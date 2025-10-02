Coca-Cola Τρία Έψιλον: Τέσσερα βραβεία στα Energy Efficiency Awards 2025

Αναγνώριση της εταιρείας για τη στρατηγική της στη διαχείριση ενέργειας και τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον απέσπασε τέσσερις σημαντικές διακρίσεις στα Energy Efficiency Awards 2025, ένα θεσμό που επιβραβεύει τις πιο καινοτόμες και αποτελεσματικές πρακτικές στον τομέα της ενεργειακής διαχείρισης και της αειφόρου ανάπτυξης. Οι βραβεύσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη διαχρονική δέσμευση της εταιρείας να επενδύει στην ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεών της και να υιοθετεί τεχνολογίες αιχμής που μειώνουν το ανθρακικό της αποτύπωμα.

Πιο συγκεκριμένα, η Coca-Cola Τρία Έψιλον απέσπασε:

Platinum & Gold Award στην κατηγορία Energy Transition Leadership , για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου πλάνου παρακολούθησης ενεργειακής απόδοσης και ανθρακικού αποτυπώματος στην αλυσίδα αξίας της εταιρείας. Το Platinum Award, συγκαταλέγεται στα κορυφαία βραβεία και απονέμεται στην υποψηφιότητα με τον υψηλότερο Μ.Ο. βαθμολογίας ανάμεσα στο σύνολο των υποψηφιοτήτων από όλες τις κατηγορίες.

Gold Award στην κατηγορία Reduction/Minimization Emissions , για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, μέσω της εγκατάστασης λεβήτων υψηλής αποδοτικότητας και του Net Zero CIP.

Bronze Award στην κατηγορία Energy Efficiency, για την εγκατάσταση δυο νέων ατμολεβήτων υψηλής αποδοτικότητας και μείωση της ενέργειας που καταναλώνεται στο Σχηματάρι Mega-Plant.

Ο Δημήτρης Κιούσης, Environment Manager στην Coca-Cola Τρία Έψιλον, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για αυτές τις πολύ σημαντικές διακρίσεις που αποτελούν έμπρακτη απόδειξη της σταθερής δέσμευσης της εταιρείας μας στη βιώσιμη ανάπτυξη. Στην Coca-Cola Τρία Έψιλον αξιολογούμε συστηματικά την ενεργειακή απόδοση των μονάδων παραγωγής μας και επιδιώκουμε τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών μας, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας από την λειτουργία τους, καθώς και τις εκπομπές CO2e. Θα συνεχίσουμε να υιοθετούμε καινοτόμες πρακτικές στο πλαίσιο και της δέσμευσης του Ομίλου μας, Coca-Cola HBC, για μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα μέχρι το 2040 και όραμα ένα καλύτερο, βιώσιμο μέλλον για όλους»