80ό φεστιβάλ Βενετίας: Το πιο λαμπερό φεστιβάλ του κόσμου ετοιμάζεται για μια διοργάνωση χωρίς σταρ

«Πολλοί άνθρωποι θα ήθελαν πολύ να είναι εδώ αλλά δεν είναι – είναι μια δύσκολη στιγμή για το Χόλιγουντ ειδικά για τους εργαζόμενους σεναριογράφους, ηθοποιούς και τα συνεργεία», τόνισε ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Ντέιμιαν Σαζέλ καθώς έφτασε στο φετινό φεστιβάλ Βενετίας (όπου θα είναι πρόεδρος μιας εντυπωσιακής επιτροπής) φορώντας μπλουζάκι στήριξης στην απεργία ηθοποιών και σεναριογράφων του Χόλιγουντ.

Το ίδιο έπραξαν και τα μέλη της επιτροπής, Λόρα Πόιτρας (βραβευμένη με Όσκαρ και με τον περσινό Χρυσό Λέοντα της Βενετίας) και Μάρτιν ΜακΝτόνα (Όσκαρ, βραβείο Σεναρίου στη Βενετία) για ένα ζήτημα που ήδη μπορούμε να υποθέσουμε με μεγάλη σιγουριά πως θα είναι κυρίαρχο στη φετινή διοργάνωση. Με σταρς να λάμπουν δια της απουσίας τους και με ταινίες να κατεβαίνουν χωρίς εκπροσώπηση επειδή τα μεγάλα χολιγουντιανά στούντιο αρνούνται να εξασφαλίσουν τους εργαζομένους τους.

«Πληρώστε τους σεναριογράφους!» ακούστηκε στη διάρκεια δημοσιογραφικής προβολής ταινίας του Netflix, τη στιγμή που έπεσε το λογότυπο του στούντιο στη μεγάλη οθόνη της Sala Darsena.

Όπως κάθε χρόνο, το φεστιβάλ Βενετίας αποτελεί πόλο έλξης για τα μεγάλα χολιγουντιανά στούντιο που θέλουν να λανσάρουν τους μεγάλους οσκαρικούς παίχτες τους για τη σεζόν, αλλά και αρκετών πιο παραδοσιακά φεστιβαλικών επιλογών από το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο σινεμά – μην ξεχνάμε πως παρά την παρουσία μεγάλων χολιγουντιανών τίτλων, τα τελευταία δύο χρόνια το Χρυσό Λιοντάρι έχει πάει στο συνταρακτικό γαλλικό δράμα εποχής Το Γεγονός της Οντρέ Ντιγουάν και το ακυκλοφόρητο ακόμη στη χώρα μας αριστούργημα All the Beauty & the Bloodshed της Λόρα Πόιτρας.

Το Netflix έρχεται από τη χειρότερη οσκαρική του χρονιά, με κανένα από τα φιλμ που κατέβασε στη Βενετία να μην λειτουργούν στην πορεία της σεζόν, οπότε η φετινή επιλογή είναι μεγάλο στοίχημα. Στο διαγωνιστικό τμήμα, το Netflix έχει το The Killer του Ντέιβιντ Φίντσερ, το Maestro του Μπράντλεϊ Κούπερ και το El Conde του Πάμπλο Λαραϊν. Με μεγάλες οσκαρικές ελπίδες έρχεται κι η Searchlight Pictures (Disney) με το Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου για το οποίο έχουμε μιλήσει αναλυτικά βάσει όσων ξέρουμε ως τώρα.

Από την έναρξη του Φεστβάλ. Σάρλοτ Ράμπλινγκ και Λιλιάνα Καβάνι. VIANNEY LE CAER/INVISION/AP

Όλες οι ταινίες αυτές θα κάνουν πρεμιέρα στην Βενετία δίχως τους πρωταγωνιστές τους (και το Maestro χωρίς καν τον σκηνοθέτη του, Μπράντλεϊ Κούπερ) επειδή Netflix και Disney είναι ανάμεσα στα μεγάλα χολιγουντιανά στούντιο που αρνούνται να αναγνωρίσουν τα αιτήματα των εργαζομένων τους.

Αντιθέτως, πολλές ακόμα πολυαναμενόμενες είναι οι ταινίες εντός και εκτός Διαγωνιστικού, που θα έρθουν με σταρς ή χωρίς.

