Είδαμε 10 χριστουγεννιάτικες πατάτες στο Netflix

Ομολογώ ότι δεν είμαι ο άνθρωπος που έχει καταφέρει να κατανοήσει και να απολαύσει το πνεύμα των Χριστουγέννων. Ή γιατί υπάρχει η γενικότερη φρενίτιδα (το άγχος και η πίεση) γύρω από αυτήν τη γιορτή.

Προφανώς και υπάρχουν λόγοι.

Ενίοτε βέβαια, κάνω τις προσπάθειες μου, μήπως και αλλάξω τις εργοστασιακές μου ρυθμίσεις. Αλλά I’m not there yet, όπως διαπίστωσα και κατά το φετινό 'πείραμα'.

Μια στιγμή να σου εξηγήσω: επειδή έχω ως προτεραιότητα να διαχειριστώ ένα θεματάκι υγείας που έχει η καρδιά που αγαπώ περισσότερο από όλες σε αυτόν τον κόσμο, δεν έχω την παραμικρή διάθεση για οτιδήποτε δεν αφορά τον καλύτερο δυνατό τρόπο που υπάρχει για να φροντίσω τον ασθενή μου.

Έχω αποφασίσει να περνώ τις περισσότερες ώρες στο σπίτι. Που είναι στη φάση ανακαίνισης, άρα και να ήθελα (που δεν ήθελα) να στολίσω δεν γίνεται. Αυτό που μπορώ να κάνω, είναι να καλέσω ανθρώπους που θεωρώ δικούς μου.

Μου αρκεί που έχω κοντά μου τα πλάσματα που έχω επιλέξει για οικογένεια μου και που μπορώ να τους προσφέρω ό,τι χρειάζονται. Παρ’ όλα αυτά, επειδή τον Νοέμβριο δεν πέρασα καλά (κυρίως πλήρωνα -κυριολεκτικά- λάθη άλλων, αφού πρώτα ‘χτύπησα’ απανωτές κρίσεις πανικού), αποφάσισα να ξαναδοκιμάσω τη σχέση μου με τα Χριστούγεννα, με τον πιο απλό και προσιτό τρόπο που είχα διαθέσιμο: τις σχετικές ταινίες στο Netflix.

Θα έλεγα πως το αρχικό πλάνο παραήταν φιλόδοξο.

Βλέπεις, ήθελα να παρακολουθήσω ό,τι χριστουγεννιάτικο ‘ανεβαίνει’ φέτος στην πλατφόρμα. Πολύ σύντομα κατάλαβα ότι αφενός δεν είχα ΤΟΣΟ χρόνο να επενδύσω στη βελτίωση της επαφής μου με αυτές τις γιορτές, αφετέρου δεν ήθελα να το κάνω.

Παραδέχθηκα την ήττα μου, ίσως πιο εύκολα από ό,τι περίμενα -ή θα ήθελα.

Καταγγέλλω ωστόσο, πως για αυτό δεν φταίω μόνο εγώ -και η άρνηση που έχω. Φταίνε και οι σεναριογράφοι.

ΟΚ, αντιλαμβάνομαι ότι στα προαπαιτούμενα είναι το χιόνι και happy end, αλλά όλα έχουν και ένα όριο αδέλφια. Άσε που υπήρξαν και περισσότερες déjà vu στιγμές από όσες μπορούσα να διαχειριστώ (θα ορκιζόμουν πως σε κάποιες στιγμές το περιεχόμενο είναι copy paste).

Εν πάση περιπτώσει, ακολουθούν τα όσα είδα μήπως και βοηθήσω τη δική σου επιλογή -αφού όλο και ένα play θα πατήσεις. Αν όχι για εσένα, για την οικογένεια ή τα παιδιά ή το πνεύμα των γιορτών, διάβολε.

