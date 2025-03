H COSMOTE TV τιμά την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Ειδικά αφιερώματα, αποκλειστικές συνεντεύξεις και ντοκιμαντέρ με πρωταγωνίστριες εμβληματικές γυναίκες από τον χώρο του αθλητισμού και των τεχνών

Αφιερωμένο σε γυναίκες από τον χώρο του αθλητισμού και των τεχνών, που με την πορεία τους ανέδειξαν τη χώρα μας σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι το πρόγραμμα της COSMOTE TV, ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας (8/3). Στο ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα των καναλιών της COSMOTE TV, οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν, μεταξύ άλλων, αποκλειστικές συνεντεύξεις Ελληνίδων αθλητριών με διεθνείς διακρίσεις, καθώς και ντοκιμαντέρ με πρωταγωνίστριες εμβληματικές Ελληνίδες που με το έργο τους προέβαλαν τη χώρα μας σε όλον τον κόσμο. Παράλληλα, θα έχουν την ευκαιρία να «ταξιδέψουν» στο Hollywood για να γνωρίσουν την ιστορία βραβευμένων ηθοποιών, που μέσα από την καριέρα τους, άλλαξαν τη θέση της γυναίκας στην βιομηχανία του κινηματογράφου.

«Women in Sports»: Άρωμα γυναίκας στα κανάλια COSMOTE SPORT

Τα κανάλια COSMOTE SPORT τιμούν για 5η συνεχή χρονιά την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας με το αφιέρωμα-θεσμός «Women in Sports» (COSMOTE SPORT 7HD). Στο πλαίσιο του ολοήμερου αφιερώματος (Σάββατο 8/3, από τις 8.30 το πρωί έως τη 01.00), θα προβληθεί η ενότητα «Olympians» με αποκλειστικές συνεντεύξεις από σπουδαίες αθλήτριες που αποτέλεσαν πρέσβειρες του ελληνικού αθλητισμού στο εξωτερικό. Ειδικότερα, στην κάμερα της COSMOTE TV μιλούν για τις θυσίες και τον δύσκολο δρόμο της καταξίωσης και του πρωταθλητισμού, η παγκόσμια πρωταθλήτρια υδατοσφαίρισης Αλεξάνδρα Ασημάκη, η χρυσή παραολυμπιονίκης στην κολύμβηση Αλεξάνδρα Σταματοπούλου, η παγκόσμια πρωταθλήτρια ξιφασκίας Δώρα Γκουντούρα, οι χάλκινες Ολυμπιονίκες κωπηλασίας Ζωή Φίτσιου και Μιλένα Κοντού, η αθλήτρια του στίβου και ασημένια παραολυμπιονίκης Λήδα Μανθοπούλου και η πρωταθλήτρια σκοποβολής στο αγώνισμα του σκιτ Εμμανουέλα Κατζουράκη. Μέσα από το «Women in Sports» θα θυμηθούμε, επίσης, στιγμές-ορόσημο του γυναικείου αθλητισμού από τη χρονιά που πέρασε, όπως ο τελικός της Βαρκελώνης του Premier Padel Tour, ο τελικός γυναικών του CEV Champions League, o αγώνας τίτλου στο WNBA, ο μεγάλος τελικός του Πανελλήνιου πρωταθλήματος τένις Γυναικών κ.ά.

Το πρόγραμμα του COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ για τη ζωή Ελληνίδων που με το έργο τους ανέδειξαν τη χώρα μας σε διεθνές επίπεδο, θα προβληθούν στο COSMOTE HISTORY HD, το Σάββατο 8/3. Οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να «γνωρίσουν», μέσα από υψηλού επιπέδου παραγωγές, εμβληματικές Ελληνίδες, όπως η Μαρία Κάλλας (Μυστικά της Ιστορίας: Μαρία Κάλλας), η ζωγράφος και γλύπτρια Μαρίνα Καρέλλα (Κυνηγώντας το όνειρο), η «μεγάλη κυρία» του ελληνικού θεάτρου Κυβέλη Ανδριανού (Μεγάλες ιέρειες του θεάτρου), καθώς και η σκηνοθέτις Λίλα Κουρκουλάκου, που με το έργο της «σημάδεψε» τον ελληνικό κινηματογράφο.

«Women in Motion»: Αφιέρωμα σε 4 γυναίκες που «κατέκτησαν» το Hollywood

Ο Μάρτιος στα κινηματογραφικά κανάλια της COSMOTE TV είναι αφιερωμένος σε τέσσερις γυναίκες που «κατέκτησαν» το Hollywood. Κάθε Τρίτη στις 22.50, το COSMOTE CINEMA 1HD θα προβάλλει ένα βιογραφικό ντοκιμαντέρ, φέρνοντας στο προσκήνιο τη ζωή και την πορεία των Kate Winslet, Sharon Stone, Dolly Parton και Glenn Close.

Μέσα από το «A Quest For Authenticity», αποκαλύπτεται πώς η βραβευμένη με Όσκαρ Kate Winslet αψήφησε τα κλισέ του σινεμά και επέλεξε ρόλους δυναμικών, πολυδιάστατων γυναικών, γεγονός που την οδήγησε στην κατάκτηση της κορυφής (διαθέσιμο στη δωρεάν on demand υπηρεσία της COSMOTE TV). Την Τρίτη 11/3, τη σκυτάλη παίρνει η Sharon Stone. Το «Survival Instinct» παρουσιάζει την πολυσύνθετη προσωπικότητα μιας ηθοποιού που έπρεπε να επιβιώσει σε μια ανδροκρατούμενη βιομηχανία. Στις 18/3, το «America Reunited» θα μας «συστήσει» την Dolly Parton, τη γυναίκα που κατάφερε να ενώσει μουσικά και πολιτικά σύνορα με τη φωνή της. Το αφιέρωμα «Women in Motion» ρίχνει αυλαία την Τρίτη 25/3 με το «A Feminist Force» και την Glenn Close, μια ηθοποιό που με τις ερμηνείες της έχει ταυτιστεί με τη δύναμη και την ευαισθησία των γυναικών που αγωνίζονται για ισότητα.