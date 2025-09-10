Caffè Vergnano World Cup: Για 2η συνεχή χρονιά στη χώρα μας

Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος barista που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Caffè Vergnano World Cup 2025;

Ο Caffè Vergnano, το ιστορικό ιταλικό brand καφέ που αποτελεί μερος του 24/7 χαρτοφυλακίου της Coca-Cola Τρία Έψιλον, διοργανώνει για 2η συνεχή χρονιά στη χώρα μας τον διαγωνισμό Caffè Vergnano World Cup. Στόχος του διαγωνισμού είναι να αναδείξει τους κορυφαίους Έλληνες baristi και να χαρίσει στον νικητή που θα κατακτήσει την 1η θέση την ευκαιρία να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον μεγάλο τελικό στην Ιταλία, διεκδικώντας σημαντικά έπαθλα και διεθνή αναγνώριση.

Ποια είναι η διαδικασία συμμετοχής στο Caffè Vergnano World Cup 2025; Αν πιστεύεις ότι διαθέτεις όλες τις τεχνικές ικανότητες, αλλά και δημιουργικότητα και πάθος για τον καφέ, δεν έχεις παρά να επισκεφτείς την επίσημη ιστοσελίδα του Caffè Vergnano World Cup και να αποστείλεις από τις 10 έως τις 20 Σεπτεμβρίου email στους Coffee Experts της Coca-Cola Τρία Έψιλον, Σάββα Πετρούτσο και Στάθη Κορέμτα που αναλαμβάνουν ρόλο κριτή, αλλά και coach συνοδευόμενο από ένα βιογραφικό σημείωμα. Ο ελληνικός τελικός του διαγωνισμού έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 24 Σεπτεμβρίου 2025.

Τα έπαθλα για τους τρεις πρώτους νικητές περιλαμβάνουν:

1η θέση: Ο νικητής θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στην Ιταλία για να λάβει μέρος στον μεγάλο τελικό, θα λάβει επίσης χρηματικό έπαθλο αξίας 2.000€, καθώς και ένα σεμινάριο από το Specialty Coffee Association (SCA).

2η θέση: Ο νικητής θα κερδίσει μία οικιακή μηχανή Caffè Vergnano Tre Machine και κάψουλες καφέ, για κορυφαιο καφέ στο σπίτι, ένα σεμινάριο από το Specialty Coffee Association (SCA), καθώς και ένα Barista Box.

3η θέση: Ο νικητής θα κερδίσει ένα Barista Box.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Ακολουθήστε τον Caffè Vergnano στο Instagram: @CaffeVergnano.gr