CINEDOC: Το ντοκιμαντέρ LOOK WHAT YOU MADE ME DO έρχεται στις 22 Νοεμβρίου

Την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου στις 20.00 στο Γαλλικό Ινστιτούτο.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, το CineDoc προβάλλει την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου στις 20.00 στο Γαλλικό Ινστιτούτο (Σίνα 31, Αθήνα) το ντοκιμαντέρ Look What You Made Me Do της Coco Schrijber, σε συνεργασία με το Κέντρο Διοτίμα και το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου.

Μετά την προβολή, θα ακολουθήσει συζήτηση με τη Νατάσα Κεφαληνού, Υπεύθυνη Επικοινωνίας του Κέντρου Διοτίμα και τη Γεωργία Πετράκη, Καθηγήτρια του Παντείου Πανεπιστημίου και πρώην Διευθύντρια του Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου.

Οι προβολές του ντοκιμαντέρ σε Αθήνα, Βόλο και Ρέθυμνο πραγματοποιούνται με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ολλανδίας.

Trigger Warning: Προσοχή!

Η ταινία περιέχει ιδιαίτερα σκληρά πλάνα (σκηνοθετημένα και μη), σκηνές σωματικής βίας και μαρτυρίες για ενδοοικογενειακή βία (συναισθηματική, ψυχολογική και σωματική).

ΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Πανελλαδική Γραμμή SOS 15900

Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Συμβουλευτικά Κέντρα σε όλη την Ελλάδα:

https://womensos.gr/symvouleutika_kentra_ota-2/

Κέντρο Διοτίμα

Αττική: Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00–18:00, 210 3244380

Κεντρική Μακεδονία: Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00–14:00, 2310 534445

Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας

Κέντρο Πληροφόρησης για την Ενδοοικογενειακή Βία κατά των Γυναικών

https://www.antiviolence-net.eu/FAQ.htm

ΣΥΝΟΨΗ

Ένα κοριτσάκι παραπονιέται στη μαμά του ότι ένα αγόρι το χτύπησε στην παιδική χαρά. «Το κάνει επειδή του αρέσεις», απαντάει η μητέρα, τροφοδοτώντας έτσι στη νεότερη γενιά την κανονικοποίηση της βίας.

Μια γυναίκα εξομολογείται πως φοβάται για τη ζωή της, καθώς βρίσκεται σε κακοποιητική σχέση από την οποία δυσκολεύεται να φύγει.

Τρεις γυναίκες που βίωσαν ενδοοικογενειακή βία και δέχτηκαν απειλές και για την ασφάλεια των παιδιών τους, μιλούν για τη δική τους εμπειρία. Η Λόρα, η Ρέιτσελ και η Ροζάλμπα δεν μπήκαν στην ατελείωτη λίστα των 30.000 και πλέον γυναικών που δολοφονούνται κάθε χρόνο από τους συντρόφους τους. Έχουν επιβιώσει. Για να τα καταφέρουν όμως, οδηγήθηκαν οι ίδιες στον φόνο.

Οι τρεις τους μιλούν για την απόφασή τους και το βάρος που κουβαλούν, ενώ ο διάσημος πίνακας της Artemisia Gentileschi, λειτουργεί συμβολικά ως συνδετικός κρίκος, ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

ΑΘΗΝΑ – Τετάρτη 22 Νοεμβρίου, 20.00

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (Σίνα 31, Αθήνα)

Προπώληση: https://www.more.com/cinema/festival/cinedoc-2023-look-what-you-made-me-do/

ΑΘΗΝΑ – Κυριακή 26 Νοεμβρίου, 16.00

Κινηματογράφος ΔΑΝΑΟΣ (Λεωφ. Κηφισίας 109, Αμπελόκηποι)

Προπώληση: https://www.danaoscinema.gr/

ΒΟΛΟΣ – Σάββατο 25 Νοεμβρίου, 19.30

Πληροφορίες: https://www.instagram.com/cinedocvolos

ΡΕΘΥΜΝΟ – Σάββατο 18 Νοεμβρίου, 20.00

Χώρος Πολιτισμού «Σημείο»

Πληροφορίες: https://www.facebook.com/yannisbleproductions/