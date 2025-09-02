«Ας Μαγειρέψουμε…» τρεις νέες συνταγές ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ

Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ δραστηριοποιείται στην Ελλάδα εδώ και περισσότερα από 55 χρόνια

Τρεις νέες, αυθεντικές συνταγές της ελληνικής κουζίνας έχουν έρθει για να εμπλουτίσουν ακόμη περισσότερο τη σειρά «Ας Μαγειρέψουμε…» ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ και να προσθέσουν στο καθημερινό μας τραπέζι νόστιμες προτάσεις, που ξεχωρίζουν για τη θρεπτική τους αξία και την ευκολία στο μαγείρεμα.

ένα θρεπτικό πιάτο γεμάτο νοστιμιά! Τρυφερά φύλλα σπανακιού για το σίδηρο, πρωτεΐνες από τα μαυρομάτικα φασόλια, πράσο, κρεμμύδι και μυρωδικά δημιουργούν το πιο λαχταριστό λαδερό πιάτο που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις Φασόλια γίγαντες : χωρίς ανάγκη για μούλιασμα, με το κρεμμύδι, το καρότο και την κόκκινη πιπεριά ήδη κομμένα στις σωστές αναλογίες στο σακουλάκι, οι γίγαντες δεν ήταν ποτέ πιο έυκολη λύση για μία κλασική συνταγή που θα σε κάνει να θέλεις να την απολαμβάνεις ξανά και ξανά! Φέτα και φρέσκο ψωμί στο πλάι για ένα ολοκληρωμένο γεύμα.

Πατάτες γιαχνί: το απόλυτο comfort food πιάτο που λατρεύουν μικροί και μεγάλοι! Θα γίνει η νέα αγαπημένη σου επιλογή κάθε φορά που αναζητάς μία γρήγορη συνταγή με εγγυημένη απόλαυση!

Με 18 διαφορετικούς συνδυασμούς συνολικά, η σειρά «Ας Μαγειρέψουμε…» ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, προσφέρει μία μεγάλη ποικιλία συνταγών της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας με έτοιμα, πλυμμένα και κομμένα λαχανικά και όσπρια στις σωστές αναλογίες, για μαγείρεμα στην κατσαρόλα ή στη χύτρα κατευθείαν από την κατάψυξη. Βρείτε σε ένα σακουλάκι όλα τα υλικά και απολαύστε την αγαπημένη σας συνταγή, νόστιμα, υγιεινά, εύκολα και γρήγορα, πάντα με την εγγύηση ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ!