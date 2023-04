Eugenia Cooney: Ένας αργός θάνατος σε live μετάδοση στο TikTok

«Κάθε τόσο τσεκάρω τα social media σου για να δω αν είσαι ακόμα ζωντανή», της γράφει ένας από τους φανς της κάτω από βίντεό της στο TikTok. Και δεν είναι ο μόνος. Εκατοντάδες κορίτσια και αγόρια, την εκλιπαρούν να ζητήσει βοήθεια και να φροντίσει τον εαυτό της, αφού την βλέπουν να αργοπεθαίνει μέρα με τη μέρα. Θεωρούν πως είναι θέμα χρόνου να συμβεί το μοιραίο, καθώς η κατάσταση της υγείας της φαίνεται αρκετά σοβαρή, κρίνοντας από το τρομακτικά σκελετωμένο σώμα της.

Εκείνη συνεχίζει να χορεύει φορώντας τα διχτυωτά καλσόν της και της φανταχτερές τουτού φούστες της, τραγουδά χαϊδεύοντας τα μαύρα μακριά μαλλιά της, χαμογελάει κοιτώντας την κάμερα, μέσα από την emo φράντζα της, με τα τεράστια μάτια της, που έχει φροντίσει να βάψει τόσο όμορφα. «Είμαι μια χαρά» απαντά σε κάθε ερώτηση για την υγεία της, προσπαθώντας να καθησυχάσει τους θαυμαστές της, ενώ αποκαλεί “haters” όσους προσπαθούν να την κάνουν να συνειδητοποιήσει το πρόβλημά της.

Η Eugenia Cooney πάσχει από διατροφική διαταραχή, πιθανότατα από νευρική ανορεξία. Όντως δεν έχει ιδέα για το τι της συμβαίνει; Ή μήπως εκμεταλλεύεται τον σάλο που έχει δημιουργήσει γύρω από το όνομά της, λόγω της υπερβολικά αδύνατης εμφάνισής της, για να γίνει ακόμη πιο διάσημη στο διαδίκτυο; Όσο πιο πολύ ασχολούνται με το σώμα της, τόσο πιο βαθιά βυθίζεται στη διατροφική διαταραχή;

Η νευρική ανορεξία (Anorexia nervosa) είναι μια διατροφική διαταραχή που χαρακτηρίζεται κυρίως από άρνηση για διατήρηση ενός υγιούς φυσιολογικού βάρους και έναν μανιώδη φόβο για την απόκτηση βάρους σε συνδυασμό με μια διαστρεβλωμένη εικόνα για τον εαυτό τους που μπορεί να διατηρηθεί από διάφορες προκαταλήψεις σχετικά με το σώμα, το φαγητό και την διατροφή τους.

Ποια είναι η Eugenia Cooney

Η Eugenia Cooney είναι σχεδόν 29 ετών και πρωτοεμφανίστηκε στο YouNow το 2011, ενώ το 2013 δημιούργησε το κανάλι της στο Youtube. Το δεύτερο βίντεο που είχε αναρτήσει, με τίτλο "How to Ratchetly Twerk" - έναν σατιρικό οδηγό για το πώς να κάνεις twerk - έγινε αμέσως viral και άνοιξε τον δρόμο για την μετέπειτα καριέρα της. Πολύ γρήγορα η νεαρή τότε Eugenia έγινε γνωστή στους κύκλους του Youtube, αποκτώντας ένα μεγάλο κοινό και "σφραγίζοντας" την παρουσία της στο διαδίκτυο με ένα συγκεκριμένο στυλ, το οποίο διατηρεί μέχρι σήμερα: αδύνατο σώμα, goth - emo ρούχα, μαύρα μακριά μαλλιά, έντονο make up και όλα αυτά εμπλουτισμένα με κοριτσίστικες πινελιές.

Όλα τα χρόνια της παρουσίας της στα social media και το διαδίκτυο, το σώμα της αποτελούσε το μόνιμο θέμα συζήτησης στους κύκλους των θαυμαστών της. Ήταν πάντοτε αδύνατη, ωστόσο, όσο περνούσαν τα χρόνια, η Eugenia ξεκίνησε να γίνεται όλο και πιο λιποβαρής, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία σε όσους την ακολουθούσαν. Η κατάστασή της ήταν ανησυχητική, με μικρούς και μεγάλους να σχολιάζουν διαρκώς το σώμα της και να την ρωτούν εάν αντιμετωπίζει κάποια διατροφική διαταραχή, ζητώντας της, παράλληλα, να ζητήσει βοήθεια. Στο μεταξύ, όσο η εμφάνισή της άλλαζε προς το κακό και οι φήμες μεγάλωναν, τόσο πιο διάσημη γινόταν στα social media.

Για αρκετά χρόνια, η Eugenia Cooney αρνιόταν πως έχει κάποια διατροφική διαταραχή, επιμένοντας πως είναι πολύ καλά και πως δεν βρίσκει λόγο να πάει σε γιατρό. Μερικές φορές έκανε πως δεν καταλαβαίνει τις ερωτήσεις των θαυμαστών της, άλλες υποστήριζε πως έτσι ήταν πάντα το σώμα της, τονίζοντας ότι είναι μικροκαμωμένη. Οι συνεχείς υπεκφυγές της, αύξησαν την ανησυχία των ακολούθων της, οι οποίοι ξεκίνησαν να την κατηγορούν ότι προωθεί λάθος πρότυπα, δεδομένου ότι η μεγαλύτερη μερίδα των θαυμαστών της ήταν μικρά παιδιά και έφηβοι. Εκθέτοντας την κατάσταση του σώματός της ως κάτι συνηθισμένο και αρνούμενη, παράλληλα, πως αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, μπορεί να παρασύρει πολλά νεαρά άτομα στο να θεωρήσουν φυσιολογικό έναν τέτοιον σωματότυπο.

Οι κατηγορίες για "pro anorexia" και οι φετιχιστές της ανορεξίας

Παρόλο που το περιεχόμενό της δεν προωθεί ρητά και άμεσα τις διατροφικές διαταραχές, η Eugenia Cooney έχει δεχτεί έντονες επικρίσεις για το γεγονός ότι πολλά από τα βίντεό της ενθαρρύνουν τις διατροφικές διαταραχές, ειδικά στους νεαρούς θαυμαστές της. Μεγάλη μερίδα των επικριτών της, την κατηγορεί για "body check" (έλεγχο σώματος) σε διάφορες αναρτήσεις της, με πρόσχημα την δοκιμή ρούχων και όχι μόνο, αφού στα βίντεό της μοιάζει να τσεκάρει διαρκώς - σε άσχετες στιγμές - το πώς φαίνεται το σώμα της στην κάμερα, το αν μοιάζει αρκετά αδύνατη, το αν η πόζα που έχει πάρει την δείχνει σκελετωμένη.

Body check ονομάζεται η συμπεριφορά κατά την οποία κάνουμε διάφορες ενέργειες (συνειδητά ή ασυνείδητα) αναζητώντας πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος, το σχήμα, την εμφάνιση ή το βάρος του σώματός μας και είναι ιδιαίτερα συχνό σε άτομα που αντιμετωπίζουν διατροφικές διαταραχές. Για παράδειγμα: συχνό ζύγισμα, μέτρηση συγκεκριμένων μερών του σώματός μας, ανάδειξη των οστών του σώματος, συνεχής δοκιμή ρούχων για να δεις αν σου κάνουν κ.α.

Πέραν αυτών, η Eugenia Cooney κατηγορείται ότι συμμετέχει σε διαδικτυακές "pro-ana" κοινότητες, στις οποίες οι χρήστες με διατροφικές διαταραχές μοιράζονται δημοσιεύσεις από την καθημερινή τους ζωή, ανταλλάζουν "συμβουλές" ή καυχώνται για προσωπικά επιτεύγματα απώλειας βάρους. Η Eugenia είναι μια πολύ δημοφιλής περσόνα στις ομάδες αυτές, οι οποίες συνήθως είναι μικρές, ευάλωτες, εν μέρει κρυφές και έχουν υψηλό γυναικείο αναγνωστικό κοινό. Οι φωτογραφίες και τα βίντεό της, χρησιμοποιούνται από τους χρήστες ως "thinspiration", ένα πρόσωπο το οποίο τους εμπνέει να αδυνατίσουν.

