Νέο πρόγραμμα Πολυχώρου Μεταίχμιο

Δεκαεννιά χρόνια μετά μπορούμε με σιγουριά να πούμε πως ο ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ κέρδισε το στοίχημα. Με νέο λογότυπο και φρέσκια εικαστική ταυτότητα, ξανασυστήνεται στο κοινό και επιστρέφει φέτος το φθινόπωρο με ανανεωμένο και πλούσιο πρόγραμμα δράσεων για μικρούς και μεγάλους.

Στον ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ διοργανώνονται εκδηλώσεις και δράσεις με άξονα το βιβλίο και την ανάγνωση, τη γλώσσα, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, με ιδιαίτερη έμφαση στη διά βίου μάθηση.

Τα απογεύματα της Παρασκευής και τα πρωινά του Σαββάτου είναι αφιερωμένα στους μικρούς αναγνώστες. Πρωτότυπα εργαστήρια και διαδραστικές εκδηλώσεις εμπνευσμένες από αγαπημένα παιδικά βιβλία προσφέρουν στα παιδιά έναν δημιουργικό, διασκεδαστικό τρόπο να αξιοποιήσουν τον χρόνο τους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, στον ΠΟΛΥΧΩΡΟ φιλοξενούνται:

Κύκλοι εργαστηρίων για παιδιά και ενήλικες.

Ημερίδες για γονείς και εκπαιδευτικούς που εστιάζουν σε σύγχρονα και ευαίσθητα θέματα με επίκεντρο πάντα το παιδί, την ανατροφή και τη διαπαιδαγώγησή του.

Λέσχες Ανάγνωσης για μικρούς και μεγάλους.

Επισκέψεις οργανωμένων ομάδων μαθητών για να συναντήσουν και να γνωρίσουν από κοντά συγγραφείς και εικονογράφους.

Παράλληλα, για το ενήλικο κοινό διοργανώνονται παρουσιάσεις βιβλίων, θεματικές βραδιές και αφιερώματα σε αγαπημένους συγγραφείς.

Σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο, όμορφα διαμορφωμένο για κάθε βιβλιόφιλο, οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν παλιούς και νέους τίτλους, να ενημερωθούν για τις νέες κυκλοφορίες των εκδόσεων ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, να απολαύσουν τον καφέ ή το τσάι τους και να σερφάρουν ελεύθερα στο διαδίκτυο.

Παλιότεροι και νέοι φίλοι των εκδόσεων ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ και του ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ, ενημερωθείτε για τις δράσεις μας και ελάτε να γνωριστούμε και να ανταλλάξουμε σκέψεις και απόψεις.

Βρείτε ΕΔΩ το φθινοπωρινό πρόγραμμα δράσεων του ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου. Κλείστε θέση συμμετοχής όπου απαιτείται, για να μη χάσετε ό,τι σας ενδιαφέρει. Σας περιμένουμε!

