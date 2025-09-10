«Πυρεξία Τρία οράματα για την Μέση Ανατολή» της Naomi Wallace

Μια συγκλονιστικά επίκαιρη παράσταση σε σκηνοθεσία Τατιάνας Λύγαρη

Ένα συγκλονιστικά επίκαιρο έργο παρουσιάζει φέτος στο Θεατρικό Βαγόνι η Τατιάνα Λύγαρη, υπογράφοντας τη σκηνοθεσία της κεντρικής παραγωγής του Τρένου στο Ρουφ για τη φετινή θεατρική σεζόν.

Το θεατρικό έργο «Πυρεξία – Τρία οράματα για τη Μέση Ανατολή» της πολυβραβευμένης Αμερικανίδας συγγραφέα και ποιήτριας Naomi Wallace είναι ένα συναρπαστικό τρίπτυχο ιστοριών που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και εξερευνά τα πανανθρώπινα θέματα της αγάπης, της απώλειας και του θανάτου μέσα σε ακραίες συνθήκες.

Έξι ήρωες από διαφορετικές περιοχές της Μέσης Ανατολής προσπαθούν να δημιουργήσουν ανθρώπινους δεσμούς εν μέσω συγκρούσεων και πολέμου. Όλοι τους βιώνουν πόνο και μοναξιά, γεγονός που καθιστά την προσπάθειά τους για επαφή ακόμη πιο συγκινητική.

Η Wallace – μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές του σύγχρονου αμερικανικού θεάτρου – στα τρία σύντομα πυρετώδη «οράματά της» στρέφει τη ματιά της στην αδυσώπητη πραγματικότητα της Μέσης Ανατολής. Ακροβατώντας ανάμεσα στον ρεαλισμό και το όνειρο, με γλώσσα σύγχρονη αλλά βαθιά ποιητική – όχι τυχαία, δανείζεται τον τίτλο του έργου της από τον T.S. Eliot – η ακτιβίστρια συγγραφέας συνδιαλέγεται με τη σύγχρονη ιστορία με βαθύ συμβολισμό, λυρισμό αλλά και στοιχεία σουρεαλισμού που διαπερνούν τις πολιτικές συγκρούσεις, φωτίζοντας την ανθρώπινη πλευρά των γεγονότων και διατηρώντας την πίστη στη δύναμη της ζωής.

Σε έναν κόσμο εθισμένο και ανίκανο να αντιδράσει στη θέα της βαρβαρότητας, το Τρένο στο Ρουφ και η Τατιάνα Λύγαρη καταθέτουν μια καθηλωτική παράσταση – περιπλάνηση στη σκιά της Ιστορίας, με το βλέμμα στραμμένο στον άνθρωπο και με ζωντανή την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

κείμενο Naomi Wallace μετάφραση Ιωσήφ Βαρδάκης σκηνοθεσία Τατιάνα Λύγαρη πρωτότυπη μουσική σύνθεση Μηνάς Ι. Αλεξιάδης χορογραφίες Φαίδρα Σούτου φωτισμοί Αλέκος Αναστασίου βοηθός σκηνοθέτη Ευθύμης Χρήστου επικοινωνία ArtsPR παραγωγή Καλλιτεχνική Εταιρεία ΑΞΑΝΑ Ερμηνεύουν: Φανή Γέμτου, Δημήτρης Γεωργαλάς, Μιράντα Ζησιμοπούλου, Δημήτρης Τσιγκριμάνης

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ



Θεατρικό Βαγόνι



Κάθε Παρασκευή & Σάββατο στις 21:00, Κυριακή στις 20:00 , από 7 Νοεμβρίου 2025



Διάρκεια παράστασης : 100 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)



Εισιτήρια: Γενική Είσοδος 17€, Ομαδικό- Φοιτητικό- Άνω των 65- Ανέργων 12€, Ατέλειες 5€

Προαγορά εισιτηρίων απαραίτητη:



Ηλεκτρονικά στο https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/fever-chart-three-visions-of-the-middle-east



Τηλεφωνικά στο 2117700000 (Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00-18.00)



Φυσικά σημεία πώλησης more.com



Στην Αμαοστοιχία-Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ λειτουργεί επίσης Wagon-Bar & Wagon Restaurant για φαγητό και ποτό. Για κρατήσεις ηλεκτρονικά στο trenostorouf.gr ή τηλεφωνικά στα τηλ 6937604988 & 21052989

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αμαξοστοιχία-Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ

Τηλ. 6937604988 & 2105298922

Σιδηροδρομικός & Προαστιακός Σταθμός Ρουφ, επί της Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως

10’ με τα πόδια από το ΜΕΤΡΟ Κεραμεικός & από τη στάση Αγίας Μαρκέλλας (λεωφορεία 813, 026)

Δωρεάν υπαίθριο Parking

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

