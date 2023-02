Αυτό το Survivor All Star θέλουμε;

«Στραβά» φαίνεται πως πηγαίνει μέχρι τώρα το Survivor All Star στον Ατζούν Ιλιτζαλί, καθώς τα δυνατά του χαρτιά έχουν ήδη καεί, από τον πρώτο κιόλας μήνα προβολής του παιχνιδιού. Τα πρόσωπα στα οποία είχε ποντάρει αποτελούν παρελθόν από το ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΙ. Η περασμένη βδομάδα του Survivor είναι ενδεικτική του ότι τα πράγματα έχουν πάρει μια άλλη τροπή, που όχι μόνο δεν περίμεναν οι τηλεθεατές, αλλά τους ξενέρωσε κιόλας.

Η αποβολή Ασημίνας Χατζηανδρέου και Κατερίνας Δαλάκα

Το κυριότερο γεγονός των τελευταίων ημερών ήταν η παράβαση των κανονισμών του Survivor από την Ασημίνα Χατζηανδρέου και την Κατερίνα Δαλάκα, η οποία οδήγησε στην απομάκρυνσή τους από το παιχνίδι. Συγκεκριμένα, οι παίκτριες «πιάστηκαν» με κινητό τηλέφωνο στη ζούγκλα, αλλά και με τσιγάρα, ενώ, όπως φαίνεται, αυτό δεν έγινε μόνο μία φορά.

Ο Νίκος Μπάρτζης ήταν εκείνος που είδε με τα μάτια του τις παίκτριες να συνδιαλέγονται με έναν ντόπιο και να καταπατούν τους κανόνες, το μετέφερε στην παραγωγή σε ένα επεισοδιακό συμβούλιο και προκάλεσε «ντόμινο» εξελίξεων. Ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε πως η παραγωγή προχώρησε σε σχετική έρευνα, καταλήγοντας στην επιβεβαίωση των ισχυρισμών του παίκτη και αποβάλλοντας από το ριάλιτι την Ασημίνα και την Δαλάκα. Άλλωστε, όπως είπε ο παρουσιαστής, αλλά και όπως είχε γίνει γνωστό πριν από την έναρξη του Survivor, οι παίκτες του Survivor και ο Τούρκος παραγωγός είχαν προχωρήσει σε σχετική συμφωνία, βάσει της οποίας οι παίκτες που θα πιάνονταν με κινητά τηλέφωνα θα αποχωρούσαν την ίδια στιγμή από το ριάλιτι.

Η αποβολή τους προκάλεσε απογοήτευση στο κοινό που υποστήριζε τις δύο παίκτριες, για διάφορους λόγους. Μία μερίδα κόσμου θεώρησε πως ήταν εντελώς υποκριτικό εκ μέρους τους, μιας και μιλάμε για δύο παίκτριες που είναι στην ουσία αθλήτριες, προτάσσοντας κατά τη συμμετοχή τους (τώρα αλλά και στα προηγούμενα Survivors) το «ευ αγωνίζεσθαι». Το αθλητικό πνεύμα και η πειθαρχία για τα οποία «κοκορεύονταν» πήγαν περίπατο και μαζί τους χάθηκε η αξιοπιστία που είχαν οι δυο παίκτριες στη συνείδηση του κόσμου, ειδικά όσον αφορά την Κατερίνα Δαλάκα η οποία είχε βγει νικήτρια του Survivor 2019. Άλλη μερίδα κόσμου θυμήθηκε τα περσινά του Άρη Σοϊλέδη, ο οποίος, επίσης, είχε επικοινωνία με τον έξω κόσμο, ωστόσο, η παραγωγή τον κράτησε στο παιχνίδι και είχε αρκεστεί σε κάποιες ποινές.

Παρόλα αυτά, το αποτέλεσμα είναι ένα: ότι δύο δυνατές παίκτριες με μεγάλο κοινό, αποτελούν παρελθόν από το Survivor. Και εδώ επανερχόμαστε στην Κατερίνα Δαλάκα, καθώς ο κόσμος (ακόμη κι αυτοί που δεν ήταν θαυμαστές της) την ήθελε μέσα στο παιχνίδι για δύο λόγους: αφενός γιατί θεωρείτο μεγάλο φαβορί για τη νίκη του φετινού Survivor και αφετέρου γιατί ήταν πράγματι μία πολύ καλή αθλήτρια, που χάριζε ωραίους συναρπαστικούς αγώνες - ακόμη κι αν έχανε. Η δε Ασημίνα Χατζηανδρέου, παρόλο που είχε μικρότερο κοινό από την Δαλάκα, κατάφερε πέρυσι να φτάσει μέχρι την τελική τριάδα, οπότε είχε ακόμη δρόμο μπροστά της.

Survivor All Star ΣΚΑΙ

Το θέμα τώρα είναι πως όσοι «νέοι» παίκτες κι αν μπουν από εδώ και στο εξής στο Survivor, δεν έχουν την φήμη, αλλά και την αγωνιστικότητα των παικτριών που απομακρύνθηκαν. Παράλληλα, οι τηλεθεατές γίνονται ακόμη πιο καχύποπτοι απέναντι στους παίκτες και το ίδιο το Survivor.

