοτιμίας και πίστης για μια καλύτερη και πιο ανθρώπινη κοινωνία για όλους».

Ο κ. Ανδρέας Δρακόπουλος, Πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), ανέφερε στην ομιλία του:

«Βρίσκομαι εδώ σήμερα με αίσθημα ιδιαίτερης τιμής, υπερηφάνειας και συγκίνησης. Είμαι εδώ εκπροσωπώντας τον αείμνηστο θείο μου Σταύρο Νιάρχο, χάρις στον οποίο το ΙΣΝ είχε, και συνεχίζει να έχει, τη δυνατότητα όλα αυτά τα χρόνια να προσφέρει στην ευρύτερη κοινωνία. Είμαι εδώ εκπροσωπώντας όλους τους συνεργάτες μου στο ΙΣΝ αλλά και τους πάνω από 3.000 δωρεοδόχους μας, με τους οποίους έχουμε συμπορευθεί με αυτό το κοινό όραμα, σε αυτό το κοινό ταξίδι, σε μια δική μας Ιθάκη, που συνεχίζει, με στόχο να συνεισφέρουμε όλοι μαζί, και ο καθένας ξεχωριστά με τον τρόπο που μπορεί, στο βαθμό που μπορεί, ώστε να κάνουμε τον κόσμο στον οποίο ζούμε έστω και λίγο καλύτερο. Με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο θετικό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή του κάθε συνανθρώπου μας, όποιος κι αν είναι, όπου κι αν ζει, απ’ όπου κι αν προέρχεται και όπου κι αν πηγαίνει.

Είμαστε πραγματικά υπερήφανοι για το έργο μας αυτά τα 28 χρόνια, από το 1996 όταν απεβίωσε ο ιδρυτής μας, Σταύρος Νιάρχος, και γεννήθηκε το ΙΣΝ. Έχουμε δραστηριοποιηθεί σε πάνω από 130 χώρες σε όλη την υφήλιο, έχουμε προσφέρει πάνω από 3.7 δις $ στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας, της υγείας και του αθλητισμού, των τεχνών και του πολιτισμού, της παιδείας. Συγχρόνως, έχουμε προσφέρει, και έχουμε ωφεληθεί και οι ίδιοι με αμέτρητες ώρες ανθρώπινης συνεργασίας… και με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο.

Για πολλούς, ποικίλους, ευνόητους λόγους, η Ελλάδα μας παραμένει στο επίκεντρο της δράσης μας όλα αυτά τα χρόνια, με περίπου 2.500 δωρεές. Μετά την παράδοση στην Ελληνική κοινωνία του ΚΠΙΣΝ το 2017, επικεντρώσαμε την προσοχή μας ακόμα περισσότερο στην υγεία. Μια προσπάθεια – η Διεθνής Πρωτοβουλία για την Υγεία – που ξεκίνησε από το Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, εξελίχθηκε εντός και εκτός συνόρων, και εστιάζει στα 3 μεγάλα καινούρια δημόσια νοσοκομεία (σε Κομοτηνή, Θεσσαλονίκη και Σπάρτη) τα οποία θα παραδοθούν και αυτά στην Ελληνική κοινωνία μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια, στον άρτιο εξοπλισμό τους αλλά, ίσως και το πιο σημαντικό απ’ όλα, σε προγράμματα εκπαίδευσης στον χώρο της νοσηλευτικής, του τραύματος, των νοσοκομειακών λοιμώξεων, και γενικά σε μια προσπάθεια να ενδυναμωθεί το ανθρώπινο δυναμικό στον χώρο της Υγείας. Είναι μια προσπάθεια που σε όρους οικονομικούς αποτιμάται σε πάνω από 1 δις $, αλλά πρωτίστως είναι μια προσπάθεια που έχει ως σημείο εκκίνησης τον σεβασμό προς τον συνάνθρωπό μας και ως αποστολή την ενίσχυση της πρόσβασης σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη για όλους, καθώς και την ενδυνάμωση των επαγγελματιών υγείας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους τρεις συμβούλους και στενούς συνεργάτες μας στη Διεθνή Πρωτοβουλία, τους γιατρούς Χαράλαμπο Ρούσσο, Σπύρο Πνευματικό και Παναγιώτη Κουλουβάρη, όλοι τους μέλη και της ευρύτερης κοινότητας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Παρακολουθήσαμε νωρίτερα το αφιέρωμα για τη στήριξη του Ιδρύματός μας προς το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η στήριξή μας εκτείνεται σε μήκος και σε βάθος, με την πρώτη μας δωρεά να χρονολογείται πριν 27 χρόνια, το 1997, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα τμημάτων και αντικειμένων, από τις θετικές επιστήμες, τις ανθρωπιστικές σπουδές και φυσικά τις επιστήμες υγείας, ξεπερνώντας συνολικά το ποσό των 16 εκατομμυρίων ευρώ. Και συνεχίζεται ενεργά μέχρι και σήμερα, μέσω της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία, της μεγαλύτερης Πρωτοβουλίας του Ιδρύματος, που ανέφερα νωρίτερα.

Στο σημείο αυτό θέλουμε να συγχαρούμε το ΕΚΠΑ για τα εξαιρετικά νέα που πληροφορηθήκαμε μόλις πρόσφατα, καθώς σύμφωνα με την κατάταξη QS World University Ranking (Ιούνιος 2024), απονεμήθηκε στο ΕΚΠΑ ειδική διάκριση (Certificate of Recognition) ως το πλέον βελτιωμένο Πανεπιστήμιο στην Ευρώπη (Most Improved – Europe award category) για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Επίσης, το ΕΚΠΑ, σύμφωνα με την κατάταξη THΕ University Impact Rankings ανέρχεται στην 6η θέση παγκοσμίως στην «Ποιοτική Εκπαίδευση». Συγχρόνως, η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ στο πλαίσιο της κατάταξης Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects στο επιστημονικό πεδίο Clinical Medicine κατατάσσεται στο top 100 των Ιατρικών Σχολών παγκοσμίως. Θερμά συγχαρητήρια!

