CEO Clubs Greece Forum: Όταν οι λέξεις γίνονται φάροι και καθρέφτες της ηγεσίας

Το ετήσιο φθινοπωρινό Φόρουμ του CEO Clubs Greece θα λάβει χώρα φέτος στις 20 Νοεμβρίου στον ιστορικό χώρο του Ωδείου Αθηνών υπό τον τίτλο «The Story Behind the Quote, Chapter II: When words become beacons and mirrors», παρουσία των σημαντικότερων CEOs και επιχειρηματιών στην Ελλάδα καθώς και των διοικητικών τους ομάδων.

Στο επίκεντρο της νέας θεματικής βρίσκεται το ανθρώπινο πρόσωπο του ηγέτη∙ η καθημερινή του διαδρομή για δημιουργία, ανάπτυξη και πορεία προς το μέλλον. Μέσα από προσωπικά επιλεγμένα αποφθέγματα, που αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης και σημείο αναφοράς, το επερχόμενο Forum του CEO Clubs Greece φιλοδοξεί να αναδείξει τις ανθρώπινες πτυχές της ηγεσίας. Εκείνες τις πτυχές που συχνά μένουν στη σκιά, ειδικά όταν το βλέμμα εστιάζει στις πολλαπλές προκλήσεις, αλλά στην πραγματικότητα αποτελούν την αφετηρία απ’ όπου πηγάζει η μοναδική έμπνευση και δύναμη του ηγέτη.

Οι ομιλητές θα αναδείξουν πώς αυτά τα αποφθέγματα – που συχνά λειτουργούν ως προσωπικά «μαντρα» – δεν αποτελούν απλώς τυχαίες λέξεις, αλλά φάρους σκέψης που καθοδηγούν το πνεύμα και τη δράση των ηγετών, επηρεάζοντας τελικά και τον κόσμο γύρω μας. Το “Chapter II” στον τίτλο σηματοδοτεί τη συνέχεια μιας ήδη επιτυχημένης θεματικής, καθώς στο παρελθόν, το CEO Clubs Greece έχει διεξαγάγει ένα από τα πιο ξεχωριστά Forum του με το ίδιο θέμα – ένα γεγονός που έμεινε ανεξίτηλο στη μνήμη των μελών και αποτέλεσε την αφορμή για τo δεύτερο κεφάλαιο της θεματικής.

Οκτώ εξαιρετικοί ηγέτες θα αποκαλύψουν τις δικές τους ιστορίες, σκέψεις, προσωπικούς αγώνες και νίκες πίσω από τα δικά τους αποφθέγματα. Ανάμεσα στους ομιλητές θα είναι ο Γιώργος Βαρβαρέλης, Ιδρυτής και CEO της AUGMENTA, ο Φίλιππος Βενετόπουλος, CEO της VARIETY CRUISES, η Τέτα Δαδακαρίδη, CEO της DADAKARIDES SALT, ο Χρήστος Καχραμανόγλου, Πρόεδρος του Δ.Σ. και CEO της VIOPOL Polyurethane Systems, η Νατάσα Κόβα-Kneiss CEO της ELTRAK Group, η Roxana Lucuta, Managing Director της LINDE Hellas, o Δημήτρης Λυμπεράκης, CEO της EGNATIA Aviation και η Ana Vukovic, Managing Director της AVTB.

Τα Forum του Club, που πραγματοποιούνται δύο φορές τον χρόνο από την ίδρυση του οργανισμού, έχουν πλέον καθιερωθεί ως θεσμός της επιχειρηματική κοινότητας. Εξετάζουν σε βάθος τις ανάγκες και τους προβληματισμούς του ελληνικού επιχειρείν, εισαγάγουν καινοτόμες θεματικές και συνδυάζουν με μοναδικό τρόπο θεωρία και πράξη. Με το επερχόμενο Forum, το CEO Clubs Greece επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά ότι παραμένει πιστό στην υπόσχεσή του να διαμορφώνει τάσεις μέσα από τις πρωτοβουλίες και τα προγράμματα που αφουγκράζονται τον παλμό της αγοράς και τιςανάγκες των μελών. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία συν-δημιουργούνται νέες ιδέες και εξελίσσεται η ηγεσία στην Ελλάδα του σήμερα.

«Σε μια εποχή συνεχών προκλήσεων, η πραγματική αξία της ηγεσίας δεν βρίσκεται μόνο στις στρατηγικές και τους αριθμούς, αλλά και στην έμπνευση που πηγάζει από τις προσωπικές μας αλήθειες», δηλώνει η Γεωργία Καρτσάνη, Ιδρύτρια και Πρόεδρος του CEO Clubs Greece. «Το επερχόμενο Forum αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για να συνδεθούμε με την ουσία της ηγεσίας καθώς μοιραζόμαστε και αντλούμε σοφία από τη συλλογική μας εμπειρία, συν-δημιουργώντας νέους νευρώνες σύνδεσης, κατανόησης και δημιουργικής πνοής. Με την ενεργή τους παρουσία, οι συμμετέχοντες πάντα αποτελούν καθοριστικό παράγοντα σε κάθε πρωτοβουλία μας. Σε αυτό το Forum, όμως, καλούνται να παίξουν έναν ακόμα πιο καίριο ρόλο, καθώς, ανακαλύπτοντας μέσα από τις εκμυστηρεύσεις και τα εσωτερικά ταξίδια των ομιλητών και τις δικές τους προσωπικές αλήθειες, τους δικούς τους καθρέφτες ή/και φάρους και θα συνεισφέρουν με μοναδικό και ανεπανάληπτο τρόπο, σε «πρώτο πρόσωπο», με έμπνευση και προοπτική στη διαμόρφωση του μέλλοντος, όχι μόνο για τις επιχειρήσεις τους, αλλά για την ευρύτερη κοινωνία».