Πρεμιέρες στο στο Θέατρο NOŪS Creative Space

Οι πρώτες πρεμιέρες του Θεάτρου NOŪS Creative Space

Υπήρξαμε. Πιάσαμε Χώρο. Μετά όχι – Της Κάκιας Γκουδίνα – Για 2η χρονιά στο Θέατρο NOŪS Creative Space για 4 μόνο παραστάσεις! Πρεμιέρα Πέμπτη 9 Οκτωβρίου

Για 2η χρονιά στο Θέατρο NOŪS Creative Space για 4 μόνο παραστάσεις!

Το Υπήρξαμε. Πιάσαμε Χώρο. Μετά όχι. είναι μια multimedia performance με στοιχεία σινεμά, σύγχρονης μουσικής, πειραματικού θεάτρου και χορού.

Με τίτλο έναν στίχο της Κρυστάλλης Γλυνιαδάκη, το έργο περιστρέφεται γύρω από την έννοια της εξαφάνισης: του χρόνου, των ανθρώπων, των συναισθημάτων, της μνήμης, των δεσμών.

Η ιστορία μας ξεκινάει με δύο γυναίκες των οποίων η διαδικασία προετοιμασίας ενός καθημερινού μεσημεριανού τραπεζιού, φέρνει στην επιφάνεια ιστορίες από διαφορετικούς τόπους και χρόνους, με ένα κοινό χαρακτηριστικό: κάτι στις ιστορίες αυτές χάνεται.

Θεσσαλονίκη, Αίγυπτος, Μέση Ανατολή, 1944, 2025, 2 λεπτά πριν, ο χώρος και ο χρόνος σε αυτήν την παράσταση χάνουν τη συνοχή και τη γραμμικότητα τους.

Η προσωπική ιστορία των δύο γυναικών γίνεται η αφετηρία για ένα ταξίδι στην ιστορία της ανθρωπότητας. Μέσα από αυτές γνωρίζουμε και άλλους χαρακτήρες του έργου και όλοι μαζί ταξιδεύουμε από απώλεια σε απώλεια διασχίζοντας τοπία και ημερομηνίες.

Η αφήγηση του έργου αποτελείται από πολλές ιστορίες σε διάφορους χρόνους και τόπους, τοποθετημένες η μία μετά την άλλη, ενωμένες μέσα από την έννοια της εξαφάνισης και ας είναι χρονικά και χωρικά εντελώς απομακρυσμένες. Οι ιστορίες λειτουργούν ως σύμβολα, που τοποθετημένα το ένα δίπλα στο άλλο διαμορφώνουν την αφήγηση του έργου.

Γιατί αυτό το έργο σήμερα;

Το «Υπήρξαμε. Πιάσαμε Χώρο. Μετά Όχι». είναι μια ιστορία της ανθρωπότητας, μέσω διασυνδέσεων ανάμεσα σε τόπους, χρόνους, σύμβολα. Το έργο δεν ψάχνει νέες ιστορίες αλλά εισχωρεί στο δυτικό κοινωνικό ασυνείδητο, επιλέγει σύμβολα και γεγονότα και τα αναδιαμορφώνει με σκοπό την πρόκληση ενός αναστοχασμού: του ποιοι ήμασταν, και ποιοι γινόμαστε. Το έργο είναι καθρέφτης της εποχής του, μιας εποχής που χαρακτηρίζεται έντονα από την επανεξέταση του παρελθόντος και την αντιμετώπιση των συνεπειών του όπως ο αγώνας για το περιβάλλον, οι ευθύνες της αποικιοκρατίας, η ανάδειξη φωνών του περιθωρίου κ.α. Το Υπήρξαμε. Πιάσαμε Χώρο. Μετά Όχι εξιστορεί την δική του επανεξέταση και προσκαλεί το κοινό να συμμετέχει με όποιο τρόπο αυτό θεωρεί κατάλληλο.

Λίγα λόγια για την σκηνοθέτιδα.

Η Κάκια Γκουδίνα συνθέτει multimedia έργα που περιλαμβάνουν ακουστικά όργανα, ηλεκτρονική μουσική, sound design, κινηματογράφο και πειραματικό θέατρο. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στη σύνθεση από το Michigan State University, υπό την καθοδήγηση των A. Bacon, D. Biedenbender και L. Goeringer, και διδακτορικού διπλώματος στη σύνθεση και τις πολυμεσικές αφηγήσεις υπό την καθοδήγηση των Mark Sullivan (σύνθεση μουσικής) και Alisson Dobbins (interactive media design). Η διδακτορική της διατριβή ήταν ένα έργο για σύνολο δωματίου, οπτικά εφέ και χορό. Αυτή τη στιγμή, ερευνά τη multimedia σύνθεση με βάση την κίνηση στον χρόνο και στο χώρο. Το έργο της είναι βαθιά ριζωμένο στην διεπιστημονικότητα. Έχει εργαστεί ως σκηνοθέτης και σχεδιάστρια ήχου για ταινίες, έχει συνθέσει μουσική για ταινίες, θεατρικά έργα, βιντεοπαιχνίδια και podcast, και πρόσφατα εξερευνά πρακτικές διαδραστικών μέσων που περιλαμβάνουν θεατρικές παραστάσεις, εικαστικές εγκαταστάσεις και σύνθεση μουσικής.

Συντελεστές:

Σύλληψη/ Σκηνοθεσία / Μουσική : Κάκια Γκουδίνα

Performers: Ανθή Στασινού, Μαρίνα Μάλλιου, Νικόλας Παπούλιας

Κείμενα: Βασιλεία Οικονόμου

Κίνηση: Ανθή Στασινού

Σχεδιασμός φωτισμών: Γεωργία Τσελέπη

Δραματουργία: Σελήνη Παπαγεωργίου

Σκηνογραφία: Κατερίνα Χατζοπούλου

Οργάνωση Παραγωγή: Νίκος Τριανταφύλλου

Εκτέλεση Παραγωγής: NOŪS Productions

Ημέρες & ώρες παραστάσεων: Πρεμιέρα Πέμπτη 9 Οκτωβρίου και Κάθε Πέμπτη στις 21:00και Κάθε Πέμπτη στις 21:00

Πέμπη 9/10, 16/10, 23/10 & 30/10

Τιμές εισιτηρίων

Γενική Είσοδος: 15

Μειωμένο (Φοιτητικό,Ανέργων,ΑΜΕΑ) : 12

Μειωμένο εισιτήριο για σπουδαστές Καλών Τεχνών: 8

Ομαδικά εισιτήρια/groups (άνω των 10 ατόμων): 10

Διάρκεια παράστασης: 50 λεπτά

Προπώληση εισιτηρίων: TICKETSERVICES.GR

– online:

https://www.ticketservices.gr/event/kandinsky-research-theatro-nous/

– τηλεφωνικά: 210 8237 333, 694 4130 219

– εκδοτήριο: ΘΕΑΤΡΟ NOŪS-Creative space

ΘΕΑΤΡΟ NOŪS-Creative space

Διεύθυνση: Τροίας 34, Αθήνα 11255 (5’ λεπτά από το σταθμό του ηλεκτρικού «Βικτώρια»)

Maps: Theatre Nous-Creative space – Χάρτες Google

Τηλέφωνα: 210 8237 333, 694 4130 219

“Φaretra Crystalina” [contemporary lyrical folk ensemble]

Σάββατο 18 Οκτωβρίου στις 21:00

To Θέατρο NOŪS-Creative space, ανοίγει την θεατρική σεζόν με μια μοναδική μουσική παράσταση, το πρωτοπόρο σύνολο από την Αθήνα “Φaretra Crystalina”.

Μετά την πρώτη του εμφάνιση στην σκηνή του NOŪS-Creative space, επιστρέφει για μια συναυλία. Το σχήμα ανανεωμένο με νέα τραγούδια και ήχους από όλο τον κόσμο.

Λυρικές φωνές, πολυφωνίες, πρωτάκουστες διασκευές, νέες συνθέσεις, με ένα λαμπερό ρεπερτόριο που εκτείνεται από την Λατινική Αμερική ως την Σουηδία και την Ιαπωνία, από τη Μεσόγειο ως τα Κέλτικα υψίπεδα, πάντα με προσωπικές πρωτότυπες διασκευές. Πυρήνας της δημιουργίας του παραμένουν τα ελληνικά παραδοσιακά δημοτικά τραγούδια, τα οποία φεύγουν από τις προθήκες των μουσείων και γίνονται έμπνευση για τη νέα δημιουργία.