Η παράξενη αποχώρηση του Κώστα Αναγνωστόπουλου

Μερικά 24ωρα μετά από την «βόμβα» και ενώ όλα έμοιαζαν να επανέρχονται στους φυσιολογικούς τους ρυθμούς, ένα νέο γεγονός τάραξε τους τηλεθεατές και τους έβαλε ξανά σε σκέψεις για το τι γίνεται με την παραγωγή του Survivor. Ο λόγος για την αποχώρηση του Κώστα Αναγνωστόπουλου (Μισθοφόρος), ο οποίος ήταν υποψήφιος μαζί με άλλους τρεις παίκτες. Η αντίδρασή του τη στιγμή που έμαθε πως εκείνος φεύγει από το Survivor, αλλά και η άρνησή του να πει μερικά λόγια για την αποχώρησή του ή να αποχαιρετήσει τους συμπαίκτες του, ήταν παράξενα. Όλα «φούντωσαν» με τη μετέπειτα άρνησή του να παραχωρήσει συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωινό μας» της Φαίης Σκορδά στον ΣΚΑΙ, ως είθισται για τους παίκτες που αποχωρούν, κάτι που αποτελεί και όρο στο συμβόλαιό τους, αλλά και η πρώτη του ανάρτηση στα social media με αναφορά σε... "Τσίρκο Medrano".

Πολλοί τηλεθεατές έπεσαν από τα σύννεφα με την ανακοίνωση του Γιώργου Λιανού ότι αποχωρεί ο Μισθοφόρος. Πρόκειται για έναν παίκτη που, ναι μεν δεν τα πήγαινε πολύ καλά στο αγωνιστικό κομμάτι φέτος, ωστόσο, αποτελεί μύθο στην ιστορία του Survivor. Εκτός του ότι είχε ξεχωρίσει κατά τη συμμετοχή του το 2017, ήταν ένα πρόσωπο το οποίο συνέχισε να ασχολείται με το παιχνίδι τα επόμενα χρόνια, με έναν διαφορετικό τρόπο: σχολίαζε ανελλιπώς το ριάλιτι στο Twitter, έχοντας ισχυρή παρουσία, «διάβαζε» τους παίκτες και τους χαρακτήρες, ανέλυε τις στρατηγικές, είχε αποκτήσει έναν ρόλο «γκουρού» για το Survivor. Έτσι, η φετινή συμμετοχή του ήταν μία εύστοχη κίνηση, αφού είχε μεγάλη επίδραση στον κόσμο.

Αυτό που προκάλεσε εντύπωση με την αποχώρησή του, ήταν το γεγονός ότι η Ρία Κολοβού, ο Κρις Σταμούλης και η Εύη Σαλταφερίδου (οι αντίπαλοί του στην υποψηφιότητα προς αποχώρηση) ήταν παίκτες με μικρότερο αντίκτυπο στους τηλεθεατές και με λιγότερο κοινό. Έτσι, όλοι σκέφτονται πως πρόκειται για στημένη αποχώρηση από την παραγωγή του Survivor, εικάζοντας ότι πιθανόν να έγινε κάποιο σκηνικό πίσω από τις κάμερες, που οδήγησε στην απομάκρυνσή του από τους ιθύνοντες, ως αντίποινα. Η δε αντίδρασή του με την ατάκα «Δεν θέλω να πω κάτι. Θέλω να πάρω τη δάδα μου και να φύγω. Δεν θέλω να σηκωθεί κανείς παιδιά, θέλω απλώς να φύγω» και η μετέπειτα συμπεριφορά του (που αναφέραμε παραπάνω) πολλαπλασίασαν τα ερωτηματικά και σχεδόν επιβεβαίωσαν πως κάτι έχει συμβεί με την παραγωγή.

Survivor All Star ΣΚΑΙ

Ξενέρωσε το κοινό του Survivor;

Στο δια ταύτα. Το κοινό του Survivor φαίνεται πως έχει αρχίσει να ξενερώνει με το φετινό, αφού μόνο All Star δεν είναι. «Έφυγε η Βαλαβάνη, έφυγε η Δαλάκα, φεύγει ο Μισθοφόρος και ο Ατζούν θέλει να μας πείσει ότι αυτό που βλέπουμε είναι Survivor All Star», «Έφυγε ο μισθοφόρος και μείναμε με τον Κρις το παλτό και τον Σώζων και την Ρία... Που δεν θυμάμαι καν σε πιο Survivor ήταν», «Ποιους θα βλέπουμε τώρα; Κανένα ενδιαφέρον! Το All Star Survivor έγινε B Class Survivor, tragic!», ήταν μερικά από τα σχόλια στο Twitter τις τελευταίες μέρες, ενώ είναι εμφανές πως οι παίκτες του Survivor 2017 είχαν μεγαλύτερη απήχηση στον κόσμο.

Η προσωπικότητα και η αγωνιστικότητα των παικτών που παραμένουν στο παιχνίδι, δεν μοιάζουν να ιντριγκάρουν και πολύ το κοινό, που ψάχνει κάτι για να το συναρπάσει. Το σίγουρο είναι πως ο Ατζούν Ιλιτζαλί θα πρέπει να σχεδιάσει πολύ καλά τις επόμενες κινήσεις του ώστε να διατηρήσει το ενδιαφέρον του κόσμου, και ταυτόχρονα τα καλά νούμερα τηλεθέασης που σημειώνει το πρόγραμμα.