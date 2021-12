10 σειρές να κάνεις μαραθώνιο τώρα στο Netflix

Ό,τι κι αν επιλέξει κανείς να κάνει στις ιδιάζουσες συνθήκες της φετινής εορταστικής περιόδου, το μόνο σίγουρο είναι πως πάρα πολλοί από εμάς θα έχουν πάρα πολύ χρόνο στο σπίτι - η κλασική δηλαδή στιγμή που μια πολύ φυσική και γνώριμη ερώτηση αρχίζει να σχηματίζεται στο μυαλό: «Για πες κάτι να βάλω να δω».

Εμείς λοιπόν κοιτάζοντας τον κατάλογο σειρών του Netflix, διαλέγουμε 10 από αυτές που προσφέρονται για απολαυστικό μαραθώνιο αυτή τη στιγμή. Που θα πει διαλέγουμε σειρές που ανήκουν σε διαφορετικά είδη (και είναι για διαφορετικά γούστα) κι οι οποίες μετράνε τουλάχιστον 20 επεισόδια - αν είναι να γίνει ο μαραθώνιος, ας γίνει σωστά, να νιώσουμε στο τέλος πως καταφέραμε και κάτι.

Οι σειρές φυσικά αμέτρητες, όμως ανάμεσά τους ξεδιαλέγουμε μια δεκάδα. Είναι κι αυτή μια απόδραση.

Η ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΩΜΩΔΙΑ: Seinfeld

Το Seinfeld είναι πολύ ιδιάζουσα περίπτωση σειράς. Ενώ στην Αμερική αποτέλεσε το αδιαμφισβήτητο ‘90s φαινόμενο, ένα σόου τόσο επιδραστικό χωρίς το οποίο το κωμικό τοπίο των επόμενων δεκαετιών δε θα ήταν αναγνωρίσιμο, εκτός ΗΠΑ είναι πολύ λιγότερο διάσημο από σίτκομ τόσο σύγχρονά του (όπως τα Φιλαράκια) αλλά και πιο σύγχρονα (όπως το Office). Ο τρόπος δε που σχολίαζε την καθημερινότητα το κάνει κάτι σαν μουσειακό κομμάτι, αφενός δεμένο άρρηκτα με την εποχή του κι αφετέρου διαποτισμένο με μια τέτοια κυνική διάθεση απέναντι στα πράγματα και το πώς, τελικά, τίποτα δεν έχει σημασία.

Δείτε το οπωσδήποτε αν είστε φαν του Curb Your Enthusiasm, αν έχετε περιέργεια για το πώς μοιάζει μια σειρά που δεν επιχειρεί ούτε μία φορά να προσφύγει στον συναισθηματισμό ή που αρνείται πλήρως την ιδέα της εξέλιξης, ή αν απλά θέλετε κάτι να παίζει χωρίς να νιώθετε πως πρέπει να παρακολουθείτε για να δείτε τι θα συμβεί μετά (επειδή πολύ απλά, ποτέ τίποτα δεν συμβαίνει). Κι αν διαπιστώσετε πως δεν είναι για εσάς τότε κανένα πρόβλημα: Και τα Φιλαράκια και το Office είναι επίσης στην πλατφόρμα.

Σύνολο επεισοδίων: 180

ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙ-ΗΡΩΩΝ: Ozark

Από τους καλούς απογόνους του Breaking Bad, η σειρά ακολουθεί μια οικογένεια που μετακομίζει στους βάλτους των Όζαρκ προκειμένου ο πατέρας να μπορέσει να ξεπλένει χρήμα για ένα μεξικάνικο καρτέλ. Με Τζέισον Μπέιτμαν και Λόρα Λίνεϊ πρόσωπα μαρκίζας αλλά με την εκπληκτική Τζούλια Γκάρνερ να κλέβει τελικά την παράσταση και να σκιαγραφεί το πιο ενδιαφέρον arc χαρακτήρα (ως Ρουθ Λάνγκμορ), η σειρά πατάει στο πολύ δυνατό της καστ και υπνωτιστική αισθητική καταφέρνοντας στην διαδρομή να χτίσει κάτι αληθινά ενδιαφέρον.