The Noel Diary

Τέσσερις άνθρωποι ανέλαβαν τη μεταφορά του ομώνυμου best-selling βιβλίου στη λίστα των New York Times (το υπογράφει ο Richard Paul) στη μεγάλη οθόνη. Στο επίκεντρο δεν είναι ιστορία αγάπης (που προφανώς και υπάρχει στην ‘εικόνα’). Είναι κάτι πιο ουσιαστικό: η προσπάθεια δυο ανθρώπων να τα βρουν με το παρελθόν τους και τελικά με τον εαυτό τους. Θα δεις χιόνι, θα δεις love story και παράλληλα θα θυμηθείς πως όταν το επιτρέπουμε, λεπτομέρειες (πράγματα που δεν κρίνουν ζωές -όπως το ‘εγώ’ ή μια παρανόηση) μπορούν να χαλάσουν την ιστορία της ζωής μας.

Falling for Christmas

Χιόνι: check

Love story γεμάτο προκλήσεις: check

Πάμε παρακάτω: η Lindsay Lohan είναι πια 36 χρόνων και σε αυτήν την ταινία αναλαμβάνει τον πρώτο πρωταγωνιστικό της ρόλο, έπειτα από μια δεκαετία αγώνα με τους δικούς της δαίμονες. Η ώρα σου θα περάσει ευχάριστα, όπως η ‘Sierra’ πέφτει από το βουνό και βρίσκει πορτοφόλι (aka το νόημα της ζωής). Δεν θα πάρει Όσκαρ ερμηνείας. Μηδέ ο συμπρωταγωνιστής της. Αλλά όπως έχεις απλωθεί στον καναπέ, θα καταφέρεις να ‘αδειάσεις’ το μυαλό σου από τις έγνοιες και να το γεμίσεις με εικόνες Χριστουγέννων.

Christmas With You

Μια άλλη child actress, η Aimee Garcia (την έχεις δει σε όλα τα δημοφιλέστερα serials -όπως το Dexter, διάφορες εκδόσεις του CSI, το ER, το Supernatural, το Lucifer κλπ-, αλλά και σε ταινίες όπως το El Chicano, το Robocop κ.α.) υποδύεται μια σούπερ σταρ της μουσικής που έπειτα από δεκαετίες στην κορυφή, έχει αρχίσει τη φθίνουσα πορεία. Σε συνδυασμό με το πένθος της από το θάνατο της μητέρας της, χάνει κάθε έμπνευση. Εν τούτοις, πρέπει να συνεχίσει την ‘παραγωγή’. Για την ακρίβεια, να βρει ένα χιτ για τα Χριστούγεννα. Και το βρίσκει (σοκαρίστηκες;) στο πιο ανέλπιστο μέρος, όπου γνωρίζει και τον έρωτα (πες μου; Αντέχεις άλλες εκπλήξεις;). Κράτα πως επίσης, είναι ευχάριστο το θέαμα. Εννοώ δεν θα αναρωτηθείς ‘τι κάνω στον εαυτό μου;’, κάτι που έκανα σε άλλες περιπτώσεις.

Delivery by Christmas

Αυτήν την ταινία, στην προτείνω. Είναι πολωνικής παραγωγής και αφορά μια ταχυδρόμο που εξαιτίας της κακίας συναδέλφου της, ανήμερα των Χριστουγέννων πρέπει να διορθώσει λάθος παραδόσεις που έκανε την προηγουμένη. Όλες έχουν προκαλέσει και κάποιους πανικούς σε εκείνους που άνοιξαν τα πακέτα -χωρίς να ξέρουν πως δεν ήταν τα δικά τους. Κάποιοι έχουν σχολιάσει πως θα βρεις κοινά με το Love Actually. Δεδομένα η Marysia (βλ. κεντρικός ρόλος) μπορεί να σε ‘κρατήσει’ από μόνη της, όπως και το γεγονός ότι δεν ξέρεις τι θα συμβεί -σε κάθε σκηνή-, πριν συμβεί.

