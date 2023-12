CYCLADIC PROTECTION Νέα σειρά αντικειμένων στο CycladicShop

Εμπνευσμένη από τη νέα έκθεση «Χαιρώνεια, 2 Αυγούστου 338 π.Χ.: Μια μέρα που άλλαξε τον κόσμο»

Φυλακτό= Άξιο να φυλαχτεί…Με αφορμή την προσεχή έκθεση «Χαιρώνεια, 2 Αυγούστου 338 π.Χ.: Μια μέρα που άλλαξε τον κόσμο» και τη χάντρα που είχε ως φυλαχτό κάποιος από τους Μακεδόνες πολεμιστές που έπεσε στη μάχη, το Cycladic Shop παρουσιάζει τη νέα σειρά αντικειμένωνCycladicProtection, εμπνευσμένη από φυλαχτά διαφορετικών παραδόσεων: Ασπίδες, χρυσά στεφάνια, κοσμήματα, τάματα, αναθήματα, σύμβολα γιν-γιανκ, δίνουν την έμπνευση για μία συλλογή ιδιαίτερων δώρων με δυνατούς συμβολισμούς ενώ η «Πύλη της Ευημερίας»και η ««Ασπίδα»είναι τα γούρια του Μουσείου για το 2024.

Ενδεικτικά, στο CycladicShopθα βρείτε:

Γούρι «Πύλη της Ευημερίας»

Κόσμημα εμπνευσμένο από τις πύλες των αρχαίων ελληνικών σπιτιών που διακοσμούνται με Γρύπες. Οι Γρύπες, μυθικά όντα των αρχαίων πολιτισμών, είναι οι προστάτες των θησαυρών κυρίως του χρυσού που συνδέεται με την ευημερία του σπιτιού την προστασία και την ευτυχία.

Γούρι «Ασπίδα»

Εμπνευσμένο από μακεδονική ασπίδα.

Η ασπίδα είναι ένα από τα αρχαιότερα αμυντικά δημιουργήματα. Η μορφή της διέφερε από τόπο σε τόπο και από χρόνο σε χρόνο. Συχνά ήταν διακοσμημένη με αστρικά σύμβολα, αναφορές στον κοσμολογικό χαρακτήρα της δυναστείας των Μακεδόνων. Η ασπίδα συνδέεται με έννοιες όπως η ασφάλεια και η προστασία.

Μενταγιόν Κουκουβάγια

Η κουκουβάγια αποτελεί σύμβολο σοφίας και σύνεσης. Ο συμβολισμός προέρχεται από την αρχαιότητα και την ελληνικήμυθολογία όταν η θεά Αθηνά, η θεά της φρόνησης και της μάθησης, εντυπωσιάστηκε από τα μεγάλα μάτια και την σοβαρή εμφάνιση της. Έκτοτε είναι το αγαπημένο πουλί και έμβλημά της και την συντροφεύει σε πολλά αγάλματα. Απεικονίζεται μάλιστα στο τετράδραχμο, το αρχαίο νόμισμα της Αθήνας τον 5ο αιώνα, σαν σύμβολο της ευφυΐας και του πλούτου.

Κοσμήματα και κουτιά με μάτια

Το μάτι, δημοφιλές θέμα των αρχαίων λαών της Ανατολικής Μεσογείου, συνδέεται με την αποτροπή κάθε κακού, την άγρυπνη προστασία και την καλοτυχία από τα αρχαία χρόνια έως και σήμερα.

Στεφάνια Βελανιδιάς

Τα μακεδονικά στεφάνια, αριστουργήματα της αρχαίας μεταλλοτεχνίας, κοσμούσαν τα κεφάλια ανδρών, γυναικών και παιδιών σε ιδιαίτερα σημαντικές στιγμές της ζωής τους και ήταν πάντα συνδεδεμένα με τη μυθολογία και τους θεούς προσδίδοντας ξεχωριστές ιδιότητες σε όσους τα φορούσαν.

Ανάμεσα στις φετινές επιλογές ξεχωρίζουν επίσης τα μεταλλικά press papier με το γιν και το γιάνγκ, τα επίχρυσα charms με κουκουβάγια, ασπίδα και λιοντάρι, σύμβολα προστασίας και δύναμης, τα press papier–φυλαχτά με Χριστόγραμμαaλλά και ξεχωριστές εκδόσεις, όπως The history of Magic, εκδ. Penguin, Ancient Magic in Greece and Rome, εκδ. Thames & Hudson, Picasso Ateliers Hugo,εκδ. Silvana Editoriale (έκδοση που παρουσιάζει τη συλλογή που δημιούργησε ο Picasso κατά την ενασχόλησή του με τη χρυσοχοΐα και τα ασημικά με 70 έργα που θυμίζουν φυλαχτά.)