Σίγουρα δεν είναι ριζοσπαστική τηλεόραση, όμως στην παράδοση των σειρών με γκρίζους αντι-ήρωες για πρωταγωνιστές κατορθώνει να παίξει πετυχημένα σε δύο επίπεδα. Από τη μία, χαρτογραφεί με ενδιαφέρον και πολιτική έγνοια το σύμπαν της, κατοικημένο από σκοτεινές φιγούρες σε έναν κόσμο οικονομικά κατασπαραγμένο, κι από την άλλη πλάθει μια πειστική και εν τέλει καθηλωτική οικογενειακή τραγωδία στο κέντρο. Η σειρά επιστρέφει σύντομα με το πρώτο μέρος της 4ης (και τελευταίας) σεζόν της.

Σύνολο επεισοδίων: 30

ΤΟ ΦΙΛΟΔΟΞΟ SCI-FI: Sense8

Μιας και το εξαιρετικό νέο Matrix βρίσκεται στις αίθουσες (αν και όχι για πολύ ακόμα κρίνοντας από τις εισπράξεις) είναι μια καλή αφορμή να επισκεφθούμε το άκρως φιλόδοξο τηλεοπτικό σόου που έφεραν στο Netflix οι Λάνα και Λίλι Γουατσόφσκι πίσω, σε εκείνο το αρχικό διάστημα κατά το οποίο η πλατφόρμα έδινε λευκή επιταγή και τεράστια μπάτζετ σε κινηματογραφικούς δημιουργούς προκειμένου να δημιουργήσουν streaming σειρές.

Η σειρά ακολουθεί μια ομάδα ανθρώπων σε διαφορετικές γωνιές του πλανήτη που ενώνονται από μια κοινή δύναμη που τους φέρνει κοντά, τους επιτρέπει να ενωθούν νοητικά και -ενώνοντας τις δυνάμεις τους- να μπορέσουν να αντισταθούν στις αυταρχικές κυριαρχικές δυνάμεις που σκιωδώς ελέγχουν τον πλανήτη. Είναι τρομερά μεγαλεπήβολο, πανέμορφο, δείχνει το μπάτζετ του με τους καλύτερους τρόπους (γυρίσματα με όλο το καστ και συνεργείο σε όλα τα φυσικά locations) και κρύβει στην μυθολογία του τον χαρακτηριστικό ανοιχτόκαρδο οπτιμισμό των δημιουργών. Επίσης, έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον το πώς εκμεταλλεύεται το streaming μοντέλο του ξεφορτώματος μιας ολόκληρης σεζόν σε ένα απόγευμα (τότε ακόμα φρέσκια τακτική) για να πει ουσιαστικά μια longform ιστορία χωρίς καν το πρόσχημα του χωρισμού σε επεισόδια.

Σύνολο επεισοδίων: 24

Η ΩΡΙΜΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΩΜΩΔΙΑ: Grace and Frankie

H Μάρτα Κάουφμαν του Friends συνδημιουργεί μια υπέροχα γλυκόπικρη κωμωδία για δυο γυναίκες που γίνονται φίλες όταν οι σύζυγοί τους ανακοινώνουν πως είναι ερωτευμένοι μεταξύ τους και πρόκειται να παντρευτούν. Η σειρά χτίζει μια δυνατή φιλία πάνω στις ερμηνείες και τις ηρωίδες δύο σπουδαίων ηθοποιών - Λίλυ Τόμλιν και Τζέιν Φόντα έχουν χημεία από τις λίγες, έχοντας υπάρξει συνεργάτες και φίλες για δεκαετίες. Γύρω τους, η σειρά συλλέγει ένα εξαιρετικό καστ που συμπεριλαμβάνει Σαμ Γουότερστον, Μάρτιν Σιν, Πίτερ Γκάλαχερ, Σαμ Έλιοτ, Μέρι Στινμπέργκεν και -σύντομα- την Ντόλι Πάρτον (για την 9 to 5 επανένωση που απλά θέλουμε να ζήσουμε), για να παίξει απολαυστικά κάθε πτυχή ανθρώπινης κωμωδίας αλλά και αναγνωρίσιμου δράματος. Η σειρά θα επιστρέψει μες στο ‘22 για τα τελευταία της επεισόδια.

