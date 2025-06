Μια πολιτιστική πρωτοβουλία του Olea All Suite Hotel για την κοινότητα της Ζακύνθου

Με χαρά ανακοινώνουμε την επίσημη έναρξη του φετινού καλοκαιρινού γεγονότος OLEA Creative Residency 2025, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουλίου και ώρα 20:30 στο εμβληματικό Olea All Suite Hotel, στην καρδιά του Τσιλιβί, στη Ζάκυνθο

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης αποστολής του ξενοδοχείου να συνεισφέρει ενεργά στην τοπική κοινότητα της Ζακύνθου, όχι μόνο φιλοξενώντας την τέχνη αλλά και εμπλουτίζοντας τον πολιτιστικό της ιστό μέσα από δημιουργικές δράσεις ανοιχτές στο κοινό. Ταυτόχρονα, το Olea All Suite Hotel επιδιώκει να προσφέρει στους επισκέπτες του μια εκλεπτυσμένη εμπειρία διαμονής, όπου η τέχνη, η φύση και η φιλοξενία συνυπάρχουν αρμονικά.

Η φετινή διοργάνωση, με τίτλο “Double Moon: She Is Both the Hunt and the Hunter”, παρουσιάζει το νέο έργο της διακεκριμένης εικαστικού και γλύπτριας Ναταλίας Μαντά, το οποίο εμπνέεται από το φυσικό τοπίο και τους μύθους του Ιονίου. Κατά την ημέρα των εγκαινίων, τα γλυπτά θα «ζωντανέψουν» μέσα από ένα οπτικοακουστικό live performance στον χώρο του εστιατορίου FLOW DINE & WINE, και θα παραμείνουν εκεί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, προσκαλώντας το κοινό σε μια συνεχή εμπειρία τέχνης και αισθήσεων.

Η Ναταλία Μαντά αποτελεί μία από τις πιο δυναμικές παρουσίες της σύγχρονης ελληνικής εικαστικής σκηνής, με διεθνή δράση και συμμετοχές σε σημαντικές εκθέσεις και residencies. Η καλλιτέχνης συνδυάζει πηλό, μέταλλο, βίντεο και άλλα μέσα, δημιουργώντας έργα που υπερβαίνουν τα όρια της παραδοσιακής γλυπτικής. Μέσω της πολυαισθητηριακής της προσέγγισης, προκαλεί τον θεατή να βιώσει την τέχνη με όλες του τις αισθήσεις, διερευνώντας την έννοια της ταυτότητας, της ιστορίας και της τελετουργίας στον σύγχρονο κόσμο.

Η παρουσίαση των έργων λειτουργεί ως μια σύγχρονη τελετουργία γείωσης και ανάτασης, με σύμβολα όπως η Σελήνη, το Ελάφι και η θεά Άρτεμις, να συναντούν τη φυσική και μυθολογική ταυτότητα του νησιού.

Την ίδια βραδιά, ο καταξιωμένος μουσικός και συνθέτης Νίκος Γιούσεφ θα συμπράξει με την καλλιτέχνιδα σε ένα performance αυτοσχεδιαστικής σύνθεσης (instant composing), όπου ο ήχος θα συνομιλεί ζωντανά με την ύλη. Η μουσική θα λειτουργεί ως «μεταφραστής» των γλυπτών, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα σε ήχο, εικόνα, φως και ύλη.

Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν μια αυθεντικά πολυαισθητηριακή εμπειρία, γεμάτη τέχνη, μυστήριο και πολιτισμό.

Επιπλέον, στις 16 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθεί ειδική προβολή και παρουσίαση αποκλειστικά για τους πελάτες του ξενοδοχείου, προσφέροντας μια πιο ιδιωτική και βιωματική επαφή με το έργο και την καλλιτεχνική διαδικασία.

Η Olea Creative Residency αποτελεί μια ετήσια πολιτιστική πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2023, με στόχο να φιλοξενεί σύγχρονους δημιουργούς από όλο τον κόσμο, προσκαλώντας τους να μεταμορφώσουν το ξενοδοχείο και το φυσικό του περιβάλλον σε έναν ζωντανό εικαστικό καμβά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκθεση επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα εδώ