Επίσης, η ίδια κατηγορείται ότι καλλιεργεί την κουλτούρα των "φετιχιστών της ανορεξίας" μέσω των βίντεό της, ανθρώπων, δηλαδή, που έλκονται σεξουαλικά από πολύ λιποβαρείς ανθρώπους. Σε αρκετές από τις πλατφόρμες της, στις οποίες κάνει ζωντανή μετάδοση, η Eugenia Cooney πληρώνεται online για να κάνει μία απλή δραστηριότητα: π.χ. να σηκώσει ένα βαρύ κουτί.

Όλα τα παραπάνω συνδυάζονται με την "τοξική θετικότητα" της Eugenia Cooney, εξοργίζοντας ακόμη περισσότερο τους φανς της. Η διαρκής επίδειξη χαράς, αισιοδοξίας και θετικότητας, με ρητά του τύπου "Μην χάσεις την αυθεντικότητά σου για την έγκρισή τους", αποτυπώνουν την αυτοπεποίθηση που αισθάνεται η ίδια προς το σκελετωμένο σώμα της, ενώ διογκώνουν την άρνησή της να δει την πραγματικότητα. Αγνοώντας τα σχόλια του κοινού για το φαγητό και την αναζήτηση βοήθειας, αποκαλώντας "haters" όσους προσπαθούν να την συνεφέρουν και παρουσιάζοντας συνεχώς τον εαυτό της ως έναν άνθρωπο που δεν προωθεί το μίσος αλλά μόνο την αγάπη, γίνεται ακόμη πιο επικίνδυνη ως προς την επιρροή της στις νεαρές ηλικίες.

Rehab & Relapse: Η επιστροφή

Τον Ιανουάριο του 2019, η Eugenia Cooney δημοσίευσε ένα βίντεο στο Youtube που προκάλεσε σάλο στο διαδίκτυο, αφού φαινόταν πιο αδύνατη από ποτέ, ενώ είχε κοκκινίλες στα πόδια της - σύμπτωμα της νευρικής ανορεξίας. Η εμφάνισή της οδήγησε άλλους Youtubers στο να αρχίσουν να δημιουργούν βίντεο που αφορούσαν την Eugenia, ενώ ξεκίνησε ένα κάλεσμα συγκέντρωσης για βοήθεια προς την Cooney. Λίγες μέρες μετά αυτό το βίντεο, η Cooney εξαφανίστηκε ξαφνικά από το διαδίκτυο, με την ίδια να λέει πως "θα κάνει ένα διάλειμμα από τα social media", ενώ υπήρχαν φήμες προς εισήχθη σε μια μονάδα θεραπείας για τη διατροφική της διαταραχή.

Τον Ιούλιο του 2019 και έπειτα από ένα μήνα σε απεξάρτηση και πέντε μήνες αποχής από τα social media, η Eugenia Cooney επέστρεψε στο διαδίκτυο. Το come-back της έγινε - ή μάλλον διαφημίστηκε - μέσα από ένα ντοκιμαντέρ που ετοίμασε ο Shane Dawson, ένας πολύ δημοφιλής Youtuber, και το οποίο γυρίστηκε στο σπίτι της. Ήταν η πρώτη φορά που η νεαρή κοπέλα επιβεβαίωσε ότι πάσχει από διατροφική διαταραχή και ότι εισήχθη σε μονάδα φροντίδας, αν και οι απαντήσεις της σε σχετικές ερωτήσεις ήταν ακόμη και τότε κάπως επιπόλαιες. Η ίδια φαινόταν, πάντως, πολύ πιο υγιής και διαυγής, δείγματα πως βρισκόταν σε μία πολύ καλή φάση ανάκαμψης.

Το ντοκιμαντέρ του Shane πυροδότησε αρκετές αντιδράσεις, καθώς μια μερίδα του κοινού θεώρησε πως ήταν πολύ νωρίς για την Eugenia Cooney να εκτεθεί ξανά στις online πλατφόρμες. Δυστυχώς, οι ανησυχίες τους επιβεβαιώθηκαν. Παρόλο που τον πρώτο καιρό της επιστροφής της, έκανε μερικά βίντεο όπου φαινόταν να τα πηγαίνει καλύτερα, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, η Eugenia άρχισε να υποτροπιάζει και να χάνει ξανά βάρος.

