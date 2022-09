House of the Dragon: Έφτασε η ώρα για τον "ματωμένο" γάμο της χρονιάς

Έφτασε η στιγμή που όλοι περιμέναμε στο House of the Dragon– ακόμα κι αν δεν ξέραμε ότι την περιμέναμε. Η παράδοση του Game of Thrones με τους γάμους σήμαινε πως εκ των πραγμάτων θα υπήρχε μια αίσθηση προσδοκιών καθώς εξελισσόταν αυτό εδώ, καθώς δηλαδή αρχίζει να διαφαίνεται πως η πρώτη αφηγηματική κορύφωση της πρώτης σεζόν θα συνέβαινε –εννοείται!– γύρω από έναν γάμο.

Ακολουθούν spoilers για το επεισόδιο.

Ύστερα από τα έξαλλα γεγονότα του προηγούμενου επεισοδίου, ο Βισέρις ουσιαστικά ανακοίνωσε στη Ρενίρα πως θα παντρευτεί τον Λένορ, και πως εκεί θα λήξει η όποια συζήτηση. Χωρίς περιθώρια κουβέντας και διαπραγματεύσεων.

Οι εξελίξεις λοιπόν είναι ραγδαίες μετά το σεξουαλικό περίπου σκάνδαλο του προηγούμενου επεισοδίου. Καταρχάς η Ρενίρα όπως είδαμε, πίνει το ειδικό τσάι, ώστε να είναι σίγουρο το παλάτι πως δε θα μείνει έγκυος. Αν κανείς δεν είναι βέβαιος τι ακριβώς έκανε, και με ποιον, τουλάχιστον θέλουν να είναι σίγουροι πως δεν θα υπάρξει απρόσμενος απόγονος από την ιστορία.

Η Άλισεντ μαθαίνει για αυτό και, σε μια σίτκομ δομής σκηνή, κάνει τον Κρίστον να παραδεχτεί τι έκανε με τη Ρενίρα, πρακτικά κατά λάθος. Αργότερα, κατά τη διάρκεια του αποχαιρετισμού με τον πατέρα της, ο οποίος έχασε τη θέση του ως Χέρι του Βασιλιά, λαμβάνει και μια θεοσκότεινη προειδοποίηση: Πως τα παιδιά της θα βρίσκονται για πάντα σε κίνδυνο αν η Ρενίρα ανέβει στο θρόνο.

Κάπου ανάμεσα στην απομόνωσή της μες στο χώρο του παλατιού και στην παράνοια γύρω από τη φημολογία για το τι ακριβώς συνέβη με τη Ρενίρα εκτός των τειχών του, η Άλισεντ δε θα είναι καθόλου παράλογο να κρατήσει αυτά τα λόγια βαθιά μες στην καρδιά της– ακόμα κι αν σε πρώτη φάση τα απορρίψει σε επίπεδο λογικής. Ξανά: Όλα αυτά θα ήταν απείρως πιο αποτελεσματικά αν δεν είχαμε λάβει την ανάπτυξη χαρακτήρα σε σύνοψη, αλλά το πιάνουμε το νόημα. Θα έχει τρομερό ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κορυφωθεί αυτή η σχέση των δύο φίλων σε απομάκρυνση και το αν θα οδηγηθεί σε κανονική σύρραξη ή όχι.

Στα άλλα νέα των ημερών πριν τη μεγάλη δεξίωση, έχουμε φυσικά τον Ντέιμον ο οποίος μετά τις περιπτύξεις με την Ρενίρα τώρα μοιάζει να τρέχει εδώ κι εκεί μέσα σε έναν κατάσταση ταραχής, θέλοντας διαρκώς να πετύχει ή/και αποδείξει κάτι. Εδώ τον βρίσκουμε πίσω στο Βέιλ να συναντά και βασικά να δολοφονεί εν ψυχρώ τη γυναίκα του, Ρέα, όσο εκείνη ήταν έξω για κυνήγι. To κατά πόσο το σχεδίαζε εξαρχής είναι ασαφές, πάντως από τη στιγμή που εκείνη έπεσε από το άλογο, εκείνος δεν δίστασε– είναι από εκείνες τις περιπτώσεις που ακόμα κι αν δεν υπήρχε προμελετημένο έγκλημα, νιώθεις πως ήταν απλώς θέμα χρόνου κι αφορμής για να συμβεί.

Ο Ντέιμον είναι γνωστό πως μισούσε τη Ρέα και πως ο γάμος μαζί της ήταν εντελώς πολιτικός. Με εκείνην εκτός εικόνας ο Ντέιμον πιθανώς κληρονομεί το Runestone (μιας και δεν υπήρχε διάδοχος από τον γάμο τους) δίνοντάς του μια βάση καθότι κατ’εξακολούθηση εξορισμένος από το παλάτι και τον αδερφό του. Αλλά και τον αφήνει πιο ελεύθερο (στο μυαλό του έστω) να διεκδικήσει τη Ρενίρα, υπακούοντας έστω με αυτό τον βίαιο τρόπο στην πιο συμβατική παράδοση του γάμου με μία μόνο σύζυγο. (Άκου τώρα πράγματα.)