Θα προσέξατε ότι πρωταγωνιστές του βίντεο είναι νέοι άνθρωποι. Σε μεγάλο βαθμό είναι πρωταγωνιστές και της ευρύτερης αποστολής μας. Η επένδυση σε ένα ιστορικής σημασίας Πανεπιστήμιο, όπως το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι κατά βάση επένδυση στους νέους ανθρώπους, στην ψυχή, στο μυαλό, τις δυνατότητες, τις προοπτικές, στο δικό τους μέλλον -και παράλληλα μια επένδυση στο μέλλον της χώρας. Κι αυτοί οι νέοι άνθρωποι είναι οι αυριανοί δάσκαλοι που θα μάθουν γράμματα στις επόμενες γενιές, οι γιατροί και νοσηλευτές που θα περιθάλψουν τους ασθενείς, οι οικονομολόγοι, βιολόγοι και οι επαγγελματίες -λειτουργοί που συγκροτούν τη ραχοκοκαλιά της κοινωνίας. Συνεπώς, αισθανόμαστε ιδιαίτερη συγκίνηση αλλά και ευθύνη που συμβάλλουμε κι εμείς, όσο μπορούμε, στο σημαντικό έργο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κι ευελπιστούμε ότι το αξιόλογο αυτό εκπαιδευτικό ίδρυμα, με την απαραίτητη υποστήριξη όλων μας, δικαιώνοντας την ιστορία και εκπληρώνοντας την αποστολή του, θα συνεχίσει να εξελίσσεται και να κάνει διαρκώς βήματα μπροστά.

Ένας από τους πρώτους ανθρώπους που αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών ήταν ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και κάτοχος Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης, Woodrow Wilson, και δεν μπορώ παρά να μνημονεύσω τα λόγια του: «Ο πολιτισμός μας δε θα επιβιώσει υλικά, αν δεν ολοκληρωθεί πνευματικά», είχε αναφέρει. 100 χρόνια μετά, και τα λόγια του παραμένουν πιο επίκαιρα από ποτέ.

Οι εποχές που ζούμε είναι δύσκολες. Κάπου δημιουργείται ένα αίσθημα όπου η ίδια μας η ανθρωπιά φαίνεται σαν να εμπορευματοποιείται…. σημαντικές αποφάσεις πρέπει να παίρνονται ενώ βρισκόμαστε σε πολύπλοκες διασταυρώσεις, σε πολλές περιπτώσεις παγκοσμίως υπάρχει έλλειμμα ηγεσίας και έλλειμμα ηθικής, οι προκλήσεις είναι δύσκολες, η ψυχική μας υγεία βάλλεται, η απάθεια μαστίζει, πολλές φορές το άγχος της καθημερινότητας ξεπερνάει την όποια ελπίδα φαίνεται να υπάρχει. Βρισκόμαστε μπροστά από ένα κάλεσμα ανθρωπιάς και συμμετοχής όλων μας στα κοινά, ο καθένας με τον τρόπο του, να συμβάλλουμε όλοι, και να συνεργαστούμε για ένα καλύτερο αύριο για όλους.

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να τονίσω τη σπουδαιότητα των εκλογών που έγιναν στην Ευρώπη, όπου για πρώτη φορά, μετά από πολύ καιρό, παρατηρήσαμε μια πολύ σημαντική αύξηση της συμμετοχής των πολιτών. Είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός καθώς δεν υπάρχει μεγαλύτερο όπλο στη Δημοκρατία από την ψήφο μας. Κάποιες φορές την εκλαμβάνουμε ως δεδομένη και ξεχνάμε τη σημασία της.

Μόνο μέσα από μια υγιή κοινωνία μπορούν να αποφεύγονται τα άκρα. Δεν έχουμε πια την πολυτέλεια να περιμένουμε και η απάθεια δεν αποτελεί επιλογή που μπορεί να φέρει λύσεις.

Κλείνοντας: θέλω να μοιραστώ μαζί σας δύο ‘ρητά’ που προσπαθώ να τα ζω καθημερινά, το πρώτο από τον Αμερικανό ψυχίατρο και συγγραφέα Theodore Isaac Rubin που είπε ότι η καλοσύνη είναι πιο σπουδαία από τη σοφία και όποτε το καταλάβεις αυτό θα είναι και η αρχή της δικιάς σου σοφίας (ο Rubin έζησε πάνω από τα 100, κάτι θα ήξερε τι σημαίνει σοφία). Και το δεύτερο του δικού μας Εμμανουήλ Κριαρά (επίτιμος Διδάκτορας του ΕΚΠΑ το 1997) που είχε πει σε μια συνέντευξη του λίγα χρόνια προτού πεθάνει στα 107 του, το 2014, ότι: «Έρωτας είναι η επιδίωξη του ιδανικού. Σε όλες του τις εκφάνσεις» και ότι «Ο έρωτας είναι το αντίδοτο του θανάτου. Είναι ίσως η ίδια η ζωή. Μόνο όταν είσαι ερωτευμένος ζεις». Ειδικά προς τα νέα παιδιά που έχετε τη ζωή μπροστά σας, ποτέ μην σταματήσετε να επιδιώκετε και να ζείτε για τα ιδανικά σας, ποτέ μην σταματήσετε να είστε ερωτευμένοι!

Σας ευχαριστούμε πολύ!».

Δείτε όλη την εκδήλωση στο Κανάλι του ΕΚΠΑ στο YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=d3ysznfMJow