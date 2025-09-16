Η Haleon Ελλάς έλαβε την πιστοποίηση Great Place to Work™

Η Haleon Ελλάς με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει ότι έλαβε την πιστοποίηση Great Place to Work® στην Ελλάδα, για την περίοδο Ιουλίου 2025 – Ιουλίου 2026.

Η σημαντική αυτή διάκριση ήρθε ως αποτέλεσμα μεθοδικής και τεκμηριωμένης διαδικασίας αξιολόγησης, η οποία διενεργήθηκε από τον οργανισμό Great Place to Work® Hellas. Η αξιολόγηση βασίστηκε στις άμεσες, ανώνυμες και εμπιστευτικές τοποθετήσεις των εργαζομένων της Haleon, οι οποίοι μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους, αναδεικνύοντας ένα εργασιακό περιβάλλον που ξεχωρίζει για τη δέσμευση, τη διαφάνεια και την υποστήριξη που προσφέρει στους ανθρώπους της.

Η διάκριση αυτή αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση και επιβράβευση της διαρκούς προσπάθειας της Haleon να επενδύει στην ανάπτυξη και την ευημερία των ανθρώπων της. Τοποθετώντας τους εργαζόμενους στο επίκεντρο κάθε στρατηγικής απόφασης, η εταιρεία καλλιεργεί ένα εργασιακό περιβάλλον, όπου κάθε φωνή ακούγεται, κάθε ιδέα εκτιμάται και κάθε προσπάθεια αναγνωρίζεται. Μέσα από αυτή την κουλτούρα ανοιχτής επικοινωνίας και εμπιστοσύνης, η Haleon εμπνέει τους ανθρώπους της να δίνουν καθημερινά τον καλύτερό τους εαυτό, συμβάλλοντας συλλογικά στην επίτευξη του στόχου της, να προσφέρει καλύτερη υγεία, κάθε μέρα, με σεβασμό στον άνθρωπο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 93% των εργαζομένων της Haleon στην Ελλάδα δήλωσε ότι νιώθει υπερηφάνεια για την εργασία τους, ενώ το 96% εξέφρασε ότι «Η διοίκηση εμπιστεύεται τους ανθρώπους να επιτελούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους, παρέχοντάς τους την απαραίτητη αυτονομία». Τα ποσοστά αυτά επιβεβαιώνουν τη στρατηγική δέσμευση της Haleon στη συνεχή ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας, μέσα από τη συνεργασία, τη συμπερίληψη και τη διαρκή εξέλιξη.

Ο Γιώργος Χουσέν, Country Manager της Haleon για την Ελλάδα και την Κύπρο, δήλωσε σχετικά: «Η πιστοποίηση Great Place to Work® αποτελεί ταυτόχρονα επιβεβαίωση των συστηματικών μας προσπαθειών και δέσμευση για το μέλλον. Αναδεικνύει την προσήλωσή μας στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που προάγει την ευημερία, τον σεβασμό και την ανάπτυξη κάθε εργαζομένου. Η διάκριση αυτή μας υπενθυμίζει ότι η κουλτούρα μας οικοδομείται καθημερινά μέσα από τις αξίες και τις πράξεις μας και μας κινητοποιεί να συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερη συνέπεια και αφοσίωση να επενδύουμε στο πολυτιμότερο κεφάλαιό μας – τους ανθρώπους μας».