I hate Christmas

Δεν είναι ταινία, αλλά σειρά με έξι επεισόδια -που θα περάσουν νεράκι. Ακόμα και αν δεν σε εμπνεύσουν οι παράλληλες ιστορίες που εξελίσσονται δίπλα από αυτήν της πρωταγωνίστριας Gianna και της αγωνιώδους προσπάθειας της να βρει σύντροφο να τη συνοδεύσει στο οικογενειακό τραπέζι των Χριστουγέννων (ώστε να γλιτώσει από την γκρίνια της μητέρας της και τη θέση ανάμεσα στα δίδυμα του αδελφού της), δεν θα σε αφήσουν να φύγεις οι εικόνες της Βενετίας.

Το τέλος είναι για εμένα, όλο το νόημα των γιορτών που λέγονται ‘οικογενειακές’. Αν έχεις δει τη νορβηγική σειρά Home for Christmas ενδεχομένως να βαρεθείς -καθώς το Odio il Natale βασίστηκε σε αυτήν.

Too Close for Christmas

Ήταν Ιούλιος, όταν το Netflix αποφάσισε να ‘φορτώσει’ μια χριστουγεννιάτικη ταινία. Μάλιστα, είχε μπει και στο ΤΟΡ10 της Ελλάδας. Προφανώς και την είχα δει και είχα γράψει για αυτήν την πρωτοτυπία.

Έχει όλα τα πιθανά κλισέ που σου έρχονται στο μυαλό, όταν διαβάζεις πως μια γυναίκα νιώθει την ανάγκη να αλλάξει τη ζωή της και περνάει τα Χριστούγεννα σε ένα σπίτι όπου (surprise) είναι καλεσμένος και ο άνδρας που ευθύνεται για το τέλος της τελευταίας σχέσης της.

Return to Christmas Creek

Τι διάβασες από πάνω; Εν πολλοίς είναι και όσα θα δεις και στο Return to Christmas Creek: μια γυναίκα επιστρέφει στη γενέτειρα της, μετά μια αποτυχία στη δουλειά της, τα ξαναβρίσκει με την οικογένεια της και βρίσκει την αγάπη. Δηλαδή, ερωτεύεται τον παιδικό της φίλο -που ήταν ερωτευμένος μαζί της από τα παιδικάτα τους.

Α Christmas Miracle for Daisy

Συνεργάτης της σχεδιάστριας εσωτερικών χώρων, Whitney Adler της κλείνει μια δουλειά σε ένα θρυλικό σπίτι της πόλης όπου έχει επιλέξει να ζήσει -και λάτρεψε από όταν το είχε επισκεφτεί με την πρώτη της αγάπη. Μάντεψε ποιος έχει αγοράσει το σπίτι; Επιπροσθέτως ο λεγάμενος (Cormac) έχει υιοθετήσει την ανιψιά του, μετά το θάνατο του αδελφού του. Η ανιψιά εύχεται στον Άγιο Βασίλη να αποκτήσει ό,τι της λείπει περισσότερο (μια μητέρα) και… καταλαβαίνεις.

Happiest Season

Η συγκεκριμένη ταινία, με την Kristen Stewart σε έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους, κυκλοφόρησε ψηφιακά στις ΗΠΑ το 2020, από τη Hulu. Έκανε το καλύτερο ρεκόρ της πλατφόρμας, στο opening weekend. Έχει χιόνι, έχει love story, έχει διαλόγους που συνήθως δεν κάνουν τα ζευγάρια μεταξύ τους, όπως και το τι μπορεί να κάνει κάποιος για να γίνει αποδεκτός από την κοινωνία. Αυτό που δεν έχει, είναι τέλος που δεν περιμένεις.

A Storm for Christmas

Σκέψου πώς θα ένιωθες, αν είχες προγραμματίσει φανταστικό ταξίδι για τις γιορτές και ένα φυσικό καιρικό φαινόμενο σε κρατούσε όμηρο στη ‘βάση’ σου. Ή στο αεροδρόμιο. Αν το ‘χεις ζήσει, θα ξέρεις πως περνάς σε λίγες ώρες και τα πέντε στάδια της θλίψης (άρνηση, θυμός, διαπραγμάτευση, κατάθλιψη, αποδοχή), πριν επαναξιολογήσεις, δεις τα πράγματα διαφορετικά και ‘βγάλεις’ το καλύτερο δυνατό από αυτό που ζεις.