Με λαμπρότητα τα εγκαίνια της νέας εκπαιδευτικής δομής του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΔΕΛΤΑ 360 στη Νέα Φιλαδέλφεια

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και συγκίνηση πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025, τα επίσημα εγκαίνια της νέας εκπαιδευτικής δομής του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΔΕΛΤΑ 360 στη Νέα Φιλαδέλφεια, επί της οδού Πίνδου 58

Τον αγιασμό των εγκαινίων τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδέλφειας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ.

Την κορδέλα έκοψαν ο Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας κ. Γιάννης Τομπούλογλου και ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΛΤΑ 360 Ιωάννης Καρανταλής, μαζί με τις κυρίες Νίκη Καρανταλή, Σύμβουλο Διοίκησης του Ομίλου, και Όλγα Κρίτσιμα, Γενική Διευθύντρια του Ομίλου σε μια συγκινητική στιγμή που σφράγισε την έναρξη λειτουργίας ενός κτιρίου-στολιδιού, υπερσύγχρονου και απόλυτα εναρμονισμένου με τις ανάγκες της εκπαίδευσης του σήμερα.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης ανέλαβε με ξεχωριστό τρόπο η εντυπωσιακή Ιωάννα Μαλέσκου, προσδίδοντας λάμψη και ζωντάνια στη βραδιά, που συνδύασε τον θεσμικό χαρακτήρα με την καλλιτεχνική δημιουργία.

Μετά την τελετή ακολούθησε φαντασμαγορικό Fashion Show με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Happy Clothes», που ανέδειξε τις δημιουργίες των σπουδαστών Μόδας. Την εντυπωσιακή εικόνα ολοκλήρωσαν οι σπουδαστές Κομμωτικής, Επαγγελματικού Μακιγιάζ και Αισθητικής, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο σπουδών του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΔΕΛΤΑ 360.

Η βραδιά εξελίχθηκε σε μια πραγματική γιορτή της εκπαίδευσης, με μουσική, open bar και πλήθος εκλεκτών προσκεκλημένων, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στο πολιτιστικό και κοινωνικό γίγνεσθαι της περιοχής.

Η νέα δομή, συνολικού εμβαδού 2.000 τ.μ. σε 5 ορόφους, φιλοξενεί πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια 12 τομέων σπουδών και αποτελεί την 12η εκπαιδευτική εγκατάσταση του Ομίλου, που συνεχίζει την πολυετή του πορεία σε 8 μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, ενισχύοντας τις τοπικές κοινωνίες και δημιουργώντας εκατοντάδες θέσεις εργασίας.

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΔΕΛΤΑ 360 εκφράζει θερμές ευχαριστίες στους πολύτιμους υποστηρικτές της εκδήλωσης: L’Oreal Professionnel, NYX Professional Make-Up, Γρηγόρης, Ζαχαροπλαστεία Fresh, Barzini Aperitivo, Le Tribute Soda Water, 3E, ΥΑΜΑΗΑ Μοτοδυναμική, Fashion Shoes, Marian, Black Crystalline, Imperial Accessories, Bluesky Cosmetics Greece, που συνέβαλαν στην επιτυχία αυτής της ξεχωριστής βραδιάς.