Σύνολο επεισοδίων: 82

CHARLIE COX as MATT MURDOCK in the Netflix Original Series Marvels Daredevil Photo: Barry Wetcher © 2014 Netflix, Inc. All rights reserved. © 2014 NETFLIX, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

ΟΙ ΥΠΕΡΗΡΩΕΣ: Daredevil, Jessica Jones

Κλέβουμε βάζοντας δύο σειρές σε μία. Η πρόσφατη cameo εμφάνιση του Daredevil (όπως αυτός ενσαρκώθηκε στην σειρά του Netflix) στο μπλοκμπάστερ κινηματογραφικό Spider-Man: No Way Home αναζωπύρωσε τις θεωρίες για πιο μεγάλη εμπλοκή του τηλεοπτικού Marvel μικροκόσμου του Netflix μέσα στο MCU. Πριν χρόνια, το Netflix είχε επιχειρήσει κάτι φιλόδοξο, προσπαθώντας να αναπαράγει τη φόρμουλα του Avengers, αλλά με σειρές και σε ένα πιο urban σκηνικό. Έτσι, εισήγαγε τέσσερις ήρωες μέσα από ισάριθμες σειρές με σκοπό να τους ενώσει σε μια μίνι σειρά-event. Το event ήρθε, έφυγε και δεν ακούμπησε, και τελικά όλες οι σειρές κόπηκαν όταν η Disney αποφάσισε να λανσάρει δική της streaming υπηρεσία.

Όμως κάποιες από τις σεζόν εκείνου του όλου πειράματος παραμένουν ωραιότατη τηλεόραση, όπως η πρώτη της Jessica Jones και μεγάλο μέρος του Daredevil. (Επίσης μες στο κέφι ας υπολογίσουμε και ένα μέρος του Luke Cage, που αν και απίστευτα άνιση και άτοπα παλιομοδίτικη σειρά, είναι ίσως η επιβλητικότερη όλων.) Το πείραμα μπορεί να ολοκληρώθηκε άδοξα, όμως κατά πώς φαίνεται οι χαρακτήρες ζουν.

Σύνολο επεισοδίων: 39 (Daredevil), 39 (Jessica Jones), 161 (το όλο σύμπαν σειρών: Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, Defenders, Punisher)

TO CRIME SHOW: Fargo

H πολυδιαφημισμένη σειρά του Νόα Χόλεϊ αντιμετωπίστηκε με δικαιολογημένο σκεπτικισμό όταν πρωτοανακοινώθηκε, μιας και η σκιά της ταινίας των αδερφών Κοέν είναι μεγάλη. Όμως ο Χόλεϊ κατάφερε να κινηθεί στο αισθητικό σύμπαν του φιλμ, εμπνεύστηκε από το είδος αυτό του υπαρξιακού νεο-νουάρ που βυθίζεται στο κρύο, και είπε ιστορίες χαλαρά συνδεδεμένες μεταξύ τους, με κύριο σημείο τομής τον τρόπο που κοιτάζουν τον κόσμο. Έχουν γυριστεί 4 σεζόν, αλλά στο Netflix βρίσκουμε τις 3 πρώτες (και πιο καλές) με καστ που συμπεριλαμβάνουν από Μπίλι Μπομπ Θόρντον και Μάρτιν Φρίμαν μέχρι Κίρστεν Ντανστ και Τζέσι Πλέμονς, κι από Γιούαν ΜακΓκρέγκορ μέχρι, εχμ, Γιούαν ΜακΓκρέγκορ. Μαύρη crime κωμωδία σε πάλλευκο φόντο, γεμάτη απίστευτους χαρακτήρες και πλοκές εξίσου βασισμένες στην περιπλοκότητα όσο και στην τυχαιότητα; Ναι, μοιάζει σαν κάτι άκρως επίκαιρο.

