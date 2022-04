8 σειρές που βλέπουν όλοι αυτές τις ημέρες στο Netflix

Από την επιστροφή του “Better Call Saul” και του “Russian Doll”, μέχρι το προκλητικό “Elite” και την αθόρυβη επιτυχία του κορεάτικου “Business Proposal”, οι παρακάτω σειρές της πλατφόρμας δεν έχουν κυριεύσει μόνο το ελληνικό Netflix αλλά τα Top 10 δεκάδων άλλων χωρών.

Με εξαίρεση τα “Φιλαράκια” που μάλλον θα μπαινοβγαίνουν για πάντα στο Top 10 του Netflix αλλά είναι ένας κάποιος όγκος, όλες οι υπόλοιπες σειρές είναι φανταστικές για μαραθώνιο και προσφέρονται για τις πασχαλινές ημέρες ραστώνης που έρχονται.

Better Call Saul: Season 6

NETFLIX

Το “Better Call Saul” φτάνει στο τέλος του και δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ δεν είμαι έτοιμη να αποχαιρετήσω την Kim Wexler. Το spin-off/prequel του “Breaking Bad” που ξεκίνησε σαν ιδέα ημίωρης κωμωδίας και μεταβλήθηκε σε ένα ψυχογράφημα χαρακτήρων και συστημάτων ξεπέρασε τον πρόγονό του και βρήκε τη ολόδική του θέση στο πάνθεον της πρεστίζ τηλεόρασης .

Russian Doll: Season 2

Το “Russian Doll” θα είχε λειτουργήσει υπέροχα ως μίνι σειρά, αλλά η Natasha Lyonne που βρίσκεται στο τιμόνι του είχε εξαρχής πλανάρει για 3 κύκλους. Στην πρώτη σεζόν η ηρωίδα της Lyonne που εδώ παίζει, γράφει, κάνει παραγωγή και ενίοτε σκηνοθετεί, πέθαινε διαρκώς στα γενέθλιά της και ζωντάνευε ξανά σε μια μέρα της Μαρμότας μέχρι να πάρει κάποιο, όποιο μάθημα. Η δεύτερη σεζόν χρησιμοποιεί έναν διαφορετικό μεταφυσικό μηχανισμό και εμβαθύνει ακόμα περισσότερο στις διαπροσωπικές και οικογενειακές της σχέσεις.

Heirs to the Land

Το “Cathedral of the Sea”, το αρκετά χαμηλών τόνων ισπανικό ιστορικό δράμα που είχε βασιστεί σε μυθιστόρημα του Ildefonso Falcones, ήταν έκπληξη για το Netflix. Είχε εμπνεύσει μπόλικη διαδικτυακή κουβέντα και τελικά πιστούς ακόλουθους που είχαν εκτιμήσει το μείγμα μελοδράματος και σαπουνόπερας της σειράς. Το “Heirs to the Land” είναι μία ακόμη διασκευή του Falcones και φαίνεται πως ακολουθεί παρόμοια πορεία αφού βρίσκεται στο Top 10 τουλάχιστον 13 χωρών συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Bridgerton: Season 2

NETFLIX

Αυτή η σεζόν του “Bridgerton” είναι ένα κλασικό τράβα-με-κι-ας-κλαίω παιχνίδι από αυτά που πάντα θα βρίσκουν χώρο στην ψυχαγωγία γιατί, όσο γραφικά κι αν αποδίδονται συχνά, δεν απέχουν τρομερά από την ανικανότητα των καψουρεμένων ανθρώπων στην επικοινωνία (με κορσέδες ή χωρίς).

Ειδικά στο πρώτο μέρος της σεζόν η σχέση των δύο χαρακτήρων όπου επικεντρώνεται πλέον η αφήγηση, του Anthony και της Kate, αφήνει πολύ χώρο για χιούμορ, με τον Jonathan Bailey να παίζει φανταστικά έναν σαστισμένο Anthony που φέτος ζει τη Mr. Darcy φάση του. Έχει μέχρι και μία σκηνή-νεύμα στη βουτιά του ήρωα της Austen στη λίμνη Pemberley. Ε ναι ρε “Bridgerton”, γι’ αυτά έχουμε έρθει.

