Η COSMOTE TELEKOM στηρίζει ως Μεγάλος Χορηγός την Εθνική Ομάδα Στίβου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Τόκιο

Υπερήφανος Χορηγός και των Ολυμπιονικών Μίλτου Τεντόγλου και Εμμανουήλ Καραλή

Στο πλευρό της ελληνικής αποστολής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, που διεξάγεται στο Τόκιο (13-21 Σεπτεμβρίου), βρίσκεται η COSMOTE TELEKOM, ως Μεγάλος Χορηγός του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών & Αθλητικών Σωματείων (ΣΕΓΑΣ) και της Εθνικής Ομάδας Στίβου. Έχοντας πολύχρονη και δυναμική παρουσία στον χώρο του αθλητισμού, η COSMOTE TELEKOM στέκεται αρωγός στις προσπάθειες των Ελλήνων αθλητών να επιτύχουν τους στόχους τους στη μεγάλη αυτή διοργάνωση.

Η COSMOTE TELEKOM Υπερήφανος Χορηγός του Εμμανουήλ Καραλή και του Μίλτου Τεντόγλου

Προσηλωμένη στη δέσμευσή της να στηρίζει τον αθλητισμό και τις αξίες που προάγει, η COSMOTE TELEKOM αποτελεί Υπερήφανο Χορηγό και των αθλητών Μίλτου Τεντόγλου και Εμμανουήλ Καραλή. Ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης στο άλμα εις μήκος Μίλτος Τεντόγλου, και ο χάλκινος Ολυμπιονίκης στο επί κοντώ Εμμανουήλ Καραλής, με τις εντυπωσιακές τους επιδόσεις, το ήθος και το πάθος τους για τη νίκη, εμπνέουν και αποτελούν πρότυπα για τους νέους. Η COSMOTE TELEKOM θα βρίσκεται στο πλευρό των δύο κορυφαίων αθλητών σε κάθε τους προσπάθεια, σε κάθε τους άλμα, μέχρι και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, στηρίζοντας έμπρακτα τις προσπάθειές τους για νέες διακρίσεις.

Αναφερόμενος στη χορηγία της COSMOTE TELEKOM ο Μίλτος Τεντόγλου, δήλωσε σχετικά: «Μίλτος εδώ! Ευχαριστώ πολύ την COSMOTE TELEKOM για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία στον δρόμο προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες το 2028. Εκτιμώ πάρα πολύ το γεγονός ότι είναι Μεγάλος Χορηγός του ΣΕΓΑΣ, στηρίζοντας έτσι ολόκληρη την Εθνική Ομάδα Στίβου».

«Είναι χαρά μου πλέον που θα ανήκω στην οικογένεια της COSMOTE TELEKOM και που θα με στηρίζει τα επόμενα χρόνια. Ανυπομονώ για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου, ώστε να κλείσω δυνατά μια ξεχωριστή σεζόν», δήλωσε ο Εμμανουήλ Καραλής.

«Είναι μεγάλη μας τιμή να στεκόμαστε στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Στίβου που μας έχει γεμίσει όλους με μεγάλες στιγμές συγκίνησης και περηφάνιας. Αλλά και δίπλα στους δύο κορυφαίους αθλητές μας Μίλτο Τεντόγλου και Μανώλη Καραλή, που με τις επιτυχίες τους προβάλουν τη χώρας μας διεθνώς. Στηρίζουμε σταθερά κάθε βήμα, κάθε προσπάθεια, κάθε όνειρο που γίνεται πραγματικότητα μέσα από τον αθλητισμό. Με όλη μας την καρδιά ευχόμαστε καλή επιτυχία στους 19 αθλητές και αθλήτριες που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο. Η δύναμη, η αφοσίωση και το πάθος τους αποτελούν πηγή έμπνευσης για όλους μας. Να είναι υγιείς, να απολαύσουν τον αγώνα τους και να φέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, δίνοντας τον καλύτερό τους εαυτό», τόνισε η κα Λιάνα Μόσχου, Διευθύντρια Marketing Communications Strategy Ομίλου ΟΤΕ.

Η στήριξη της COSMOTE TELEKOM προς τον ΣΕΓΑΣ και τους Έλληνες αθλητές αποτυπώνει τη σταθερή δέσμευση της εταιρείας να επενδύει στον αθλητισμό και να προάγει τις αξίες της ευγενούς άμιλλας, της προσπάθειας και του ευ αγωνίζεσθαι.