Παράλληλα, έγινε γνωστό πως η Eugenia δεν νοσηλεύτηκε με τη θέλησή της. Σε μια προσπάθεια να εκφράσουν την ανησυχία τους, τρεις φίλοι της με αρχηγό την Jaclyn Glenn, αποκάλυψαν πως εκείνοι κανόνισαν - εν αγνοία της Eugenia, αφού χρειάστηκε να την ξεγελάσουν για να βγει από το σπίτι της - να την αξιολογήσουν επαγγελματίες ψυχικής υγείας και στη συνέχεια οδηγήθηκε σε ακούσια ψυχιατρική κράτηση.

Η Jaclyn αποκάλυψε, μάλιστα, πως ήρθε σε σύγκρουση με την οικογένεια της Eugenia, και κυρίως τη μητέρα της, η οποία αρνούνταν ότι η κόρη της είχε κάποιο πρόβλημα και δεν δεχόταν να νοσηλευτεί. Το στοιχείο αυτό για τη μητέρα της, ήρθε να προστεθεί σε μια τεράστια συζήτηση που είχε ήδη ανοίξει από τους θαυμαστές της, σχετικά με την αδιαφορία που φαινόταν να επιδεικνύει η οικογένειά της απέναντι στη διαταραχή της. Πολλοί, μάλιστα, ανέπτυξαν τη θεωρία πως η μητέρα της Eugenia την χειραγωγεί, προκειμένου να εκμεταλλεύεται την δημοσιότητα της κόρης της, αλλά και τα υψηλά χρηματικά ποσά που κερδίζει μέσα από την δραστηριότητά της στις online πλατφόρμες.

Το σκάνδαλο με τους παιδόφιλους

Συγχρόνως, η εμπλοκή της Eugenia Cooney σε ένα σκάνδαλο με παιδόφιλους, επιβάρυνε τη θέση της και αύξησε τα αρνητικά σχόλια εναντίον της. Συγκεκριμένα, η νεαρή κοπέλα είχε ισχυρή δραστηριότητα στο Twitch, μια διαδραστική διαδικτυακή πλατφόρμα η οποία επιτρέπει στους χρήστες να ανταλλάζουν πληροφορίες για video games, να παίζουν μαζί online, αλλά και να αλληλεπιδρούν γενικά μεταξύ τους. Η Eugenia είχε ορίσει τρία άτομα ως moderators (διαχειριστές) του καναλιού της, τα οποία αποδείχθηκαν παιδόφιλοι, οι οποίοι εκμεταλλεύονταν το γεγονός ότι η πλατφόρμα είχε ως χρήστες παιδιά και προσπάθησαν να τα προσεγγίσουν. Παρόλο που η ίδια αρνήθηκε πολλές φορές ότι γνώριζε πως οι moderators ήταν εγκληματίες, μεγάλη μερίδα του κοινού θεωρεί μέχρι και σήμερα πως η νεαρή κοπέλα ήξερε και το επέτρεπε.

Το TikTok και η αντίστροφη μέτρηση

Η παρουσία της Eugenia Cooney στα social media εκτείνεται μέχρι το TikTok, μία από τις δημοφιλέστερες και ταχύτατα ανερχόμενες online πλατφόρμες των τελευταίων χρόνων. Στα μικρής διαρκείας βίντεο που αναρτά στον λογαριασμό της, κάνει διάφορες απλές δραστηριότητες, όπως το να περπατά στον δρόμο, να ανοίγει την πόρτα ενός αυτοκινήτου ή να κάνει κούνια σε παιδική χαρά. Φορώντας πάντοτε τα εκκεντρικά emo - goth συνολάκια της και το εντυπωσιακό της make up.

