Η Λεόντειος Σχολή Αθηνών γίνεται πράσινη

Μετάβαση στην ηλικιακή ενέργεια και μείωση 240 τόνων ετήσιων εκπομπών CO2, σε συνεργασία με την Greenvolt Next.

Συμπληρώνοντας φέτος 100 χρόνια ιστορίας, η Λεόντειος Σχολή Αθηνών συνεχίζει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εκπαιδευτική πρωτοπορία, διατηρώντας ως βασικό στοιχείο των στόχων της, την ενίσχυση του σεβασμού και τη φροντίδα για το περιβάλλον.

Με την είσοδό της στο δεύτερο αιώνα της διαδρομής της, η Λεόντειος Σχολή Αθηνών, εγκαινίασε για τη λειτουργία της, μια νέα ενεργειακή εποχή, εγκαθιστώντας πράσινες ενεργειακές λύσεις, που θα της επιτρέψουν προοδευτικά την ενεργειακή της αυτονομία, με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σε συνεργασία με τις εταιρείες Greenvolt Next και Glensol προχώρησε στην εγκατάσταση Φ/Β συστήματος συνολικής ισχύος 199,8 kWp, τα οποία εξασφαλίζουν στη Λεόντειο Σχολή Αθηνών, την παραγωγή 300.000 kWh πράσινης ενέργειας ετησίως. H Greenvolt Next, από τις πλέον δυναμικές εταιρείες στον σχεδιασμό και την υλοποίηση λύσεων για την ενεργειακή μετάβαση των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ανέλαβε τη χρηματοδότηση και διαχείριση του έργου. Η Glensol, που δραστηριοποιείται στην παροχή λύσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το 2012 στην ελληνική αγορά ανέλαβε την ανάπτυξη του έργου και τη διαχείριση των εργασιών για την κατασκευή του.

To έργο υλοποιήθηκε στη βάση του μοντέλου Solar PPA – Zero Investment της Greenvolt Next, το οποίο επιτρέπει στη Λεόντειο Σχολή Αθηνών τη μείωση του ενεργειακού της κόστους και του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος χωρίς την αρχική ανάγκη επένδυσης, με την εξειδικευμένη ομάδα Greenvolt Next να αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση και τα κόστη εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού συστήματος, τη λειτουργία και τη συντήρησή του, διασφαλίζοντας τη μέγιστη παραγωγή ηλιακής ενέργειας, η οποία θα συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 240 τόνους ετησίως.