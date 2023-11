The Meet Market Xmas Edition – 10 Μέρες Χριστουγέννων

Χριστούγεννα χωρίς Meet Market γίνονται; Δεν γίνονται!

Για αυτό λοιπόν, το καθιερωμένο Χριστουγεννιάτικο Meet Market έρχεται πιο λαμπερό από ποτέ, από την Παρασκευή 8 έως την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου στο Παλιό Αμαξοστάσιο του Ο.ΣΥ στο Γκάζι για να κηρύξει την έναρξη της πιο αγαπημένης γιορτής του χρόνου. Ετοιμαστείτε για 10 συνεχόμενες ημέρες γεμάτες ψώνια, μουσική, ποτό, φαγητό, δραστηριότητες και συναντήσεις στο πιο φεστιβαλικό σκηνικό της πόλης!

Τι σημαίνει δύο διαφορετικά #LineUps;

Φέτος, είμαστε περήφανοι που σπάμε κάθε ρεκόρ παρουσιάζοντας πάνω από 200 #MadeInGreece brands κατά τη διάρκεια των 10 ημερών, συμπεριλαμβανομένων σχεδιαστών και παραγωγών που ήδη γνωρίζετε και αγαπάτε, αλλά και πάνω από 50 φρέσκα πρόσωπα που συστήνονται για πρώτη φορά στο κοινό μας με νέες ιδέες και προϊόντα.

Ο πρώτος κύκλος εκθετών, θα παρουσιαστεί από την Παρασκευή 7 έως την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου, ενώ από τη Δευτέρα 11 ως και την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου σειρά θα πάρει ένας νέος κύκλος ταλαντούχων εκθετών. Με άλλα λόγια, 2 χριστουγεννιάτικα Meet Markets σε ένα και δεν χρειάζεται να επιλέξεις…σε προσκαλούμε και στα δύο! Η είσοδος είναι δωρεάν, οπότε μην το σκέφτεσαι!

Χριστούγεννα στην πόλη

Συγκεντρωμένοι κάτω από ένα τεράστιο βιομηχανικό στέγαστρο στην καρδιά της Αθήνας, θα βρείτε κάτι για όλους και τα πάντα για τα Χριστούγεννα – καλοσχεδιασμένα ρούχα, ιδιαίτερα αξεσουάρ, χειροποίητα κοσμήματα, home deco αντικείμενα μοναδικής αισθητικής, προϊόντα ομορφιάς και ευεξίας από αγνές πρώτες ύλες, συσκευασμένα τρόφιμα απευθείας από την ελληνική γη, προσεκτικά επιλεγμένα είδη για παιδιά και πολλά ακόμα.

Aν πεινάσετε, δεν θα χρειαστεί να πάτε μακριά, καθώς μέσα στο χώρο θα βρείτε μία μεγάλη ποικιλία street food πειρασμών από κάθε γωνιά του κόσμου…bao buns και burgers, pizza και noodles, γεμιστά τσουρέκια και sandos συνοδευόμενα από Glühwein, ελληνικό κρασί, εκλεκτό καφέ, μπύρες από μικρές τοπικές ζυθοποιίες ή τα φανταστικά μας cocktails που θα βοηθήσουν να μπείτε στο γιορτινό κλίμα ακόμα πιο γρήγορα.

First a meet, then a market

Μιλώντας για γιορτινή διάθεση και ακολουθώντας πιστά το ‘motto’ μας “First we meet, then we market”, το πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει μόνο ψώνια. Όλα τα παραπάνω θα συμβαίνουν σε μια παρεΐστικη ατμόσφαιρα αφού, καθ’ όλη τη διάρκεια των ημερών, οι DJs θα διαδέχονται ο ένας τον άλλο και τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες εντελώς Δωρεάν. Από εργαστήρια ξυλουργικής, θεατρικές παραστάσεις και face-painting μέχρι μαγικά και ακροβατικές περιπέτειες. Φυσικά και δεν θα ξεχνούσαμε τα “μεγάλα παιδιά’’…Χαρτογραφικός μαραθώνιος από τους Γιατρούς χωρίς Σύνορα, Drink & Draw για ενήλικες – κάθε γουλιά και μία ζωγραφιά ή αντίστροφα – και workshops με τη Madame Ginger για τα πιο νόστιμα και εύκολα μελομακάρονα αλλά και για το signature cocktail που εμπνεύστηκε ειδικά για το χριστουγεννιάτικο event

μας και θα μπορείς να βρεις αποκλειστικά στο Μeet Market Bar. Βρες περισσότερες πληροφορίες στο αναλυτικό πρόγραμμα.

Από εμάς για εσάς

Όπως κάθε φορά, με μία επίσκεψη στο Κεντρικό Ταμείο/Info point της διοργάνωσης θα έχετε την ευκαιρία να πάρετε μέρος στη Μεγάλη Κλήρωση για να κερδίσετε 4 τεράστια καλάθια γεμάτα προϊόντα από όλους τους εκθέτες μας. #Plus – τις καθημερινές το πρώτο ποτήρι Glühwein είναι δωρεάν!

Σας περιμένουμε, λοιπόν, στην πιο ολοκληρωμένη, pop-up αγορά της πόλης που συνδυάζει ψώνια και ψυχαγωγία για όλους τους επισκέπτες της, ανεξαρτήτως ηλικίας, για να γιορτάσουμε μαζί αυτά τα Χριστούγεννα, να εξυμνίσουμε το επιχειρηματικό πνεύμα της πιο υπέροχης, δημιουργικής κοινότητας και να υποστηρίξουμε τη #livelovelocal κουλτούρα μας.

#TheMeetMarket: Mια νομαδική αγορά καινοτομίας και δημιουργικότητας. Ρούχα, κοσμήματα, αξεσουάρ, προϊόντα περιποίησης & ευεξίας, τέχνης & διασκόμησης, είδη για το παιδί, νόστιμες λιχουδιές, συλλεκτικά vintage αντικείμενα, street food, διαδραστικά παιχνίδια, DJ sets & θετικά vibes σε μια γιορτή του τοπικού επιχειρηματικού πνεύματος.