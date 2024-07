Το ίδρυμα Schwarz παρουσιάζει το έργο “Flying Too Close to the Sun”

Το Ίδρυμα Schwarz ανακοινώνει με χαρά την έκθεση Flying too close to the sun, την ετήσια καλοκαιρινή έκθεση στο Art Space Pythagorion, τον εκθεσιακό χώρο του ιδρύματος στη Σάμο από το 2012.