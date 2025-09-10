Εξαγορά της O.MIND CREATIVES από την FORUM Α.Ε.

Από την ίδρυσή της το 1988, η εταιρία FORUM έχει διανύσει μια μακρά πορεία συνεχούς ανάπτυξης και επέκτασης των δραστηριοτήτων της

Η FORUM Α.Ε., κορυφαία εταιρία διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων στην Ελλάδα και μέλος του γερμανικού εκθεσιακού Ομίλου NürnbergMesse, υλοποιώντας με συνέπεια το αναπτυξιακό της πλάνο, προέβη στη Στρατηγική Εξαγορά της εταιρίας διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων και έκδοσης επαγγελματικών περιοδικών, O.MIND CREATIVES και καθίσταται πλέον η μοναδική μέτοχος αυτής.

Από την ίδρυσή της το 1988, η εταιρία FORUM έχει διανύσει μια μακρά πορεία συνεχούς ανάπτυξης και επέκτασης των δραστηριοτήτων της, έχοντας κατορθώσει να αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη εταιρεία διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων, αλλά και φεστιβάλ, στην Ελλάδα. Στο portfolio της FORUM περιλαμβάνονται εννιά από τις μεγαλύτερες και πλέον σημαντικές διεθνείς εκθέσεις που διοργανώνονται στη χώρα μας: HORECA, FOOD EXPO, OENOTELIA, ΧΕΝΙΑ, ARTOZA, GLOBAL PACK, FOODTECH, ATHENS COFFEE FESTIVAL και WORLD OF BEER FESTIVAL. Στις εκθέσεις αυτές συμμετέχουν κάθε χρόνο περισσότεροι από 4.000 Έλληνες και Διεθνείς εκθέτες, ενώ τις επισκέπτονται περισσότεροι από 200.000 επαγγελματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τέλος, τα υψηλής ποιότητας και ευρείας κυκλοφορίας επαγγελματικά περιοδικά που εκδίδει η εταιρεία- SNACK & COFFEE, A-Z, ΨΗΤΟ, AMBROSIA- έχουν καταστεί πολύτιμα εργαλεία επικοινωνίας με τους επαγγελματίες των κλάδων στους οποίους απευθύνονται.

Από την άλλη πλευρά, η εταιρία O.MIND CREATIVES δραστηριοποιείται με επιτυχία από το 2005, και αυτή στον χώρο των εμπορικών εκθέσεων και εκδόσεων, καταφέρνοντας μέσα από τα projects της να διεισδύει στις αγορές που την αφορούν και να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.

Η στρατηγική επιλογή επένδυσης στην εξαγορά της O.MIND CREATIVES, είναι σύμφωνη με τη σταθερή επιδίωξη της FORUM Α.Ε. να αναζητά και να αξιοποιεί ευκαιρίες στην αγορά που εξασφαλίζουν υψηλή προστιθέμενη αξία στην υφιστάμενη εμπορική της δραστηριότητα.

Πρόκειται για ένα καθοριστικό βήμα που θα επηρεάσει τη θέση της FORUM Α.Ε. στην ελληνική και στη διεθνή Εκθεσιακή βιομηχανία, καθώς με την απόκτηση της O.MIND CREATIVES, η εταιρία διευρύνει το χαρτοφυλάκιο της με νέα προϊόντα και εισέρχεται σε νέες γεωγραφικές και κλαδικές αγορές, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα της και το συνολικό μερίδιό της στην εκθεσιακή αγορά.

Πρόκειται για ένα καθοριστικό βήμα που θα επηρεάσει τη θέση της FORUM Α.Ε. στην ελληνική και στη διεθνή Εκθεσιακή βιομηχανία, καθώς με την απόκτηση της O.MIND CREATIVES, η εταιρία διευρύνει το χαρτοφυλάκιο της με νέα προϊόντα και εισέρχεται σε νέες γεωγραφικές και κλαδικές αγορές, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα της και το συνολικό μερίδιό της στην εκθεσιακή αγορά.

Παράλληλα, με στόχο την καινοτομία και τη δημιουργία νέων αποδοτικών διαδικασιών, ενσωματώνει την τεχνογνωσία και τις βέλτιστες πρακτικές των δύο εταιριών και αξιοποιεί τους κοινούς πόρους δημιουργώντας οικονομίες κλίμακος.

