Φ hill Sessions : O Dhafer Youssef έρχεται στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

O Dhafer Youssef έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου.

O Dhafer Youssef, o διεθνούς φήμης Τυνήσιος δεξιοτέχνης στο ούτι, τραγουδιστής και συνθέτης, έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα για να εμφανιστεί με την μπάντα του στο Θέατρο «Δόρα Στράτου», την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, σε μια απόλυτα μυσταγωγική βραδιά.

Ο Dhafer Youssef θεωρείται από τους ηγέτες του σύγχρονου μουσικού κινήματος που συνδυάζει την Ανατολίτικη και τη Δυτική μουσική. Το παίξιμο του Youssef δεν είναι μόνο τεχνικά εντυπωσιακό αλλά και βαθιά συγκινησιακό. Μέσα από το ούτι του καταφέρνει να εκφράσει περίπλοκα συναισθήματα – από την μελαγχολία και την χαρά έως τον μυστικισμό και την ενόραση. Το όργανο γίνεται προέκταση του εαυτού του, μετατρέποντας κάθε του εμφάνιση σε μια προσωπική και άκρως καθηλωτική εμπειρία. Ανάμεσα σε πολλούς σπουδαίους μουσικούς της τζαζ και της αραβικής παράδοσης, ο Youssef είναι ένας δάσκαλος του αυτοσχεδιασμού.

Επιπλέον, ο Youssef είναι δεξιοτέχνης της ρυθμικής πολυπλοκότητας καθώς διαθέτει βαθιά γνώση των περίπλοκων ρυθμικών σχημάτων της αραβικής μουσικής. Η ικανότητά του να τα ενσωματώνει και να τα συνδυάζει με τους ρυθμούς της τζαζ δημιουργεί μια δυναμική και συναρπαστική μουσική εμπειρία.

Εκτός από σπουδαίος ουτίστας, ο Youssef είναι γνωστός και για την εντυπωσιακή φωνητική του έκταση, η οποία καλύπτει τέσσερις οκτάβες. Η ικανότητά του να εναλλάσσει βαθιές, πλούσιες χαμηλές νότες με αιθέριες, υψηλές συχνότητες αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της φωνητικής του τεχνικής. Αυτή η ευρεία φωνητική γκάμα, σε συνδυασμό με τη μοναδική χροιά και την εκφραστική του ερμηνεία, αποτελεί βασικό στοιχείο του μουσικού του ύφους.

Στο τελευταίο του άλμπουμ, Street of Minarets (2023), συνεργάστηκε με θρύλους της τζαζ όπως ο Herbie Hancock και ο Marcus Miller. Αυτές οι συνεργασίες ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο τη φήμη του ως μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της τζαζ και ευρύτερα της σύγχρονης μουσικής, συμβάλλοντας περαιτέρω στην εξέλιξη του ιδιαίτερου στυλ του που παντρεύει την πολυπλοκότητα της τζαζ με τις πλούσιες μελωδίες και ρυθμούς της αραβικής μουσικής.

Το έργο του Youssef χαρακτηρίζεται από σύνθετους ρυθμούς, βαθιά συναισθηματικότητα και μια αφοσίωση στη διαπολιτισμική μουσική εξερεύνηση, γεγονός που τον καθιστά κεντρική φιγούρα στη σύγχρονη παγκόσμια μουσική. Η ικανότητά του να καταρρίπτει μουσικά σύνορα και να δημιουργεί ατμόσφαιρες μοναδικής ομορφιάς μαγνητίζει όλο και περισσότερους μουσικόφιλους από διαφορετικά είδη και κουλτούρες. Οι πολύπλοκες μουσικές δομές, οι απρόβλεπτοι ρυθμοί και οι avant-garde ηχητικές υφές των προσωπικών του συνθέσεων τού χαρίζουν ένα ευρύ και ποικιλόμορφο κοινό.

Η σχέση του Dhafer Youssef με το ακροατήριό του χαρακτηρίζεται από μια βαθιά συναισθηματική, πνευματική και μουσική σύνδεση, μετατρέποντας κάθε συναυλία σε μια μοναδική, καθηλωτική εμπειρία. Η προσέγγισή του στη μουσική ως μέσο προσωπικής έκφρασης και πνευματικής αναζήτησης, σε συνδυασμό με την ικανότητά του να γοητεύει και να επικοινωνεί με το κοινό, δημιουργεί μια αυθεντική και σταθερή σχέση με τους ακροατές του.

https://dhaferyoussef.com/

INFO

Dhafer Youssef – Φ hill Sessions

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου,Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.00

Ώρα Έναρξης: 21.15

Όλες οι θέσεις είναι καθήμενων.

Προπώληση Εισιτηρίων:

