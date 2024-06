Novacinema: Συναρπαστικός Ιούλιος με μεγάλες πρεμιέρες

Ο Ιούλιος έρχεται με συναρπαστική, καθηλωτική και φυσικά καλοκαιρινή διάθεση στα Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό, καθώς και το Novalifε, το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας

Αυτόν τον Ιούλιο, οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν στη Nova, τις μεγάλες πρεμιέρες με το blockbuster «Operation Fortune: Ruse de Guerre» (7/7) και την αληθινή ιστορία «Golda» (14/7) για τη ζωή και το έργο της πρώτης γυναίκας Πρωθυπουργού στο Ισραήλ, Golda Meir. Παράλληλα, δύο νέες συναρπαστικές σειρές «Insomnia» (12/7) και «Entitled» (22/7) και φυσικά το αγαπημένο καλοκαιρινό κανάλι Novasummer συνεχίζει (μέχρι 16/8) να προσφέρει γέλιο, ξεχωριστά αφιερώματα και άρωμα Ελλάδας.

Η ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1 θα καθηλώσει τις Κυριακές στις 22:00 τους σινεφίλ, με:

Το blockbuster «Operation Fortune: Ruse de Guerre» (7/7) με τους Jason Statham, Hugh Grant, Josh Hartnett​ σε σκηνοθεσία του Guy Ritchie

με τους σε σκηνοθεσία του Την βιογραφική ταινία «Golda​» (14/7), υποψήφια για Oscar Καλύτερου Μακιγιάζ και Κομμώσεων με τους Helen Mirren να υποδύεται με τον δικό της μοναδικό και ξεχωριστό τρόπο της πρώτης Πρωθυπουργού του Ισραήλ Golda Meir καθώς και τους Liev Schreiber, Camille Cottin σε σκηνοθεσία του Guy Nattiv

Τη δραματική ταινία «Corsage​​​​» (21/7) με τους Vicky Krieps, Jeanne Werner, Manuel Rubey σε σκηνοθεσία της Marie Kreutzer

με τους σε σκηνοθεσία της Τη ρομαντική κομεντί «Mothering Sunday» (28/7) με τους Colin Firth, Olivia Colman, Josh O’Connor σε σκηνοθεσία της Eva Husson

Παράλληλα, οι σινεφίλ θα απολαύσουν κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema1, μέσα από την αγαπημένη ζώνη «Prime Thursdays», ταινίες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη μεγάλη οθόνη, ενώ και οι υπόλοιπες ανανεωμένες ζώνες «Bloody Cinema» (κάθε Παρασκευή στις 23:00), «Family Cinema» (κάθε Σάββατο στις 22:10), «World Cinema» (κάθε Τετάρτη στις 22:00), «Classic Cinema» (κάθε Κυριακή 17:00) θα προβάλλουν ταινίες που καθηλώνουν.

Για τους λάτρεις των σειρών, έρχονται στο Novacinema4 δύο νέες συναρπαστικές σειρές, η σειρά θρίλερ «Insomnia» (από 12/7 και κάθε Παρασκευή στις 22:00), καθώς και η δραματική κομεντί σειρά «Entitled» (από 22/7 και κάθε Δευτέρα στις 22:00). Παράλληλα, συνεχίζονται στο Novacinema4 οι σειρές «Minx», «Son of a Critch Season 3», «The Irrational» και «Red Eye».

Και επειδή κινούμαστε σε άκρως καλοκαιρινή διάθεση το αγαπημένο pop up κανάλι Novasummer συνεχίζει να προσφέρει (μέχρι τις 16 Αυγούστου) τις καλύτερες επιλογές από τις πλέον ξεκαρδιστικές κωμικές ταινίες αλλά και ταινίες με άρωμα Ελλάδας.

Παράλληλα, το ντοκιμαντέρ «The Queen of Crypto: Visionary, Victim or Villain» κάνει πρεμιέρα στη ζώνη «Ιστορίες Γυναικών» στο Novalifε την Τρίτη 2 Ιουλίου (21:00), ενώ τις υπόλοιπες Τρίτες του Ιουλίου, οι συνδρομητές θα θυμηθούν τα ντοκιμαντέρ «Venus & Serena, The Game Changers​» (9/7), «The Wall: Climb For Gold​» (16/7), «Quant» (23/7) και «Girls Can’t Surf» (30/7). ​

Κάθε βράδυ στις 21:00 προβάλλεται μία ταινία, για να ακολουθήσει αμέσως το αγαπημένο «The Tonight Show Jimmy Fallon». Την ίδια στιγμή στις 2/7 κάνει πρεμιέρα στο Novalifε η σειρά «Bad Behaviour», στις 8/7 η σειρά «The Invisible Girl» και στις 16/7 η σειρά «Law & Order», ενώ στις 30/7 θα προβληθεί το τελευταίο επεισόδιο της σειράς «Lara’s Choice».

Απόλαυσε το πλούσιο πρόγραμμα του Ιουνίου στα Novacinema και στο Novalifε αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλο το πλούσιο περιεχόμενο της Nova επιλέγοντας το πρόγραμμα ΕΟΝ ΤV που τους ταιριάζει.