Η σειρά έσπασε ήδη το ρεκόρ της πιο δημοφιλούς αγγλόφωνης σειράς στο Netflix. Διάβασε εδώ την ολοκληρωμένη μας κριτική για τη νέα της σεζόν .

Business Proposal

Μετά το “Squid Game” και το "Hometown Cha-Cha-Cha" το 2021, οι κορεάτικες σειρές συνέχισαν να κυριαρχούν στην τηλεθέαση στο Netflix. Για τις 10 από τις 13 εβδομάδες του πρώτου τριμήνου για φέτος, οι κορεατικές σειρές κατέχουν την πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη μη αγγλόφωνων σειρών του Netflix.

Μέχρι τις αρχές του Απριλίου, η ρομαντική κομεντί “Business Proposal” για μία κοπέλα που παριστάνει την κολλητή της φίλη και ερωτεύεται τον αλαζόνα CEO της εταιρείας όπου εργάζεται, ήταν επί τρεις εβδομάδες η κορυφαία μη αγγλόφωνη σειρά του Netflix. Λαμβάνοντας υπόψη τις σειρές του Netflix ασχέτου προελεύσεως, η σειρά ήταν μόλις πίσω από το "Bridgerton" (σεζόν 1 και σεζόν 2) με πάνω από 32 εκατομμύρια ώρες προβολών.

Anatomy of a Scandal

NETFLIX

Βρετανικό δικαστικό δράμα του Netflix για τη διττή ζωή ενός υπουργού στο Κοινοβούλιο. Το “Anatomy of a Scandal” ρίχνει μια ματιά στα παρασκήνια της εξουσίας και εξετάζει το πώς μια δίκη βιασμού μπορεί να επηρεάσει μία ολόκληρη χώρα.

Το show είναι εμπνευσμένο από το ομώνυμο βιβλίο της Sarah Vaughan, συγγραφέως γνωστή για βιβλία θρίλερ που εμπλέκουν άτομα σε υψηλές θέσεις εξουσίας και εστιάζουν στο πώς τέτοια σκάνδαλα έχουν μεγαλύτερες συνέπειες για τις γυναίκες που βρίσκονται μπλεγμένες σε αυτά. Το καστ είναι τεράστιο και εκλεκτό - εμείς ξεχωρίζουμε τη Sienna Miller και τη Michelle Dockery - και η υπόθεση μελετάει τη συναίνεση, την ιδέα μας για όσα μπορεί και πρέπει αυτή να σημαίνει, την τοξική αρρενωπότητα και τους υποκινητές της. Δεν προσθέτει τίποτα στην ήδη υπάρχουσα συζήτηση αλλά δεν έχουμε αποκτήσει αρκετές τέτοιες σειρές ακόμα.

Elite: Season 5

Κατά τη διάρκεια οκτώ επεισοδίων οι μαθητές του Las Encinas πήγαν σε ξέφρενα πάρτι, βρέθηκαν σε ερωτικά τρίγωνα και, για ακόμα μία φορά, προσπάθησαν να ξεφύγουν από τον νόμο. Η 5η σεζόν του “Elite” άνοιξε με ένα αινιγματικό cold open και έκλεισε με ένα σοκαριστικό έγκλημα που θα κάνει την αναμονή ως την επόμενη σεζόν αβάσταχτη για τους φαν. Ο 6ος κύκλος για το πιο προκλητικό teen show του Netflix έχει ήδη πάρει το πράσινο φως.

F.R.I.E.N.D.S.

Δε θέλει συστάσεις. Η εμβληματική κωμωδία σπανίως βγαίνει για καιρό από το Top 10 του ελληνικού Netflix.