Το μεγαλύτερο Kids Festival θα το βρείς μέσα στο BeWell Festival

Το πιο ολοκληρωμένο Kids Corner μετατρέπεται σε ένα μοναδικό «παιδικό φεστιβάλ» που κλέβει την παράσταση

Το BeWell Festival 2025 επιστρέφει πιο πλούσιο από ποτέ και φέρνει στο ΟΑΚΑ το μεγαλύτερο και πιο δημιουργικό Kids Corner που έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα. Ένας ξεχωριστός χώρος, γεμάτος ενέργεια και χαμόγελα, θα περιμένει τους μικρούς επισκέπτες του φεστιβάλ για να ζήσουν ένα διήμερο γεμάτο αθλητικές δράσεις, παιχνίδι, δημιουργικότητα και μάθηση.

Αθλητισμός & Παιχνίδι με Κορυφαίους Πρωταθλητές

Ο Κώστας Κατσουράνης θα δώσει στα παιδιά την ευκαιρία να μπουν σε έναν μικρό ποδοσφαιρικό αγωνιστικό χώρο 3×3 και να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους, ενώ ο Περικλής Ιακωβάκης θα τα μυήσει στον κόσμο του στίβου με ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες για παιδιά.

Παράλληλα η Flower Kids Yoga θα τα βοηθήσει να γνωρίσουν τη yoga μέσα από ένα χαρούμενο και προσαρμοσμένο πρόγραμμα.

Δημιουργικότητα & Έμπνευση

Η Μικρή Ολλανδέζα θα στήσει το πολύχρωμο βανάκι της για να φιλοξενήσει ένα μοναδικό workshop ζωγραφικής, η Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου και η Αλεξάνδρα Αλβέρτη με το KIDCHEN θα εμπνεύσουν τα παιδιά να πειραματιστούν με δημιουργική μαγειρική, ενώ το Blooming Baby θα τα φέρει πιο κοντά στη φύση μέσα από workshops κηπουρικής και χειροτεχνίας. Επιπλέον, η Κατρίνα Τσάνταλη με τα και ο Χάρης Γιακουμάτος θα βρεθούν σε ειδικά διαμορφωμένο corner για ανάγνωση παιδικών βιβλίων, ώστε να μοιραστούν με τα παιδιά αφηγήσεις από τα βιβλία τους, στέλνοντας ταυτόχρονα κοινωνικά μηνύματα αγάπης και φροντίδας.

Fitness & Διαδραστικές Εμπειρίες

Η MEGA FITNESS παρουσιάζει ειδικά σχεδιασμένα παιδικά βαράκια και μπάρες, με προπονητές που εισάγουν τα παιδιά στη μυϊκή ενδυνάμωση με ασφάλεια.

Η HIVEACT δείχνει πώς μυαλό και σώμα γίνονται πιο δυνατά μέσα από το πιο σύγχρονο και διασκεδαστικό gamification.

Το παιχνίδι θα κορυφωθεί στο Trampoline Area, που υπόσχεται ασταμάτητο γέλιο και δράση.

Rollers & Mobility για Παιδιά

Την ίδια στιγμή, ακριβώς δίπλα στο Kids Corner, τα παιδιά μπορούν να δοκιμάσουν rollers σε ειδικά μαθήματα, ενώ στο Mobility Area το Σάββατο και την Κυριακή στις 10:00 το πρωί θα γίνονται ειδικά μαθήματα calisthenics για παιδιά με τους Κώστα Σιδηρόπουλο, Δημήτρη Αλμανίδη και Αιμίλιο Πατελάρο.

Γονείς σε… Chill Mode!

Όσο τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και μαθαίνουν, οι γονείς έχουν τον δικό τους χώρο χαλάρωσης: ένα Coffee Spot μέσα στο Kids Corner, ιδανικό για να απολαύσουν τον καφέ τους παρακολουθώντας με ασφάλεια τα παιδιά τους.

Το Kids Corner του BeWell Festival 2025 δεν είναι απλά μια παράλληλη δραστηριότητα. Είναι ένα πλήρες παιδικό φεστιβάλ που συνυπάρχει με το BeWell και υπόσχεται να γίνει ο αγαπημένος προορισμός κάθε οικογένειας το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου.

