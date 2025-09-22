«ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΦΛΕΒΑ»:H νέα ταινια του Γιάννη Οικονομίδη έρχεται 27 Νοεμβρίου σε διανομή της Tanweer

Μετά την «Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς» που αγαπήθηκε από το ελληνικό κοινό εν μέσω πανδημίας, ο Γιάννης Οικονομίδης επιστρέφει με την 6η του ταινία.

Η αφίσα και το νέο trailer φέρνουν το κοινό πιο κοντά στην πολυαναμενόμενη «Σπασμένη Φλέβα». Σχέσεις οικογενειακές, σχέσεις οικονομικές, σχέσειςερωτικές, σχέσεις αγάπης-μίσους, σχέσεις μεταξύ φίλων και εχθρών, σχέσειςεξουσίας, σχέσεις με τον σκοτεινό εαυτό.Πολύπλοκοι χαρακτήρες μέσα στοασφυκτικό σήμερα σε μιασοκαριστική κινηματογραφική εμπειρία που μας αφορά όλους.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους της ταινίας οι Βασίλης Μπισμπίκης, Μαρία Κεχαγιόγλου, Μπέττυ Αρβανίτη, Στάθης Σταμουλακάτος, Σοφία Κουνιά, ΓιάννηςΝιάρρος, Γιάννης Αναστασάκης, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Κλέλια Ρένεση,Αναστασία Χατζηαθανασίου, Δημήτρης Καπετανάκος και Μαρία Καλλιμάνη.

Το σενάριο είναι του Γιάννη Οικονομίδη και του Βαγγέλη Μουρίκη.

Σχεδιασμός Αφίσας: Βασίλης Μαρματάκης

Ψηφιακή Επεξεργασία: Ειρήνη Αλέξη

Σύνοψη

Ο Θωμάς Αλεξόπουλος, ένας μεσήλικας επιχειρηματίας, πνίγεται στα λάθη και στις επιπολαιότητές του. Όταν η κόντρα του με τον τοκογλύφο της περιοχής πάρει απρόβλεπτες διαστάσεις, και με τον χρόνογια να σώσει το οικογενειακότου σπίτι να τελειώνει, ωθείται στα άκρα. Εκεί που κάθε ελπίδα φαίνεται να έχει χαθεί, εμφανίζεται ένα απλό, εύκολοσχέδιο της τελευταίας στιγμής. Μια κίνηση που θα μπορούσε να είναι η μόνη του ευκαιρία να αποκαταστήσει τα πάντα και να βγει νικητής.

Σκηνοθετικό Σημείωμα

Η «Σπασμένη Φλέβα» είναι ένα σύγχρονο καθαρόαιμο αστικό δράμα, μετραγικούς ήρωες και μοιραίους χαρακτήρες, σε έναν κόσμο γκρίζο και ναρκοθετημένο. Μια συνηθισμένη ιστορία που, στην αναπάντεχη εξέλιξή της,αποκαλύπτει τα πολλαπλά πρόσωπα και προσωπεία του ατόμου,ενώ ταυτόχρονα πραγματώνει έναν από τους χειρότερους εφιάλτες που μπορεί κάποιος να βιώσει. Βγαλμένη από τα σπλάχνα της μεγάλης παράδοσης του αρχαίου ελληνικού δράματος, η ταινία φέρνει το παρελθόν στο παρόν για να θέσει ξανά έννοιες όπως το Ήθος, η Ύβρις,το Πεπρωμένο, η Αισχύνη, η Αμετροέπεια, το Εκούσιο και Ακούσιο Έγκλημα. Φυσικά, αυτό που μένει πάντα στο τέλος αυτούτου ξέφρενου ταξιδιού της ζωής δεν είναι τίποτε άλλο παρά ημοναχική, τραγική φύση του ανθρώπου…

Γιάννης Οικονομίδης

Αγάπησέμε λίγο,

Δε μ’ ένοιαξε ποτέ άμα τ’ αξίζω

Είμαι ο χειρότερος άνθρωπος της γης αυτής

Μα εσύ αν μπορείς αγάπησέμε λίγο

–

Όταν τους βλέπω να κερδίζουν μου τη σπάνε

Όταν τους γνώρισα δεν είχανε να φάνε

Με τρελαίνει όταν σαν ίσο με κοιτάνε

Όπως το βλέπω όλοι κάτι μουχρωστάνε

–

Εκεί που τ’ όνειρο πεθαίνει

Ζουν οι κυνηγημένοι

Αποσπάσματαστίχων του ομώνυμου τραγουδιού «Σπασμένη Φλέβα» τωνΛΕΞ & Kepler is Free (κυκλοφορεί σύντομα)

Credits

Σκηνοθεσία:Γιάννης Οικονομίδης

Σενάριο:Γιάννης Οικονομίδης–ΒαγγέληςΜουρίκης

Πρωταγωνιστούν:Βασίλης Μπισμπίκης, Μαρία Κεχαγιόγλου, ΜπέττυΑρβανίτη, Στάθης Σταμουλακάτος, Σοφία Κουνιά, Γιάννης Νιάρρος, ΓιάννηςΑναστασάκης, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Κλέλια Ρένεση, ΑναστασίαΧατζηαθανασίου, Δημήτρης Καπετανάκοςκαι Μαρία Καλλιμάνη

Μαζί τους οι:Βασίλης Κουκαλάνι, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Αργύρης Γκαγκάνης, Αλέκος Πάγκαλος, Γιώργος Κολλιόπουλος,NectarDeLeon, Σταύρος Μπένος, Δαυίδ Σταμούλος, Ελένη Μπούκλη

Οργάνωση Παραγωγής:ΓιάννηςΚαραντάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας:Δημήτρης Κατσαΐτης

Μοντάζ:Γιάννης ΧαλκιαδάκηςG.F.E.

Μουσική:Μπάμπης Παπαδόπουλος

Ήχος:Άρης Αναστασόπουλος

Σχεδιασμός Ήχου-Μιξάζ:Κώστας Φυλακτίδης

Σκηνικά:Σταμάτης Δεληγιάννης

Κοστούμια:Δέσποινα Χειμώνα

Μακιγιάζ-Κομμώσεις:Γιάννης Παμούκης

VFXSupervisor:Αντώνης Κοτζιάς |YAFKA

Τραγούδι τίτλων τέλους:ΛΕΞ /KeplerisFree

Παραγωγοί:Πάνος Παπαχατζής, Χρήστος Β. ΚωνσταντακόπουλοςΠαραγωγός:Γιάννης Καραντάνης

Συμπαραγωγοί:Αφροδίτη Παναγιωτάκου, Αλεξάνδρα Δασκαλοπούλου,Δημήτρης Μάρης, Γιάννης Οικονομίδης

Executive Producers:Κωνσταντίνος Πολίτης, Γιάννης Ρήγος

27 Νοεμβρίου στους κινηματογράφους από την Tanweer