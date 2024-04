Sea Alliance Group: Θα συμμετάσχει στην έκθεση EAST MED MULTIHULL & YACHT CHARTER – EMMYS BOAT SHOW

Ημερομηνίες διεξαγωγής 25-28 Απριλίου

Η Sea Alliance Group, μία κορυφαία διεθνώς εταιρεία παροχής υπηρεσιών για yachts, ανακοινώνει με χαρά τη συμμετοχή της στην Έκθεση East Med Multihull & Yacht Charter Show, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί από τις 25 έως τις 28 Απριλίου 2024, στο λιμάνι του Πόρου. Η συγκεκριμένη εκδήλωση σηματοδοτεί την έναρξη των εκθέσεων για ενοικιάσεις σκαφών multihull & yacht charter στη Μεσόγειο και υπόσχεται να προσελκύσει επαγγελματίες του κλάδου και ενδιαφερόμενους από όλον τον κόσμο.

Η Sea Alliance Group, με έδρα το Γιβραλτάρ και με ισχυρή παρουσία σε όλη τη Μεσόγειο, έπειτα από την επέκτασή της στην Ελλάδα το περασμένο έτος, εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες ιδιοκτητών yachts, εταιρειών ενοικιάσεων, ιδιοκτητών μαρινών, καθώς και ναυπηγείων σκαφών παγκοσμίως.Δυο μοναδικά σκάφη προς ενοικίαση από την εξαιρετική συλλογή της Sea Alliance Group θα παρουσιαστούν στην έκθεση.

Πρόκειται για το κατά παραγγελία αλουμινένιο καταμαράν μήκους 21,3 μέτρων ‘’HANI I’’ (προβλήτα Ε), για πολυτελείς ναυλώσεις με πλήρωμα, και το ‘’ZANGA’’ (προβλήτα Ι) μήκους 14 μέτρων που προσφέρεται για ενοικίαση με skipper στην Ελλάδα.

Και τα δυο σκάφη θα είναι έτοιμα να φιλοξενήσουν τους επισκέπτες της έκθεσης, αλλά και τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να εξερευνήσουν τις μοναδικές δυνατότητες και υπηρεσίες που προσφέρουν με τη βοήθεια των ειδικών της Sea Alliance Group.

Επιπλέον, στο σκάφος ‘’HANI I’’ θα δοθεί cocktail-party με προσκλήσεις για εκλεκτούς καλεσμένους, ενώ στο “ZANGA’’ θα διοργανώνονται καθημερινές συνεδρίες διαλογισμού για τους επισκέπτες που θέλουν να χαλαρώσουν κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος.

«Ως παγκόσμιος ηγέτης στις υπηρεσίες yachting και με την ενισχυμένη παρουσία μας στην Ελλάδα, η Sea Alliance Group αναμένει με ενθουσιασμό να παρουσιάσει δύο από τα ενοικιαζόμενα μας σκάφη, τα ‘’HANI I’’ και ‘’ZANGA’’, στην έκθεση East Med Multihull & Yacht Charter» δήλωσε ο Itay Singer, ένας από τους τρεις μετόχους της εταιρείας. «Αυτό το γεγονός είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με επαγγελματίες του χώρου καθώς και με ενδιαφερόμενους, αναδεικνύοντας τη δέσμευσή μας για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και υποστήριξης στους πολύτιμους συνεργάτες και πελάτες σε όλη τη Μεσόγειο, με ιδιαίτερη έμφαση στις ενοικιάσεις σκαφών».

Ο στόλος της Sea Alliance Group μεγαλώνει με σταθερούς ρυθμούς ακολουθώντας την επέκταση του ομίλου στην Ελλάδα, η οποία περιλαμβάνει ένα νέο γραφείο στην Αθήνα και μια νέα βάση στο Πόρτο Χέλι. Εκτός από τα υφιστάμενα yachts, ο στόλος θα μεγαλώσει με την προσθήκη του 2024 Lagoon 42 ‘’AURA’’ και του 2024 Aventura 50 ‘’NYD/AMOUR II’’, καθώς και με την επικείμενη προσθήκη του CA ‘’SUNNY DREAM’’ που θα πραγματοποιηθεί το 2025. Επιπλέον, τα σκάφη Lagoon 60, “AURA II” και Lagoon 43 κάνουν το ντεμπούτο των Lagoon μοντέλων που είναι διαθέσιμα για ενοικίαση στην Ελλάδα.

Η ομάδα της Sea Alliance Group προσκαλεί όλους τους συμμετέχοντες να επισκεφθούν την έκθεση, όπου θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για τις προσφορές της εταιρείας και να ζήσουν από πρώτο χέρι την υπεροχή της Sea Alliance Group στη Μεσόγειο. Καθοδηγούμενοι από τη φιλοσοφία της εταιρείας, ‘’Large enough to deliver; small enough to care’’, η έμπειρη ομάδα της υπό την ηγεσία των δύο μετόχων της, Itay Singer και Roy Klajman, θα παρευρίσκεται στην έκθεση για να παρέχει συμβουλές και να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα.