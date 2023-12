Το Zero Waste HoReCa Hub εξελίσσεται και επεκτείνεται με στόχο ένα Zero Waste μέλλον για τον κλάδο

Ο κλάδος HoReCa γίνεται πρωταγωνιστής της προσπάθειας για ένα πιο βιώσιμο μέλλον, εντάσσοντας την ανακύκλωση, την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού καθώς και την προώθηση βιώσιμων προμηθειών στο πλαίσιο της λειτουργίας του.

Έναν χρόνο μετά την επίσημη λειτουργία της, η ψηφιακή πλατφόρμα εκπαίδευσης και αναγνώρισης Zero Waste HoReCa Hub που εστιάζει στη διαχείριση των απορριμμάτων που παράγονται στο πλαίσιο της λειτουργίας των επιχειρήσεων HoReCa, επεκτείνει τις δραστηριότητές της, εισάγοντας 3 επιπλέον περιβαλλοντικές κατηγορίες, βάσει των οποίων θα αξιολογούνται στο εξής οι επιχειρήσεις-μέλη της: την εξοικονόμηση ενέργειας, νερού, καθώς και την προώθηση βιώσιμων προμηθειών.

Αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει ο κλάδος Καφεστίασης και Φιλοξενίας για το περιβάλλον, στόχος του Δικτύου Zero Waste HoReCa Hub, που αποτελεί κομμάτι της κοινωνικής πλατφόρμας Zero Waste Future η οποία δημιουργήθηκε από την Coca-Cola Hellas σε συνεργασία με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, με την υποστήριξη του Ιδρύματος της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation) και η οποία τελεί υπό την αιγίδα του ΥΠΕΝ, είναι να βοηθήσει τις επιχειρήσεις HoReCa να υιοθετήσουν στην πράξη μία Zero Waste φιλοσοφία και λειτουργία, όπου τίποτα δεν πάει χαμένο, παρέχοντας τα κατάλληλα εφόδια, για να ενισχύσει την προσπάθειά τους να ελαχιστοποιήσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Έτσι, η ψηφιακή πλατφόρμα εκπαίδευσης και αναγνώρισης Zero Waste HoReCa Hub εξελίσσεται και διευρύνεται, καθώς δεν θα εστιάζει μόνο στην πρόληψη και μείωση των απορριμμάτων, αλλά θα αποτελεί πλέον μία ολιστική προσέγγιση της διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων, δίνοντας εξίσου μεγάλη έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας, νερού καθώς και στην προώθηση των βιώσιμων προμηθειών, με πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία και το περιβάλλον. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που θα σημειώσουν υψηλές επιδόσεις και στις τέσσερις κατηγορίες (Απορρίμματα, Νερό, Ενέργεια και Βιώσιμες προμήθειες), ακολουθώντας πέντε απλά βήματα, θα επιβραβεύονται με Χρυσή, Αργυρή ή Χάλκινη Zero Waste Διάκριση.

Τον Ιούλιο του 2023, πραγματοποιήθηκε η απονομή των πρώτων Zero Waste Διακρίσεων σε 53 επιχειρήσεις του κλάδου, που βάσει μετρήσιμων στόχων και αποτελεσμάτων, υιοθέτησαν βιώσιμες πρακτικές και εστίασαν στην ορθή διαχείριση των απορριμμάτων που παράγουν στο πλαίσιο της λειτουργίας τους. Σήμερα, η ψηφιακή πλατφόρμα εκπαίδευσης και αναγνώρισης Zero Waste HoReCa Hub αριθμεί περισσότερες από 1.650 επιχειρήσεις-μέλη και στόχος είναι στο πλαίσιο των επόμενων διακρίσεων, να αναδειχθούν ακόμα περισσότερες επιχειρήσεις με υψηλές επιδόσεις και στις τέσσερις κατηγορίες, Απορρίμματα, Νερό, Ενέργεια και Βιώσιμες Προμήθειες.

Η κ. Μαρία Τζελέπη, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων, Επικοινωνίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης για την Coca-Cola Hellas, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε πολύ περήφανοι για την αναβάθμιση του Zero Waste HoReCa Hub καθώς ο κλάδος HoReCa αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας μας και έναν πολύτιμο κλάδο για την ελληνική οικονομία. Σήμερα, εγκαινιάζουμε μία νέα εποχή για το Δίκτυο μας και για τον κλάδο συνολικά. Μέσω της επέκτασης των δράσεων στους τομείς εξοικονόμησης ενέργειας και νερού, καθώς και στην προώθηση των βιώσιμων προμηθειών, προσβλέπουμε να συμβάλλουμε έμπρακτα και ουσιαστικά στη μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος, ενισχύοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων».

Ο Δρ. Κυρκίτσος Φίλιππος, Πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, δήλωσε σχετικά: «Το πρώτο μεγάλο στοίχημα που έχει ήδη κατακτηθεί, είναι η μεγάλη ανταπόκριση των επιχειρήσεων Καφεστίασης και Φιλοξενίας και τα ποσοστά πρόληψης και μείωσης των απορριμμάτων που έχουν επιτευχθεί, καθώς, ειδικότερα για τις επιχειρήσεις που διακρίθηκαν, το ποσοστό πρόληψης και ανακύκλωσης αγγίζει το 63%. Με την εξέλιξη και διεύρυνση του Zero Waste HoReCa Hub, πέρα από την υπεύθυνη διαχείριση των απορριμμάτων, εστιάζουμε επίσης σε νέους περιβαλλοντικούς τομείς, όπως στην Εξοικονόμηση Ενέργειας και Νερού, καθώς και την προώθηση των Βιώσιμων Προμηθειών, με στόχο να παρέχουμε ουσιαστική υποστήριξη στην υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των επιχειρήσεων HoReCa στην Ελλάδα. Με τη βοήθεια της πλατφόρμας, οι επιχειρήσεις μπορούν να αναδείξουν την περιβαλλοντική και κοινωνική τους υπευθυνότητα ενώ μέσω αυτής της πρωτοβουλίας επιδιώκουμε σε μια ολιστική περιβαλλοντική επίδραση, η οποία θα είναι ορατή σε εθνικό επίπεδο και θα συμβάλλει στην επίτευξη των εθνικών περιβαλλοντικών στόχων της χώρας μας».