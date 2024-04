Εσύ πού θα βγεις αυτόν τον μήνα; Βρες μοναδικές προτάσεις εξόδου για όλη την οικογένεια στα Public

Στα Public και το Τickets.public.gr , τον Νούμερο 1 προορισμό για εισιτήρια θεαμάτων, βρίσκεις εισιτήρια για τις πιο απίθανες και πολυαναμενόμενες εκδηλώσεις του μήνα.

Όποιο θέαμα και αν θες να απολαύσεις, θέατρο ή συναυλία, για μικρούς και μεγάλους σε όλη την Ελλάδα, απόκτησε το εισιτήριό σου στα Public και ζήσε αξέχαστες εμπειρίες.

Corey Taylor | Lecabettus Therater στις 28.5.2024

Ο τραγουδιστής των Slipknot και Stone Sour έρχεται στην Ελλάδα ζωντανά στον Λυκαβηττό: https://tickets.public.gr/music/corey-taylor-lycabettus-theater/

Lord of the Rings in Concert στις 17 & 18.5.2024

Η αξεπέραστη μουσική του Χάουαρντ Σορ έρχεται στο Christmas Theater: https://tickets.public.gr/music/lord-of-the-rings-in-concert/

Μαρινέλλα – Μπέττυ Μαγγίρα «Σήμερα…» στο Nox, στις 11,15 &18.5.2024

Η αγαπημένη όλων, έρχεται για να μας ταξιδέψει μέσα από μια λαμπρή πορεία, με τραγούδια που μας σημάδεψαν, μας συντρόφευσαν, μας έκαναν να ερωτευτούμε, να συγκινηθούμε και να ονειρευτούμε με την αξεπέραστη φωνή της. To ιδιαίτερο ταλέντο της Μπέττυς Μαγγίρα στάθηκε αδύνατο να μην συγκινήσει την Μαρινέλλα, με τις δύο να συναντώνται κάθε Τετάρτη στις 21:00: https://tickets.public.gr/music/marinella-mpetty-maggira/

Άριελ – Η μικρή γοργόνα Κυριακές στις 12 & 19.5.2024 & στις 13:00

Το κλασικό, διδακτικό, παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, ζωντανεύει για 1η φορά στο Κινηματοθέατρο ΔΑΝΑΟΣ:

https://tickets.public.gr/theater/children/ariel-i-mikri-gorgona-itheatriki-parastasi/

Athens Street Food Festival 2024 για τρία τριήμερα: 10-11-12, 17-18-19, 24-25-26 Μαΐου στο Αμαξοστάσιο ΟΣΥ, στο Γκάζι

Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας έρχεται και φέτος με απίθανες γεύσεις, αποκλειστικές pop-up καντίνες και συνταγές από κάθε γωνιά του κόσμου: https://tickets.public.gr/happenings/athens-street-food-festival-2024/

Μπορείς να ανακαλύψεις όλες τις παραστάσεις και να αποκτήσεις το εισιτήριό σου στο https://tickets.public.gr/ και σε όλα τα καταστήματα Public