Σύνολο επεισοδίων: 30

ΤΡΟΜΟΣ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΜΑΪΚ ΦΛΑΝΑΓΚΑΝ: Haunting, Midnight Mass

Το Netflix ήξερε πολύ καλά τι έκανε όταν ξεκινούσε συνεργασία με τον Μάικ Φλάναγκαν. Ο σκηνοθέτης ενός σερί αξιοσημείωτων, ανεξάρτητων ταινιών τρόμου κατά τη διάρκεια των ‘00s (πολλές εκ των οποίων είναι επίσης διαθέσιμες στην υπηρεσία) ανέλαβε τη μεταφορά του βιβλίου της Σίρλεϊ Τζάκσον The Haunting of Hill House, το οποίο διασκεύασε βαθύτατα επηρεασμένος από Στίβεν Κινγκ, και μετέπειτα συνέχισε αυτή την ανθολογία με το Haunting of Bly Manor, μια διασκευή του βιβλίου Το Στρίψιμο της Βίδας του Χένρι Τζέιμς.

Ο Φλάναγκαν καταφέρνει να δημιουργήσει παρατεταμένο τρόμο στις αφηγήσεις του, ένα είδος στο οποίο παραδοσιακά η τηλεόραση βρίσκεται πολύ πίσω, λέγοντας ιστορίες απώλειας, μετάνοιας και ενοχής μπολιασμένες με διαπροσωπικό δράμα, και σκιαγραφώντας οικογενειακούς δεσμούς και προσωπικά ψηφιδωτά εξιλέωσης. Την Haunting διλογία του ακολούθησε η εξαιρετική μίνι σειρά Midnight Mass, ενώ τώρα ετοιμάζει το μυστήριο τρόμου The Midnight Club. Εκτός από τις τρεις σεζόν των σειρών του (όλες ανεξάρτητες μεταξύ τους, όλες πολύ καλές), το Netflix διαθέτει ακόμα και τρεις από τις ταινίες του: Gerald’s Game, Hush και Ouija: Origin of Evil. Όρεξη να έχετε - και γερά νεύρα.

Σύνολο επεισοδίων: 19 (Haunting), 7 (Midnight Mass)

ΤΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΣΙΤΚΟΜ: Superstore

Αυτό που εύκολα μπορεί κανείς να παρεξηγήσει με μια γρήγορη ματιά ως ένα σίτκομ σαν αμέτρητα άλλα, είναι στην πραγματικότητα το πιο κρυφά πολιτικό σίτκομ της τηλεόρασης, με μια «οικογένεια» (όπως θα λέγανε και σε άψογη corporate γλώσσα) κακοπληρωμένων εργαζομένων να αναζητούν την ευτυχία στις μικρές στιγμές επαγγελματικού εγκλεισμού σε ένα αισθητικά αποστειρωμένο πολυκατάστημα της κακιάς ώρας.

Οι πλοκές ακολουθούν την πεπατημένη της συγκεκριμένης κωμικής φόρμας, και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία: αισθηματικές παρεξηγήσεις, κωμικοτραγικά ευτράπελα, κρυμμένα μυστικά, will-the-wont-they φωτογενείς πρωταγωνιστές, comic relief β’ ρόλοι σκέτης απόλαυσης. Αλλά ανάμεσα στις σπαρταριστές σίτκομ πλοκές κρύβεται και μια ματιά στην σύγχρονη corporate δυστοπία, με το πολυκατάστημα να μοιάζει με ολόκληρο ξεχαρβαλωμένο κόσμο δίχως νόμους, παρά μόνο το δίκιο του ισχυρού, με μετανάστες εργαζομένους που ζουν στη χώρα υπό τον τρόμο της απέλασης, και ακόμα και με υπαλλήλους που φέρνουν το πλέον αδιανόητο αίτημα για τα μέτρα της ανοιχτής αμερικάνικης τηλεόρασης: την προσπάθεια για σύσταση σωματείου, και το πώς η διεύθυνση απαντά με κάθε μέσο. Η σειρά έχει ολοκληρωθεί και παραμένει διαμάντι σχετικά κρυμμένο.