Η εικόνα της στο TikTok σοκάρει περισσότερο από κάθε άλλη φορά, αφού το σώμα της μοιάζει πιο αδύνατο από ποτέ. Τα σχόλια στα βίντεό της είναι σχεδόν πανομοιότυπα, με τους φανς της να γράφουν πως την παρακολουθούν να αργοπεθαίνει και δεν μπορούν να κάνουν κάτι γι' αυτό. Οι περισσότεροι εκφράζουν την ανησυχία τους, "φωνάζοντάς" της να ζητήσει άμεσα βοήθεια, ενώ άλλοι σημειώνουν πως έχει ακόμη λίγο χρόνο να επιλέξει την απεξάρτηση και να σώσει τη ζωή της. Την ίδια στιγμή, μια μεγάλη μερίδα κόσμου στο TikTok, που την ανακαλύπτει για πρώτη φορά - καθώς μιλάμε για ένα καινούργιο κοινό που δεν προέρχεται απαραίτητα από τα υπόλοιπα social media της - τρομάζει κυριολεκτικά στην θέαση των βίντεό της, αφού δεν είναι εξοικειωμένοι με την χρόνια λιποβαρή εικόνα της.

Όσο συμβαίνουν αυτά, η Eugenia Cooney μοιάζει να απολαμβάνει το "σοκ" που προκαλεί με την εμφάνισή της, αλλά και να "τρέφεται" από αυτό. Τα βίντεό της στο TikTok προκαλούν το γνωστό "κριντζάρισμα", όχι μόνο λόγω της σκελετωμένης εμφάνισής της, αλλά και λόγω όσων κάνει σε αυτά. Μοιάζει να προχωρά επίτηδες σε δραστηριότητες, οι οποίες γνωρίζει πως θα προκαλέσουν αντιδράσεις και συζητήσεις στα σχόλια. Για παράδειγμα, σε ένα βίντεο προσπαθεί να ανέβει σε μία τσουλήθρα φορώντας ψηλοτάκουνα, με τους χρήστες να σχολιάζουν πως μετά βίας μπορεί να περπατήσει. Σε άλλο βίντεο, προσπαθεί να παίξει bowlling, ενώ είναι ξεκάθαρο πως δεν μπορεί να σηκώσει καν την μπάλα.

Πριν από λίγο καιρό, το TikTok είχε καταργήσει ένα από τα βίντεο της Eugenia, στο οποίο προσποιούνταν ότι περπατούσε σε μια πασαρέλα, επιδεικνύοντας και καμαρώνοντας το ντύσιμό της. Το βίντεο έλαβε πολλές αναφορές, από χρήστες που θεώρησαν πως με αυτό τον τρόπο προωθούσε τη διατροφική της διαταραχή, ενώ λίγο αργότερα η πλατφόρμα "μπάναρε" γενικά τον λογαριασμό της. Η ίδια γνωστοποίησε το γεγονός σε βίντεό της στο Youtube, στο οποίο διερωτούνταν για ποιο λόγο το TikTok της κλείδωσε το προφίλ, εξοργίζοντας τους φανς της. Εκατοντάδες χρήστες της επεσήμαναν πως ήταν λόγω της προώθησης του αδυνατισμένου σώματός της, με την Eugenia να επιμένει - όπως έκανε εδώ και χρόνια - πως το περιεχόμενό της δεν είναι επιβλαβές και πως δεν προσπαθεί να πείσει κανέναν να της μοιάσει.

Σε ποιον ανήκει η ευθύνη;

Παρόλο που η Eugenia Cooney δεν προωθεί ξεκάθαρα τις διατροφικές διαταραχές, μοιράζοντας, για παράδειγμα, tips για το πώς να αδυνατίσεις, φαίνεται πως ο τρόπος που "πουλάει" τον εαυτό της, έχει αρνητική επιρροή στους χρήστες των social media. Είτε ασυνείδητα είτε επίτηδες, προκαλεί σοκ στους θεατές της με την αποστεωμένη εικόνα της και έτσι καταφέρνει να γίνεται ξανά και ξανά viral. Πρακτικά, αυτό μεταφράζεται σε δημοσιότητα αλλά και σε χρήματα, τα οποία κερδίζει όσο πιο πολύ το κοινό μπαίνει στα social media της για να την "κράξει" ή να την "συμβουλεύσει" για άλλη μια φορά.

Η νευρική ανορεξία έχει τη βάση της στην επιθυμία του ατόμου να έχει τον έλεγχο και η κακή δημοσιότητα προς το πρόσωπό της, μεγαλώνει την επιβεβαίωσή της ότι τα καταφέρνει καλά στο να περιορίζει τον εαυτό της. Έτσι, είναι μια ενθάρρυνση για εκείνη να συνεχίσει. Παρόλο που δεν επιβεβαιώνει δημόσια τα προβλήματα υγείας της, χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διατηρεί τον έλεγχο του σώματός της, κάτι που μπορεί να φανεί μέσω των "body checks" που προαναφέραμε, αλλά και μέσω των σχολίων που λαμβάνει, τα οποία της αποδεικνύουν πως συνεχίζει να είναι αδύνατη.

