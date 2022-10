10 επιλογές που αξίζει να εστιάσετε στο Netflix τον Νοέμβριο

Τελευταίος μήνας του φθινοπώρου και το Netflix γεμίζει την πλατφόρμα του με νέο υλικό. Ανάμεσά τους πολυαναμενόμενες νέες σεζόν δημοφιλών σειρών, ταινίες βγαλμένες από τη ζωή, αλλά και ανατριχιαστικά ντοκιμαντέρ.

Εμείς επιλέξαμε και σας παρουσιάζουμε τις 10 επιλογές που μαγνήτισαν την προσοχή μας.

Σειρές

Manifest- Τέταρτη σεζόν

Στις 4 Νοεμβρίου κάνει πρεμιέρα η πολυαναμενόμενη τέταρτη σεζόν του Manifest. Θυμίζουμε πως αυτή η απρόβλεπτη δραματική σειρά, ακολουθεί τη μυστηριώδη εξαφάνιση της πτήσης 828 του Montego Air κατά τη διαδρομή από την Τζαμάικα στη Νέα Υόρκη. Όταν το Airbus προσγειώνεται στο Διεθνές Αεροδρόμιο Stewart, έχουν περάσει περισσότερα από πέντε χρόνια από την αναχώρησή του.

Οι επιβάτες του αεροπλάνου προσπαθούν ακόμη να επανενταχθούν στην κοινωνία και εν μέσω απωλειών και κακοτυχίας ψάχνουν το αληθινό νόημα πίσω από τα καλέσματα, ενώ τα σημάδια είναι δυσοίωνα.

Το Στέμμα: Σεζόν 5

Το Στέμμα KEITH BERNSTEIN

Η πέμπτη σεζόν του The Crown κάνει πρεμιέρα στις 9 Νοεμβρίου με την Imelda Staunton να υποδύεται τη βασίλισσα Ελισάβετ, τη Lesley Manville ως πριγκίπισσα Μαργαρίτα, τον Jonathan Pryce ως πρίγκιπα Φίλιππο, τον Δούκα του Εδιμβούργου, την Elizabeth Debicki ως πριγκίπισσα Νταϊάνα και τον Dominic West ως πρίγκιπα της Ουαλίας.

Αυτό που θα δούμε είναι μία πιο σύγχρονη εκδοχή της βασιλικής οικογένειας, καθώς φημολογείται ότι θα ακολουθεί στενά την πριγκίπισσα του λαού, την πριγκίπισσα της Ουαλίας Νταϊάνα.

Ελίτ: Σεζόν 6

Σκηνή από τo Elite COURTESY OF NETFLIX



Στις 18 Νοεμβρίου κάνει πρεμιέρα η έκτη σεζόν της πολυσυζητημένης Ελίτ με νέους χαρακτήρες, αλλά και νέες ιστορίες. Πέντε νέοι ηθοποιοί οι Carmen Arrufat, Álvaro de Juana, Ana Bokesa, Alex Pastrana κι ο Ander Puig θα υποδυθούν τους νέους μαθητές του σχολείου..

Όλοι κάτι ψάχνουν φέτος στο Λας Ενθίνας: έρωτα, εκδίκηση ή εκατομμύρια ακολούθους. Αλλά θα τη βγάλουν καθαρή;

Ταινίες

Ενόλα Χολμς 2



Στις 4 Νοεμβρίου τη σκυτάλη παίρνει το δεύτερο πολυαναμενόμενο σίκουελ της ταινίας “Ενόλα Χολμς 2”. Η δεύτερη ταινία θα συνεχίσει την περιπέτεια της μικρότερης αδερφής του Σέρλοκ Χολμς, η οποία έχει πλέον μεγαλώσει αρκετά για να δημιουργήσει το δικό της γραφείο ερευνών και για να ξεφύγει από την σκιά του διάσημου αδερφού της.

Εκτός της πρωταγωνίστριας Μίλι Μπόμπι Μπράουν, επιστρέφουν στους ρόλους τους οι Έλενα Μπόναμ Κάρτερ (Ευδώρια Χολμς) και Χένρι Καβίλ (Σέλκοκ Χόλμς), ενώ συμμετέχουν στο cast οι Αντίλ Ακτάρ, Ντέιβιντ Θιούλις, Σούζαν Γουοκόμα, Σάρον Ντάνκαν-Μπρούστερ και Λούις Πάρτριτζ, ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Χάρι Μπράντμπερ.

Το Θαύμα

Στις 16 Νοεμβρίου κάνει πρεμιέρα η πολυαναμενόμενη ταινία Το Θαύμα (The Wonder) με πρωταγωνίστρια τη Φλόρενς Πιου. Το ψυχολογικό θρίλερ βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο της Emma Donoghue (2016) και η υπόθεσή του μεταφέρει στο 1862, 13 χρόνια μετά τον μεγάλο λιμό.