Και ξεκάθαρα θα έρθει να τη διεκδικήσει τη Ρενίρα, δεν αστειεύεται, ούτε χάνει χρόνο.

Ο γάμος της διαδόχου έχει λοιπόν κανονιστεί με τον Λένορ, και μάλιστα οι δυο τους συζητώντας έρχονται σε μια πολύ συγκεκριμένη συμφωνία: Η Ρενίρα καταλαβαίνει πως ο Λένορ δεν είναι στρέιτ και συμφωνούν πως θα έχουν ανοιχτό γάμο μετά την τελετή. Συμφωνούν για την ακρίβεια πως, αφού κάνουν τον διάδοχό τους, «θα δειπνούν κατά το δοκούν», να φύγει η υποχρέωση δηλαδή και μετά ας αρχίσει το γλέντι.

Φυσικά σε αυτό τον κόσμο το γλέντι δεν αρχίζει ποτέ, ακόμα και κατά τη διάρκεια του άξουαλ γλεντιού. Ο Ντέιμον είναι φυσικά εκεί το οποίο συμβαίνει χάρη σε μια τεχνικότητα (στο Driftmark όπου γίνεται ο γάμος, δεν θεωρείται εξορισμένος) αλλά από την άλλη δεν ξέρω, ίσως θα έπρεπε ο Βισέρις να έχει λάβει λίγο πιο σοβαρά υπόψη του το πνεύμα παρά το γράμμα του νόμου. Η όλη η ιδέα της εξορίας προέκυψε λόγω των νταραβεριών του με τη Ρενίρα και τώρα του επιτρέπεται να παρευρίσκεται στον γάμο; Τι, δεν είχαν από 5-6 ακόμα πρώην να καλέσουν για να το κάνουν ακόμα πιο άβολο;

Ο Ντέιμον φυσικά έρχεται στο γάμο και φλερτάρει τόσο με τη Λένα όσο και –φυσικά– με τη Ρενίρα. Για την ακρίβεια της το κάνει σαφές πως είναι εκεί για εκείνη, της παραθέτει ένα σενάριο στο οποίο θα είναι οι δυο τους μαζί. «Δεν ταιριάζετε σου λέω», της λέει, με τον Βισέρις να παρατηρεί από μακριά έτοιμος να γίνει μπαρούτι.

Εκεί που πιστεύουμε πως από εκεί θα προέλθει το απαραίτητο μεγάλο φιάσκο της δεξίωσης, η σειρά παίζει μια διασκεδαστική ανατροπή προσδοκιών, αφήνοντας αυτό το ζευγαράκι στον πάγο. Οι φωνές και τα ουρλιαχτά φτάνουν από άλλο σημείο της αίθουσας και διαπιστώνουμε μαζί με την κάμερα που κινείται σαν κι εκείνη να ψάχνει να βρει τι έγινε, πως ο Σερ Τζόφρι Λονμάουθ έχει σκοτωθεί από τον Κρίστον επειδή κάνει το λάθος να του μεταβιβάσει την πληροφορία για το τσαγάκι που πήρε η Ρενίρα.

Τώρα, όλο αυτό σαν αφηγηματικός αντιπερισπασμός δεν ήταν κακός, αλλά το ότι συνέβη τόσο εντελώς από το πουθενά –δραματουργικά μιλώντας– έχει και πάλι να κάνει με το πόσο πολύ η σειρά έχει πρόβλημα στο χτίσιμο χαρακτήρων και συναισθηματικών καταστάσεων σε ένα επίπεδο που να ξεπερνά την απλή ενημέρωση. Υποθέτω σε ένα ψυχρό επίπεδο σύνοψης καταλαβαίνω την έκρηξη του Κρίστον αλλά σε επίπεδο παρακολούθησης μια ιστορίας με αληθινούς ανθρώπους που ζουν και αντιδρούν, ήταν θα λέγαμε ένα κάποιο escaltion που ήρθε ελαφρώς από το πουθενά.

Τελοσπάντων, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Αν εν μέρει αυτή η βιασύνη αυτού του πρώτου μισού της σεζόν είχε να κάνει με την προσπάθεια να φτάσουμε σχετικά άμεσα στην ενηλικίωση των κεντρικών χαρακτήρων, τότε ίσως τα πράγματα αρχίσουν να κινούνται πιο ήρεμα στη συνέχεια. Ο γάμος της Ρενίρα τελικά πραγματοποιείται γρήγορα, ίσα-ίσα για να φτιάξουν τα χαρτιά τους οι άνθρωποι και, κάπου εδώ, η σειρά περνάει επισήμως στο επόμενο μεγάλο της στάδιο.

Για το ποιες είναι οι δυνάμεις και ποιες οι αδυναμίες της σειράς ως αυτό το κομβικό σημείο, είναι κάτι που έχουμε συζητήσει αρκετά μέσα από αυτές τις συνόψεις, κι είμαστε περίεργοι για το πώς θα ξεδιπλωθεί το β’ μισό της ιστορίας αυτής της πρώτης σεζόν. Στο επόμενο επεισόδιο, πιάνουμε την ιστορία μερικά χρόνια παρακάτω, αλλά αυτά θα τα δούμε αναλυτικότερα την επόμενη εβδομάδα.





*To House of the Dragon προβάλλεται στο Vodafone TV.