Φυσικά, είναι πολύ πιθανόν να η Eugenia Cooney να βρίσκεται σε άρνηση - βασικό χαρακτηριστικό των ατόμων με διατροφικές διαταραχές, που δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν την κατάστασή τους. Ας μην ξεχνάμε πως η νευρική ανορεξία είναι μια ψυχολογική διαταραχή που επηρεάζει πρώτα την σκέψη και μετά το σώμα. Ωστόσο, μεγάλη μερίδα του κοινού της θεωρεί πως έχει επίγνωση της κατάστασής της και χειραγωγεί τους φανς της, ενώ άλλοι καθιστούν υπεύθυνη την οικογένειά της και ειδικά την μητέρα της, που δεν την προστατεύουν και δεν της παρέχουν ουσιαστική βοήθεια.

Την ίδια στιγμή, ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχουν και οι ίδιες οι πλατφόρμες, ειδικά όσες χρησιμοποιούνται από νεαρές ηλικίες. Η Cooney μπορεί να μην έχει πλήρη επίγνωση των συνεπειών των πράξεών της, αλλά τι συμβαίνει με TikTok, το Youtube και το Instagram;

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αντιμετώπιση του επιβλαβούς περιεχομένου στο διαδίκτυο είναι μια δύσκολη διαδικασία, με πολλές παραμέτρους. Αφενός, οι πλατφόρμες θα πρέπει να περιορίζουν το περιεχόμενο που θεωρείται επικίνδυνο, αφετέρου, με τον τρόπο αυτό ενδέχεται να καταργηθεί η ελευθερία της έκφρασης. Γιατί, ποιος μπορεί να κρίνει με βάση την εμφάνιση και το σώμα, εάν ένας δημιουργός περιεχομένου δικαιούται να έχει δραστηριότητα στο διαδίκτυο; Εάν απαγορευτεί η δράση ενός λιποβαρούς ανθρώπου, τι γίνεται με την δράση ενός υπέρβαρου; Και πώς, στα αλήθεια, μπορεί να γίνει η διάκριση ανάμεσα σε κάποιον που πάσχει από διατροφική διαταραχή και κάποιον που αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας;

Αν η Cooney προωθούσε ενεργά τη διατροφική της διαταραχή μέσω των βίντεό της, τότε τα πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά. Στην προκειμένη περίπτωση, μιλάμε για μία υπόγεια επιρροή που είναι δύσκολα διακριτή. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί πως, μπορεί το TikTok να την είχε "μπανάρει" για ένα διάστημα, αλλά στον αντίποδα το Youtube θεωρεί πως το περιεχόμενό της δεν παραβιάζει οποιουσδήποτε όρους ή προϋποθέσεις της πλατφόρμας. Μήπως, λοιπόν, θα πρέπει οι πάροχοι να επανεξετάσουν τους όρους χρήσης; Ή θα μπορούσαν ίσως να προειδοποιούν τους δημιουργούς για την ακαταλληλότητα του περιεχομένους τους, καταγράφοντας ρητά τους λόγους; Επίσης, δεν θα έπρεπε, έστω, να υπάρχουν αναγραφές για "trigger warnings" σε βίντεο που μπορούν να αναστατώσουν το κοινό;

Από τη μία πλευρά, αμέτρητα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, καταναλώνουν αυτό το περιεχόμενο και επηρεάζονται από τις επικίνδυνες συνήθειες αυτών των δημιουργών περιεχομένου. Από την άλλη, είναι λογικό να θεωρούμε αυτούς τους δημιουργούς υπεύθυνους για τις επιλογές των θεατών σε μια ελεύθερη κοινωνία; Το σίγουρο είναι πως άνθρωποι όπως η Eugenia Cooney έχουν εξουσία, η οποία έχει είτε θετικό είτε αρνητικό αντίκτυπο στους εαυτούς τους. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να ελαχιστοποιήσουμε το κακό που γίνεται στους άλλους.