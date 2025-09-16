International Universities Expo 2025: Περισσότερα από 100 διεθνή πανεπιστήμια στην έκθεση του Pierce για προπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό

Mία μοναδική ευκαιρία γνωριμίας με ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά θα έχουν μαθητές Λυκείου και οι γονείς τους, που θα παρευρεθούν στη Διεθνή Έκθεση Πανεπιστημίων – International Universities Expo 2025 (IUEXPO)

Η συνάντηση θα διεξαχθεί την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025, μεταξύ 16:00 και 18:30, στο campus του Pierce – Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος στην Αγία Παρασκευή.

Φέτος, για πρώτη φορά συμμετέχουν και πανεπιστήμια από την Κίνα, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

Στόχος της Διεθνούς Έκθεσης Πανεπιστημίων – International Universities Expo, που πραγματοποιείται για 4η χρονιά από το Pierce, είναι η ανάδειξη του εύρους των ακαδημαϊκών επιλογών για προπτυχιακές σπουδές σε καταξιωμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Συγκεκριμένα, στην Έκθεση θα φιλοξενηθούν περισσότερα από 100 πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο, όπου οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες θα έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν και να ενημερωθούν από εκπροσώπους των πανεπιστημίων για επιλογές σε προπτυχιακές σπουδές, υποτροφίες και ευκαιρίες οικονομικής υποστήριξης.

Στο πλαίσιο της έκθεσης θα διεξαχθεί, επίσης, διαδραστική παρουσίαση σχετικά με τη δυνατότητα των Ελλήνων μαθητών να σπουδάσουν στην Αμερική κατά την παρούσα χρονική στιγμή των συνεχών αλλαγών.

Η International Universities Expo 2025 αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία για μια ουσιαστική πρώτη επικοινωνία των τελειόφοιτων μαθητών και μαθητριών με τις πανεπιστημιακές σχολές που τους ενδιαφέρουν, προετοιμάζοντας έτσι το επόμενο ακαδημαϊκό τους βήμα, έναν σημαντικό κρίκο στη μετέπειτα επαγγελματική τους εξέλιξη.

Η έκθεση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Κολλέγιο Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη, και είναι ανοιχτή στο κοινό, με ελεύθερη είσοδο.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να δηλώσετε συμμετοχή, μπορείτε να ανατρέξετε εδώ.