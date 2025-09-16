Η Φωτογραφική Ομάδα «Spontaneous Shooters» παρουσιάζει την έκθεση φωτογραφίας & Zine με θέμα «Into the Silence»

Η έκθεση φωτογραφίας πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία της Fujifilm Hellas Α. Ε., ενώ η επιμέλεια ανήκει στους Γιώργο Κουτσουβέλη και Ανδρέα Καμουτσή

Κεντρικό στοιχείο της έκθεσης αποτελούν τα 40 μοναδικά, φωτογραφικά zine, που σκοπό έχουν να μεταφέρουν στο θεατή βιώνοντας εμπειρικά, με απτή επαφή, το έργο κάθε δημιουργού. Αυτά τα φωτογραφικά περιοδικά μεταφέρουν τις οπτικές προτάσεις των φωτογράφων- δημιουργών τους πέρα από τους τοίχους της γκαλερί και τις μετατρέπουν σε ένα διαχρονικό «αντικείμενο», φορέα σωματοποιημένης μνήμης.

Το θέμα «Into the Silence» λειτουργεί ως εφαλτήριο και πρίσμα μέσω του οποίου οι συμμετέχοντες φωτογράφοι πραγματεύονται την έννοια της σιωπής, υπερβαίνοντας την κυριολεξία. Οι εικόνες, προϊόν ατομικής ενδοσκόπησης, αγγίζουν καταστάσεις όπως, η ηρεμία, η εγκατάλειψη, η μελαγχολία, η αθωότητα, η αναμονή, η απόλυτη ησυχία κ.α. Μέσα από μια πολύπλευρη φωτογραφική παρουσίαση, η έκθεση προσκαλεί το κοινό να βυθιστεί σε μια οπτική αφήγηση που τιμά τις σιωπηλές στιγμές, αυτές που συχνά παραβλέπονται στη σύγχρονη θορυβώδη εποχή και που, εν κατακλείδι, μας χαρακτηρίζουν.

Εγκαίνια : Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025, 19:00

: Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025, 19:00 Διάρκεια Έκθεσης : 25 Σεπτεμβρίου – 5 Οκτωβρίου 2025

: 25 Σεπτεμβρίου – 5 Οκτωβρίου 2025 Ώρες Λειτουργίας : Καθημερινά 17:00 – 22:00

: Καθημερινά 17:00 – 22:00 Τοποθεσία : T.A.F. / the art foundation (Νορμανού 5, Αθήνα, πλησίον μετρό Μοναστηράκι)

: T.A.F. / the art foundation (Νορμανού 5, Αθήνα, πλησίον μετρό Μοναστηράκι) Χορηγός : Fujifilm Hellas

: Fujifilm Hellas Είσοδος: Ελεύθερη

Συμμετέχουν αλφαβητικά οι φωτογράφοι:

Arja Heinonen-Riganas, Αθηνά Παλαμπουγιούκη, Αιμιλία Ματουλέα, Αλεξάνδρα Αγγελοπούλου, Αλεξάνδρα Κατάνου, Ανδρέας Σπίνος, Άννα Μαρία Φερχάγκεν, Αντώνης Ζουριδάκης, Αποστόλης Ανδριώτης, Άρης Καπλάνης, Άρης Κόκκας, Άρτεμις Καυγαλάκη, Αφροδίτη Μαμάη, Βάλια Δημητροπούλου, Γεωργία Αποστολίδου, Γιάννης Βαρελάς, Γιάννης Γιαννακόπουλος, Γιάννης Καραϊσκάκης, Γιάννης Κρούλης, Γιάννης Κωστίκογλου, Γιάννης Παπαδογεώργης, Γιώργος Γκούφας, Γιώργος Κανάκης, Γιώργος Κυπριωτάκης, Γιώργος Μπουλασίδης, Γιώργος Παπανδρέου, Δημήτρης Καραθανάσης, Δημήτρης Μεϊντάνης, Διαμαντής Τζεπκινλής, Ελένη Παπαδοπούλου, Εφη Γανιάρη, Έλσα Τσαγλή, Έφη Λιάλιου, Έφη Περάκη, Θεοφάνης Σοφιανίδης, Χαρά Γάτσιου, Χρήστος Αντωνόπουλος, Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, Χριστίνα Ευγγελάτου, Χριστίνα Marchata, Χριστίνα Πιερράκου, Χριστίνα Σαπουνάκη, Κάθυ Βολταίρα, Κατερίνα Νιασούδη, Κλεάνθης Μπαντής, Κωνσταντίνα Φύκα, Κωνσταντίνος Κονταράκης, Κωνσταντίνος Μανιός, Κωνσταντίνος Μηνιάδης, Κώστας Τερζής, Κυριακή Μικέλη, Λευτέρης Αναστασιάδης, Μαίρη Μπαϊρακτάρη, Μαρία Κολυβάκη, Μαρία Μαρκοπούλου, Μαρία Μπράζια, Μαρία Πεταλίδου, Μαρία Χιώτη, Μανώλης Σούλος, Μυρτώ Δήμου, Νικόλ Βλησίδη, Νίκος Αδάμ Μαναίος, Νίκος Καλλιμάνης, Νίκος Ποριάζης, Νικόλαος Αντώνακας, Όλγα Αλεξοπούλου, Όλγα Νίκα, Πέτρος Ξενικός, Παναγιώτης Καραγεώργος, Παναγιώτης Παπαθεοδώρου, Σεραφείμ Τσιγκιρίδης, Σίσσυ Θεοδοσοπούλου, Στέλλα Ποντικάκη, Σωτήρης Κουσουρης, Τέτη Μυλωνά, Φλώρα Μιχαλοπούλου.

Η φωτογραφική ομάδα Spontaneous Shooters αποτελεί την μεγαλύτερη ενεργή φωτογραφική κοινότητα με κύρια ενασχόληση την φωτογραφία δρόμου στην Aθήνα, μέσα από τα σεμινάρια του φωτογράφου Ανδρέα Καμουτσή, περισσότερα:

www.spontaneous-shooters.com

www.andreaskamoutsis.gr