Η FORUM, κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου, ανακοίνωσε μερικές από τις πρώτες στρατηγικές αποφάσεις, σχετικά με το χαρτοφυλάκιο της αποκτηθείσας εταιρίας:

Η ΜΕAT/DAIRY/FROZEN EXPO, η έκθεση για την επεξεργασία & τυποποίηση ζωικών προϊόντων και την αγροδιατροφή, θα απορροφηθεί από την FOODTECH, τη διεθνή έκθεση για τις τεχνολογίες επεξεργασίας και τυποποίησης τροφίμων και ποτών. Η απορρόφηση θα υλοποιηθεί στη διοργάνωση του 2027. Παραμένει σε διετή προγραμματισμό, η συνδιοργάνωση των εκθέσεων «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics» με την «Cargo Truck & Van Expo», τον μήνα Οκτώβριο, στο Athens Metropolitan Expo. Κυρίαρχος στόχος θα είναι η εστίαση και ενίσχυση του τομέα του Επαγγελματικού Οχήματος. Σε διετή προγραμματισμό συνεχίζει και η έκθεση “Logistics & Transports Expo” μαζί με το συνέδριο “Logi.C” που πραγματοποιούνται στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO Thessaloniki, με νέα περίοδο διεξαγωγής το φθινόπωρο και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 2026. Κυρίαρχος στόχος

θα είναι η ανάπτυξη της εξωστρέφειας της έκθεσης στην περιοχή των Βαλκανίων. Στο επόμενο διάστημα θα προχωρήσει σε ολικό επαναπροσδιορισμό του προγραμματισμού των εκδόσεων επαγγελματικών περιοδικών, τόσο στη φυσική, όσο και στην ψηφιακή τους μορφή.

Πιστή στο όραμά της η FORUM Α.Ε., πρωτοπορεί και ηγείται της αλλαγής στον εκθεσιακό κλάδο, εξασφαλίζοντας στους Έλληνες και στους Διεθνείς επαγγελματίες το πιο γόνιμο έδαφος για επιχειρηματικές συμφωνίες και φυσικά την πιο παραγωγική κοιτίδα ανάδειξης και διαμοιρασμού γνώσης, έμπνευσης και ανθρώπινης δικτύωσης.

Όπως τόνισε κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου ο κος Θάνος Παναγούλιας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της FORUM Α.Ε.- Μember of NürnbergMesse Group:

“Δεσμεύομαι ότι βασιζόμενοι στις θεμελιώδεις εταιρικές αξίες που ο Όμιλος NurnbergMesse πρεσβεύει – Άνθρωποι – Πάθος – Πρόοδος / PEOPLE – PASSION – PROGRESS, ξεκινάμε όλοι μαζί το νέο και συναρπαστικό αυτό κεφάλαιο, χτίζοντας πάνω στα σπουδαία επιτεύγματά μας και προχωρώντας προς ένα κοινό μέλλον γεμάτο προκλήσεις, όμως πάντα με την ίδια αγάπη και το ίδιο πάθος για όλους τους ανθρώπους που συνθέτουν τη μεγάλη οικογένεια των εμπορικών εκθέσεων & εκδόσεων.”

Από την πλευρά του Ομίλου NürnbergMesse, ο Vice President Strategy & Portfolio, κος Maximilian Maier εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη στρατηγική επενδυτική αυτή κίνηση: “Στον Όμιλο NürnbergMesse έχουμε ένα επιτυχημένο ιστορικό επενδύσεων σε αναπτυσσόμενες αγορές. Η εξαγορά της FORUM A.E. το 2019 ήταν ένα τέτοιο success story. Είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω την FORUM Α.Ε. – την ήδη κορυφαία εταιρία διοργάνωσης εκθέσεων στην Ελλάδα – να ενισχύει περαιτέρω τη θέση της στην αγορά, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό της, μέσω της εξαγοράς της O.MIND CREATIVES ενώ παράλληλα είμαι πολύ αισιόδοξος για τη μελλοντική ανάπτυξή της στην ελληνική και παγκόσμια εκθεσιακή βιομηχανία.”

Από την πλευρά της εταιρίας O.MIND, οι δύο πρώην μέτοχοι κος Θεόδωρος Δημητριάδης και κος Αντώνης Μοσχονίδης τοποθετήθηκαν ως εξής: «Η απόφασή μας να εντάξουμε την O.MIND στη ν FORUM και στον διεθνή Όμιλο NürnbergMesse αποτελεί ένα στρατηγικό βήμα που διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και την περαιτέρω ανάπτυξη όσων χτίσαμε με συνέπεια αυτά τα 20 χρόνια. Νιώθουμε υπερηφάνεια για τη διαδρομή μας και ευγνωμοσύνη προς τους συνεργάτες και την αγορά που στήριξαν τα projects μας, τα οποία πλέον αποκτούν μια νέα δυναμική μέσα από τη διεθνή εμπειρία και την εξωστρέφεια της FORUM. Είμαστε βέβαιοι ότι η ένωση των δυνάμεών μας θα ενισχύσει περαιτέρω την ποιότητα και το κύρος των εκθέσεων και εκδόσεων, προς όφελος των κλάδων που υπηρετούμε.»

Η συνέντευξη τύπου ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του χρονοδιαγράμματος διεξαγωγής των επόμενων εκθέσεων, έως το τέλος του έτους, με βάση το νέο ενισχυμένο χαρτοφυλάκιο της FORUM Α.Ε.