Στο φετινό πρόγραμμα του φεστιβάλ συναντάμε το Ferrari του Μάικλ Μαν με τον Άνταμ Ντράιβερ (θα έρθει, μιας κι η ταινία είναι ανεξάρτητη συμπαραγωγή και πήρε εξαίρεση από την συντεχνία των ηθοποιών) και την Πενέλοπε Κρουζ (δεν θα έρθει παρόλ’αυτά), το Evil Does Not Exist, νέο πολυαναμενόμενο φιλμ από τον Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι του Drive My Car, το La Bete από τον πάντα στιλιζαρισμένο και πάντα αιχμηρό προβοκάτορα του μοντέρνου γαλλικού κοινωνικοπολιτικού σινεμά Μπερτράν Μπονελό με τη Λέα Σεϊντού (δεν θα έρθει), το Priscilla της Σοφία Κόπολα για την Πρισίλα Πρίσλεϊ (το καστ θα έρθει), το Dogman του Λικ Μπεσόν, το Origin της Έιβα Ντιβερνέ και πολλά ακόμα.

Εκτός διαγωνιστικού, συναντάμε ένα νέο μεσαίου μήκους φιλμ του Γουές Άντερσον για το Netflix (θυμάστε στις Κάννες που μιλήσαμε)

με το μισό καστ επειδή ήταν όλοι εκεί και έκαναν παρέλαση στο κόκκινο χαλί; τέλος αυτά τώρα, γιατί εδώ δεν θα πάει κανείς), το φιλμ-ερωτηματικό Aggro Dr1ft του Χάρμονι –Spring Breakers– Κορίν με τον Τράβις Σκοτ, αλλά και νέα φιλμ από τους Γούντι Άλεν και Ρόμαν Πολάνσκι.

Θυμίζουμε πως η ταινία που είχε αρχικά ανακοινωθεί ως ταινία έναρξης του φεστιβάλ, το τενιστικό ερωτικό τρίγωνο του Challengers του Λούκα Γκουαντανίνο με Ζεντάγια, Τζος Ο’ Κόνορ και Μάικ Φάιστ, αποσύρθηκε από τη Βενετία κι από το καλεντάρι του 2023 γενικότερα μιας κι η MGM (Amazon) δεν ήθελε να λανσάρει το φιλμ χωρίς το αναγκαίο προμοτάρισμα από τους ηθοποιούς – τους οποίους αρνείται να αποζημιώσει με ένα δίκαιο και σύγχρονο τρόπο.

Αντί του Challengers, το φεστιβάλ άνοιξε τελικά με το κωμικά μελοδραματικό και πομπώδες Comandante, την αληθινή ιστορία Β’ Παγκοσμίου Πολέμου για τον διοικητή ενός υποβρυχίου του ιταλικού στόλου που ύστερα από την καταβύθιση ενός εχθρικού πλοίου, παίρνει την ιστορική απόφαση να διασώσει τους 26 επιζώντες του πληρώματος και να τους μεταφέρει με ασφάλεια στο κοντινότερο λιμάνι– όπως προστάζει ο νόμος της θάλασσας.

Ο στόμφος του όλου εγχειρήματος και το πώς ανασυστήσει την Ιστορία με έναν καλαίσθητο αλλά ασφυκτικά καδραρισμένο τρόπο, έρχεται να δέσει με έναν άβολο ιδεολογικό χορό που κάνει γύρω από τα ιστορικά γεγονότα (ο κομαντάντε Σαλβατόρε θυμίζει διαρκώς πως «είμαστε άνθρωποι της θάλασσας!» αλλά επίσης ήταν και στρατιώτες σε μια, αχμ, πολύ συγκεκριμένη πλευρά του Πολέμου) αφήνοντας τελικά τον πάντα φοβερό Πιερφραντσέσκο Φαβίνο να παλεύει με τα κύματα.

Θα μπορούσαμε να βλέπουμε το Challengers και τη Ζεντάγια με τον Τζος Ο’ Κόνορ στο κόκκινο χαλί, αλλά αντ’αυτών είδαμε το Comandante και το ιταλικό ναυτικό στο κόκκινο χαλί. Τα δύσκολα ήδη ξεκίνησαν.