Σύνολο επεισοδίων: 113

ΤΟ ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ: Crazy Ex-Girlfriend

Η Ρεμπέκα Μπαντς είναι δικηγόρος που εν μέσω υπαρξιακής/αισθηματικής κρίσης τα παρατάει όλα και μετακομίζει σε μια παραθαλάσσια κωμόπολη της Καλιφόρνια, απλώς και μόνο για να μπορέσει να κυνηγήσει το πρώην αγόρι της. Από τότε που ήταν μαζί στην καλοκαιρινή κατασκήνωση… στο σχολείο. Η Ρεμπέκα βρίσκεται προφανέστατα σε κατάσταση πλήρους κατάρρευσης κι αυτό που έρχεται πακεταρισμένο ως ένα ηλιόλουστο, διασκεδαστικά κλισέ μιούζικαλ είναι στην πραγματικότητα μια επίπονη εξερεύνηση μερικών εκ των πιο πασιφανέστατα ραγισμένων προσωπικοτήτων που έχει να επιδείξει η τηλεόραση των τελευταίων χρόνων.

Από σεζόν σε σεζόν (4 στο σύνολο) η σειρά εφευρίσκει εκπληκτικά σατιρικά μουσικά νούμερα με την ίδια ευστοχία με την οποία εξερευνά (για να μην πούμε ξεφλουδίζει) τα εσώψυχα των πρωταγωνιστών. Ίσως να είναι αυτή ακριβώς η μουσικοχορευτική διάσταση ως προπέτασμα, πάντως πίσω τη μουσική κρύβεται μια τρομερά σκληρή σπουδή χαρακτήρων, σε ένα από τα τολμηρά, μελετημένα και αιχμηρά (κωμικά) δράματα των τηλεοπτικών ‘00s. Αν είστε σε κατάλληλη ψυχολογική διάθεση, θα περάσετε καταπληκτικά.

Σύνολο επεισοδίων: 62

TΟ ‘80s REVIVAL: Cobra Kai

Με την πρεμιέρα της 4ης σεζόν προ των πυλών αυτό το σόου μπορεί να αποτελέσει ένα ωραιότατο εορταστικό viewing. Ένα απρόσμενα γλυκό και έξυπνο σίκουελ της κλασικής εφηβικής απόλαυσης Karate Kid που διαδραματίζεται χρόνια μετά τα γεγονότα των ταινιών, με τους ήρωες των τότε φιλμ να είναι πλέον καταβεβλημένοι από τη ζωή ενήλικες. Η συναναστροφή τους με μια νέα γενιά «μαχητών» τους βοηθά να δουν ξανά τον κόσμο από την αρχή, την ίδια στιγμή που τους γεμίζει άγχος και απορίες για το πώς λειτουργούν -πλέον- τα πάντα γύρω τους.

Η σειρά είναι γεμάτη αναφορές και κλεισίματα του ματιού που συχνά είναι εκεί απλά ως ευκολία, όμως βαθιά στην καρδιά του όλου εγχειρήματος υπάρχει πάθος και μια κάποια ευαισθησία, καθώς ακολουθούμε πάλαι ποτέ εφηβικά είδωλα και νυν μεσήλικες που προσπαθούν να βρουν τη θέση τους σε έναν κόσμο που αλλάζει, αφήνοντάς τους πίσω. Οι 3 υπάρχουσες σεζόν φεύγουν νεράκι, η 4η έρχεται την πρωτοχρονιά. Κι επίσης, για παρόμοια μοτίβα σε μια επίσης σειρά-αναβίωση καλτ ‘80s ταινιών, υπάρχει στο Netflix και το Ash vs. Evil Dead, με τον Ας του Μπρους Κάμπελ να επιστρέφει μεγαλύτερος για να πολεμήσει ξανά τους δαίμονες.

Σύνολο επεισοδίων: 30 (με νέα επεισόδια την Πρωτοχρονιά)