Η Φaretra Crystalina έρχεται με ορμητική διάθεση να συνδυάσει τον λυρισμό της κλασικής μουσικής με τις ρίζες και την αδρή φύση των παραδοσιακών μελωδιών. Παραδοσιακά και κλασικά όργανα συνομιλούν οργασμικά. Φωνητικά πυροτεχνήματα διαδέχονται ηχητικές εικόνες της υπαίθρου. Το λόγιο ζυμώνεται με το λαϊκό και μαζί γεννούν τον νέο ήχο.

H Φaretra Crystalina επινοεί ένα πεδίο αναζήτησης υψηλής αισθητικής. Παίζει ελεύθερα με τις επιρροές της ώσπου να φέρει καρπούς πρωτόγνωρους και ηχητικές ηδονές πρωτάκουστες.

Κεντρικό ρόλο στο ηχητικό σύμπαν της Φαρέτρας παίζουν οι Φωνές, ελεύθερες, δονούμενες και ηχηρές, όπως τις αγαπούν οι αρχαίες παραδόσεις μα και η κλασική μουσική. Σε όλη τους την έκταση και τους συνδυασμούς φωτίζουν τον κόσμο των μεγάλων συναισθημάτων. Η κιθάρα, παραδοσιακά, κλασικά και τζαζ πνευστά, το bayan, κρουστά από όλο τον κόσμο και το κοντραμπάσο χορεύουν μαζί με τις φωνές και τις οδηγούν σε τόπους άχρονους, σμιλεμένους από βίωμα και πόθο.

Λίγα λόγια για το συγκρότημα.

Η Φaretra Crystalina είναι ένα σύνολο που ξεκίνησε το ταξίδι του το 2016. Το ρεπερτόριό της περιλαμβάνει πλήθος έργων του κλασικού και ελαφρού ρεπερτορίου από την Ελλάδα, τη Μεσόγειο, τις Κέλτικες Χώρες, τη Λατινική Αμερική και ολοένα μεγαλώνει το ρεπερτόριό της με υλικό περισσότερων χωρών. H Φ.C. δίνει συστηματικά συναυλίες και δισκογραφεί, ανεξάρτητα ή σε συνεργασία με φορείς και φεστιβάλ, όπως η ΕΡΤ (παγκόσμια πρεμιέρα ανέκδοτου και ανεκτέλεστου έργου του Ν. Σκαλκώτα) και η ALEA III (Πανεπιστήμιο της Βοστώνης). Τα μέλη της είναι συνεργάτες μεγάλων οργανισμών της Ελλάδας, όπως της Εθνικής λυρικής σκηνής, του Δήμου Αθηναίων και του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Μουσικοι με πολύ ιδιαίτερες πορείες συμπράττουν και χαράζουν από κοινού έναν δρόμο που εμπεριέχει ολόκληρη την μουσική δημιουργία των τελευταίων 1000 χρόνων σαν μια ενιαία παράδοση:

Φaretra Crystalina

Χρυσόστομος Καλογριδάκης : τενόρος , κιθάρες, κρουστά

Θάλεια Μουτοπούλου : σοπράνο, φλογέρες, πιάνο ,

Gilad Atzmon: σαξόφωνα, κλαρινετα

Συντελεστές:

Ηχοληψία: Μανώλης Παντελιάς

Φωτιστικός Σχεδιασμός: Βασίλης Κοντογιάννης

Επικοινωνία: Κατερίνα Γρυλλάκη

Οργάνωση Παραγωγής: Γιάννης Παρλής

Εταιρεία Παραγωγής: NOŪS Productions

Πληροφορίες Συναυλίας

Σάββατο 18 Οκτωβρίου στις 21:00

Τιμές εισιτηρίων

Προπώληση 10 ευρώ.

