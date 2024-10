Η Ana Carla Maza στο Θέατρο Παλλάς

Στις 10 Φεβρουαρίου 2025

Ύστερα από μια επιτυχημένη ευρωπαϊκή περιοδεία, Η μοναδική Κουβανή καλλιτέχνης Ana Carla Maza έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής της περιοδείας για μια εμφάνιση στο Θέατρο Παλλάς στις 10 Φεβρουαρίου, προσκαλώντας μας σε ένα μαγευτικό μουσικό ταξίδι στην καρδιά της Κουβανέζικης κουλτούρας.

Λίγο πριν την περίοδο της Αποκριάς, η ταλαντούχα τσελίστρια, τραγουδίστρια και συνθέτρια υπόσχεται να μας συνεπάρει σε μια αξέχαστη Latin βραδιά. Με το τσέλο της, η Ana Carla παντρεύει μοναδικά την κλασική μουσική με τις ρυθμικές και ζωντανές μελωδίες της Λατινικής Αμερικής, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που θα μας ταξιδέψει στην ενέργεια της Αβάνας.

Αν και μόλις 29 ετών η Ana Carla Maza, έχει ήδη διαγράψει μια ξεχωριστή πορεία στη μουσική. Το 2019, ξεχώρισε στο γαλλικό The Voice, κερδίζοντας εξαιρετικές κριτικές για τη φωνή και τη μουσικότητά της.

Το 2020, κυκλοφορεί τον πρώτο της Album “La Flor”, ενώ λίγα χρόνια αργότερα, το 2022, έρχεται το “Bahia”, τo album που αποτέλεσε το έναυσμα μιας μεγάλης επιτυχίας, για την Ana Carla Maza.

Με το Bahia, η Ana Carla Maza θέλησε να τιμήσει τις ρίζες της αλλά και τις γυναίκες της ζωής της, χαρίζοντας στο κοινό έναν φόρο τιμής στις μουσικές παραδόσεις της Κούβας, της Βραζιλίας, της Αργεντινής και του Περού H Guardian το χαρακτήρισε ως «ένα μαγευτικό ταξίδι στην παράδοση, τη γλώσσα και τη μουσική της Κούβας, της Βραζιλίας, της Αργεντινής και του Περού». Πρόσθεσε επίσης: «Αξίζει να σημειωθεί ότι το άλμπουμ ηχογραφήθηκε εξ ολοκλήρου “ζωντανά” με φυσικά όργανα, σε φυσικούς χώρους, χωρίς καμία επιπλέον επεξεργασία. Μέσα από αυτό το έργο αναδεικνύεται η δεξιοτεχνία της Ana Carla Maza ως μουσικού. Η μουσική του άλμπουμ δημιουργεί την αίσθηση ότι ακούς μια πλήρη ορχήστρα δωματίου σε έναν και μόνο ερμηνευτή».

Με το “Caribe”, το τρίτο και τελευταίο της album, η Ana Carla,θέλησε να συστήσει κάτι διαφορετικό στο κοινό της. Με σπουδαίους μουσικούς στο πλάι της, αποφάσισε να ηχογραφήσει ολόκληρο το album σε φυσικούς χώρους παρουσιάζοντας μια νέα μουσική πρόταση.

Μέχρι σήμερα, η Ana Carla Maza, έχει παρουσιάσει τη μουσική της σε εκατοντάδες συναυλίες ανά τον κόσμο, κατακτώντας τη διεθνή σκηνή με το μοναδικό της στυλ. Μόνο μέσα στο 2022 πραγματοποίησε περισσότερες από 150 συναυλίες παγκοσμίως, ενώ οι μηνιαίοι ακροατές της στο Spotify ξεπερνούν τους 80 χιλιάδες, αποδεικνύοντας την απήχηση και τη διαρκώς αυξανόμενη δημοτικότητά της.

H Ana Carla Maza έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα προσκαλώντας μας να ζήσουμε (σ)τη μουσική της πανδαισία.

Ποια είναι, όμως, η Ana Carla Maza;

Η Ana Carla γεννήθηκε το 1995 στην Bahia της Αβάνας, την ίδια εποχή που ο Nick Gold και οι συνεργάτες του ηχογραφούσαν το εμβληματικό Buena Vista Social Club.

Με πατέρα τον γνωστό μουσικό Carlos Maza και μητέρα την επίσης μουσικό Mirza Sierra, το μουσικό της ταξίδι ήταν σχεδόν αναπόφευκτο. Ξεκίνησε να μαθαίνει πιάνο σε ηλικία 5 ετών και στα 8 της ήρθε σε επαφή με το βιολοντσέλο, το οποίο έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής και της μουσικής της.

Στα 16 της μόλις χρόνια αποφάσισε να μετακομίσει στο Παρίσι, την πόλη που πάντα αποτελούσε τον απόλυτο μουσικό προορισμό της. Σπούδασε στο Κονσερβατόριο του Παρισιού και σχεδόν αμέσως ξεκίνησε να τραγουδά και να παίζει σε διάφορα μέρη στη Γαλλία.

Το ταξίδι της, όμως, δεν σταμάτησε εκεί. Σύντομα ξεκίνησε να ταξιδεύει τη μουσική της σε πολλές και σημαντικές χώρες της Ευρώπης και μετά σε όλο τον κόσμο. Θέλοντας να έχει εκείνη τον έλεγχο της μουσικής που παράγει και συστήνει στον κόσμο, αποφάσισε να δημιουργήσει τη δική της δισκογραφική εταιρεία.

Θέατρο Παλλάς

Βουκουρεστίου 3-5, Αθήνα

Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2025 στις 21:00

Τιμές εισιτηρίων: 20€, 30€, 35€, 40€, 50€, 80€ ευρώ

