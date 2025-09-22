Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος γιορτάζει 150 χρόνια Εκπαιδευτικής Προσφοράς & Καινοτομίας

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (ACG) γιορτάζει φέτος τα 150 χρόνια από την ίδρυσή του, τιμώντας ένα σπουδαίο ορόσημο ακαδημαϊκής αριστείας, καινοτομίας και κοινωνικής συνεισφοράς.

Από την ίδρυσή του το 1875 στη Σμύρνη μέχρι και σήμερα, το ACG διακρίνεται για την υψηλή ποιότητα της εκπαίδευσης που προσφέρει, την καλλιέργεια κριτικής σκέψης και την ενεργό συμμετοχή του στην κοινωνία, αποτελώντας έναν διαχρονικό πυλώνα παιδείας και πολιτισμού στην Ελλάδα. Το Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025, στις 20:30, θα πραγματοποιηθεί επετειακή εκδήλωση για τον εορτασμό των 150 χρόνων, στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου στην Αγ. Παρασκευή.

Κατά τη διάρκεια αυτής της ξεχωριστής εκδήλωσης, θα πραγματοποιηθεί η τελετή ανάληψης καθηκόντων του νέου Προέδρου του ACG, Edward C. Wingenbach, Ph.D., αναδεικνύοντας μια μοναδική στιγμή που συνδυάζει τον εορτασμό της ιστορικής κληρονομιάς με την έναρξη μίας νέας εποχής. Η πορεία των 150 χρόνων του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος αποτελεί ζωντανό παράδειγμα ανθεκτικότητας, καινοτομίας και δύναμης της γνώσης, με το παρελθόν να εμπνέει το μέλλον και να καθοδηγεί τα επόμενα βήματα του Ιδρύματος.

Από τις απαρχές του στη Σμύρνη, τη μετεγκατάσταση στο Φάληρο, το Ελληνικό, την Αγία Παρασκευή και την επέκταση στα Σπάτα, μέχρι τη δημιουργία του Deree, την ενσωμάτωση του Alba Graduate Business School και τη διεύρυνση με το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό του Pierce, το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική και διεθνή εκπαιδευτική σκηνή. Σήμερα, μέσα από τις τρεις εκπαιδευτικές του βαθμίδες (το Pierce, Deree, Alba) συνεχίζει να εκπαιδεύει τους περισσότερους από 8.000 μαθητές και φοιτητές του από 70 χώρες με υψηλά ακαδημαϊκά πρότυπα, προετοιμάζοντάς τους να γίνουν κοινωνικά υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες.

Έχοντας περίπου 69.000 αποφοίτους σε ολόκληρο τον κόσμο, το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος αποδεικνύει τη δυναμική και τη διεθνή του απήχηση. Το διαχρονικό του μότο «Non ministrari, sed ministrare» εκφράζει την ουσία της φιλοσοφίας του: η εκπαίδευση πρέπει να είναι προσβάσιμη από όλους και όλες. Για το λόγο αυτό, το ACG στηρίζει διαχρονικά την εκπαίδευση μέσω προγραμμάτων υποτροφιών που προσφέρουν ίσες ευκαιρίες σε μαθητές και σπουδαστές με αγάπη για τη γνώση και την επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη.

Γιορτάζοντας τα 150 χρόνια του, το ACG δεν περιορίζεται μόνο στο να τιμήσει το παρελθόν, αλλά στρέφεται δυναμικά προς το μέλλον. Υπό την ηγεσία του Edward C. Wingenbach, Ph.D., ανοίγεται μια νέα εποχή που θα συνεχίσει να στηρίζεται στην αριστεία, την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την κοινωνική προσφορά, γνωρίζοντας ότι τα πιο σημαντικά κατορθώματα βρίσκονται μπροστά του.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την ακόλουθη επετειακή ιστοσελίδα του Κολλεγίου: https://150years.acg.edu/.

Όσες και όσοι ενδιαφέρονται να παρευρεθούν στην εκδήλωση της 27ης Σεπτεμβρίου, μπορούν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους εδώ.