Γενική Είσοδος ταμείου

12€, Φοιτητικό, ΑμεΑ, Ανέργων 8 ευρώ

Διάρκεια Συναυλίας: 120 λεπτά

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.ticketservices.gr/event/theatro-nous-faretra-crystalina/?lang=el

τηλεφωνικά: 210 8237 333, 694 4130 219

εκδοτήριο: ΘΕΑΤΡΟ NOŪS-Creative space

ΘΕΑΤΡΟ NOŪS-Creative space

Διεύθυνση: Τροίας 34, Αθήνα 11255 (5’ λεπτά από το σταθμό του ηλεκτρικού «Βικτώρια»)

Maps: Theatre Nous-Creative space – Χάρτες Google

Τηλέφωνα: 210 8237 333, 694 4130 219

Francis Bacon Project – “Scream of the Body” – Σύλληψη // Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Παυλίδης

Πρεμιέρα Σάββατο 25 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο στις 21.00

Ύστερα από την περσινή επιτυχημένη παρουσίαση της εικαστικής performance “Kandinsky Research” στο θέατρο NOŪS – Creative Space, η ομάδα μας συνεχίζει την ερευνητική της διαδρομή καταπιανόμενη φέτος με έναν ακόμη σπουδαίο δημιουργό και ζωγράφο: τον Francis Bacon.

Η performance με τίτλο Francis Bacon Project “Scream of the Body” επιχειρεί να μεταφέρει στη σκηνή τον εσωτερικό παλμό και την αγωνία που χαρακτηρίζουν το έργο του. Μέσα από το σώμα, την κίνηση και τον ήχο, η performance αναζητά την αλήθεια που κρύβεται στην ένταση, στο θραύσμα και στην κραυγή – εκεί όπου η ανθρώπινη ύπαρξη συναντά τα όρια της.

Τα σώματα συναντούν τη σιωπηλή βία της εικόνας. Η ομάδα μας εμπνέεται από τον Francis Bacon και τον μετατρέπει από ζωγράφο σε συμβολική συνθήκη. Εξερευνούμε τι σημαίνει να είσαι σώμα σε αποσύνθεση, ταυτότητα σε αμφισβήτηση, κραυγή χωρίς στόμα. Ο Bacon δεν αναπαρίσταται· ενσαρκώνεται. Το έργο μας δεν εικονογραφεί τους πίνακές του – ζει μέσα στο κενό ανάμεσα στο βλέμμα και τη σάρκα.

“Scream of the Body” είναι μια ζωντανή performance εμπνευσμένη από τον κόσμο του Francis Bacon. Το ανθρώπινο σώμα βρίσκεται στο επίκεντρο: παλλόμενο, κατακερματισμένο, μεταμορφωμένο. Μέσα από τη χρήση χειροποίητων αντικειμένων (props), την απουσία σταθερού σκηνικού και την ενεργή σωματικότητα, η παράσταση λειτουργεί ως ζωντανός πίνακας εν κινήσει.

Η Performance είναι κατάλληλη μόνο για θεατές άνω των 18 ετών!

Συντελεστές:

Performers

Αθανασία Τσάτσου, Δημήτρης Παπαδόπουλος και Κωνσταντίνος Παυλίδης

Σύλληψη/ Σκηνοθεσία : Κωνσταντίνος Παυλίδης

Ηχοτοπίο: Κωνσταντίνος Παυλίδης

Φωτιστικός Σχεδιασμός: Κοντογιάννης Βασίλης

Γραφιστικός σχεδιασμός/βίντεο: Βαγγέλης Ευαγγελίου

Επικοινωνία: Κατερίνα Γρυλλάκη

Οργάνωση Παραγωγής: Νίκος Τριανταφύλλου

Παραγωγή: NOŪS Productions

Πληροφορίες παράστασης

Πρεμιέρα Σάββατο 25 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο στις 21.00

Τιμές εισιτηρίων

Γενική είσοδος: 15€

Μειωμένο (φοιτητικό, ανέργων, ΑΜΕΑ): 12€

Μειωμένο για σπουδαστές Καλών Τεχνών: 10€

Διάρκεια παράστασης: 50 λεπτά

Προπώληση εισιτηρίων: FRANCIS BACON PROJECT «scream of the body» :: TicketServices.gr

Τηλεφωνικές κρατήσεις: 210 8237333, 6984219399

ΘΕΑΤΡΟ NOŪS Creative space

Διεύθυνση: Τροίας 34, Αθήνα 11255 (5’ λεπτά από το σταθμό του ηλεκτρικού «Βικτώρια»)

Maps: Theatre Nous-Creative space – Χάρτες Google