Η Αγγλίδα νοσοκόμα Λιμπ Ράιτ (Φλόρενς Πιου) καλείται στα Ιρλανδικά Μίντλαντς από μια ευσεβή κοινότητα για να εξετάσει επί 15 ημέρες ένα μέλος της. Η Άννα Ο’Ντόνελ (Κίλα Λορντ Κάσιντι) είναι ένα 11χρονο κορίτσι που ισχυρίζεται ότι δεν έχει φάει εδώ και τέσσερις μήνες, επιβιώνοντας από θαύμα με “μάννα εξ ουρανού”. Καθώς η υγεία τη Άννας χειροτερεύει πολύ γρήγορα, η Λιμπ είναι αποφασισμένη να αποκαλύψει την αλήθεια, αμφισβητώντας την πίστη μιας κοινότητας που θα προτιμούσε να εξακολουθήσει να πιστεύει.

Slumberland





Στις 18 Νοεμβρίου κάνει πρεμιέρα το Slumberland του Francis Lawrence, τον σκηνοθέτη των «Αγώνες Πείνας: Φωτιά» και «Αγώνες Πείνας: Επανάσταση». Ο Τζέισον Μομόα υποδύεται τον "Φλιπ", έναν εκκεντρικό παράνομο που η αποστολή του είναι να βοηθήσει ένα νεαρό κορίτσι (Μάρλοου Μπάρκλεϊ) να ταξιδέψει μέσα από τα όνειρα και να ξεφύγει από τους εφιάλτες, με την ελπίδα να ξαναβρεί τον πατέρα της...

Οι Κολυμβήτριες

Από την εμπόλεμη Συρία στους Ολυμπιακούς του 2016, δύο νεαρές αδελφές ξεκινούν ένα επικίνδυνο ταξίδι, αξιοποιώντας ηρωικά την ψυχή και τις ικανότητές τους στην κολύμβηση. Η σκηνοθέτις Sally El Hosaini καταπιάνεται με τη σπουδαία αληθινή ιστορία των αδελφών Yusrah και Sarah Mardini από τη Συρία που πριν μερικά χρόνια πρωταγωνίστησε στα μέσα και συγκίνησε τους ανθρώπους παγκοσμίως. Οι Κολυμβήτριες κάνουν πρεμιέρα στις 23 Νοεμβρίου.

Ντοκιμαντέρ

Η Σύλληψη του Φονικού Νοσοκόμου

Ο Κάλεν καταδικάστηκε σε 11 συνεχόμενες ισόβια κάθειρξη, συνολικού ύψους 397 ετών, χωρίς την προοπτική της αποφυλάκισης. NETFLIX







Ένα ανατριχιαστικό ντοκιμαντέρ βγαίνει στις 11 Νοεμβρίου και αποκαλύπτει πώς οι ερευνητές απέδειξαν ότι ο νοσηλευτής σε ΜΕΘ Τσαρλς Κάλεν σκότωνε ασθενείς και πώς κατάφερε σχεδόν να γλιτώσει τις κατηγορίες. Σημειώστε πως ο Κάλεν καταδικάστηκε σε 11 συνεχόμενες ισόβια κάθειρξεις, συνολικού ύψους 397 ετών, χωρίς την προοπτική της αποφυλάκισης.

Είναι Αυτό Αρκετά Μαύρο για Σένα;!;

Ο κριτικός πολιτισμού και ιστορικός Έλβις Μίτσελ μιλά στο ντοκιμαντέρ Είναι Αυτό Αρκετά Μαύρο για Σένα;!;” (Is That Black Enough for You?!?) για την εξέλιξη και την επανάσταση του μαύρου σινεμά, από τις απαρχές του ως τις επιδραστικές ταινίες του '70. Σπουδαίες καλλιτεχνικές φωνές, όπως ο σκηνοθέτης Charles Burnett, ο Samuel L. Jackson, η Whoopi Goldberg, η Laurence Fishburne, η Zendaya και άλλοι, αναλύουν το προσωπικό τους πρίσμα για τους δημιουργούς και τις ταινίες που τους ενέπνευσαν.

FIFA Uncovered: Ποδόσφαιρο και Διαφθορά

Το ντοκιμαντέρ FIFA Uncovered. ALAMY/COURTESY OF NETFLIX

Στις 9 Νοεμβρίου τα άπλυτα του ποδοσφαίρου βγαίνουν στη φόρα. Αυτό το ντοκιμαντέρ ανιχνεύει την κληρονομιά της FIFA, εξερευνώντας τη μεγαλοπρέπεια, τις διαμάχες για την εξουσία και την πολιτική της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μια έρευνα για τη FIFA αποκαλύπτει την πολυτάραχη ιστορία της οργάνωσης και τι προϋποθέτει η φιλοξενία του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Χαρακτηριστικό μάλιστα είναι πως το να είσαι μέλος της FIFA περιγράφεται «σαν να είσαι σε έναν μυστικό κήπο» που υπάρχει ο «ανείπωτος κώδικας» που μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις.