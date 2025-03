“ΤΑCK:” Έρχεται για δύο ειδικές προβολές στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Το πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ της Βάνιας Τέρνερ σε παραγωγή του ONASSIS CULTURE για την πρώτη δίκη-ορόσημο του ελληνικού #MeToo, έρχεται για δύο ειδικές προβολές στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος.

Με την υποστήριξη του Onassis Culture, το TACK συνεχίζει την κινηματογραφική διανομή του από το CineDoc και παρουσιάζεται ξανά για δύο προβολές στις 5 και 6 Απριλίου.

• ΑΘΗΝΑ – Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Προπώληση στο ταμείο του κινηματογράφου και στο: http://www.tainiothiki.gr/el/aithouses/programma

• Σάββατο 5 Απριλίου, 17.00

Παρουσία της σκηνοθέτιδας Βάνιας Τέρνερ και των συντελεστών της ταινίας.

• Κυριακή 6 Απριλίου, 17.00

Θα ακολουθήσει συζήτηση με τη σκηνοθέτιδα Βάνια Τέρνερ, τη Θεώνη Κουφονικολάκου, Συνήγορο του Παιδιού και την Ξένη Δημητρίου, Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου επί τιμή.

Σύνοψη

Όταν η Ολυμπιονίκης Σοφία Μπεκατώρου αποκαλύπτει δημόσια τον βιασμό της από ισχυρό παράγοντα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, πυροδοτεί το κίνημα #MeToo στην Ελλάδα και δίνει τη δύναμη σε εκατοντάδες γυναίκες να σπάσουν τη δική τους σιωπή. Μία από αυτές είναι η Αμαλία, νεαρή πρωταθλήτρια της ιστιοπλοΐας, η οποία αποφασίζει να καταγγείλει τον πρώην προπονητή της για τη συστηματική κακοποίηση που υπέστη από εκείνον ανάμεσα στα 11 και τα 13. Το TACK παρακολουθεί τις δύο γυναίκες επί δύο χρόνια καταγράφοντας τη ζωή και τον αγώνα τους κατά τη διάρκεια της δίκης-ορόσημο, την πρώτη του ελληνικού #MeToo. Σκίτσα animation ζωντανεύουν τη σκληρή ακροαματική διαδικασία, στη διάρκεια της οποίας η Αμαλία υφίσταται εξαντλητικές καταθέσεις, victim blaming και συνεχείς απόπειρες αμφισβήτησης της αξιοπιστίας της. Ταυτόχρονα η Σοφία έρχεται ξανά αντιμέτωπη με το τραύμα και τη σχέση με τον πατέρα της, ενώ πιέζει για θεσμικές μεταρρυθμίσεις.

Οι δύο γυναίκες συνειδητοποιούν ότι ο αγώνας τους για να αλλάξει η ελληνική κοινωνία, είναι ακόμα στην αρχή. Έτσι, θα χρειαστεί να κάνουν tack, όπως ακριβώς οι ιστιοπλόοι, όταν ελίσσονται ανάμεσα στους αντίθετους ανέμους.

Η ταινία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης όπου απέσπασε 5 βραβεία (Βραβείο WIFT-Women in Film & Television, Βραβείο της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου FIPRESCI, Βραβείο Καλύτερης Ταινίας από την Επιτροπή Νεότητας Φοιτητών Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης, Βραβείο ΕΡΤ, Ειδική μνεία Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος Newcomers).

Έκτοτε, το ντοκιμαντέρ έχει προβληθεί και διακριθεί σε πολυάριθμα φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό (Regional Jury Award και Abakus Foundation Audience Award for Exceptional Discussion στο One World International Human Rights Documentary Film Festival, FIWOM.Choice Award – Grand Prix στο 17o Film Festival for Women’s Rights στη Νότια Κορέα, Ειδική μνεία Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος Ντοκιμαντέρ στο 53ο Διεθνές Φεστιβάλ Molodist στην Ουκρανία, Βραβείο Μουσικής για τον Νίκο Βελιώτη και Δεύτερο Βραβείο Καλύτερης Ελληνικής Ταινίας Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, επίσημη συμμετοχή στο 22ο San Fransisco Greek Film Festival, 10ο Berlin Greek Film Festival και στο 22ο 22nd Millennium Docs Against Gravity κ.ά.).

Πέραν των κινηματογραφικών προβολών, η ταινία έχει παρουσιαστεί σε ειδικές προβολές σε συμβουλευτικά κέντρα, πανεπιστήμια και σχολικές μονάδες, σε συνεργασία με Επιτροπές Ισότητας, Δήμους και εκπαιδευτικούς.