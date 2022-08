House of the Dragon: Όσα πρέπει να ξέρεις πριν από το 1ο επεισόδιο

Ντελίριο έπαθαν - και δεν ξεχνιέται - οι μανιακοί φανς του “Game Of Thrones” στις 19 Μαΐου του 2019, όταν προβλήθηκε το τελευταίο επεισόδιο της σειράς-φαινόμενο, την οποία το περιοδικό Time έχει χαρακτηρίσει ως “τη δημοφιλέστερη του κόσμου”. Το τελευταίο επεισόδιο του 8ου κύκλου με τίτλο "The Iron Throne" είδαν 19,3 εκατομμύρια θεατές και έσπασε όλα τα ρεκόρ.

Η κορυφαία σειρά του HBO έριξε αυλαία μετά από 47 βραβεία Emmy και άφησε αμέτρητους τηλεθεατές να αναπολούν το Westeros, τους δράκους και τις ίντριγκες, περιμένοντας μια συναρπαστική 9η σεζόν, μια αναβίωση, μια επιστροφή, κάτι! Και τότε ένα.. δάκρυ κύλησε με την ανακοίνωση του HBO πως ετοιμάζεται μια πρίκουελ σειρά, η οποία θα επικεντρώνεται στον Οίκο των Targaryen.

Μετά από απαιτητικά κάστινγκ, φρενήρη γυρίσματα και μια πανδημία, η σειρά “House of the Dragon” ξεκινά. To πρώτο επεισόδιο προβάλλεται στις 21 Αυγούστου στο HBO max και οι φανς του GoT έχουν πολύ υψηλές απαιτήσεις για την μεγάλη τηλεοπτική επιστροφή στο Westeros.

Η νέα σειρά 10 επεισοδίων βασίζεται στο 700 σελίδων βιβλίο "Fire & Blood" του George R.R. Martin.

Περιμένουν μια επική σειρά όπου το κυνήγι της εξουσίας, οι δολοπλοκίες, τα πάθη, η μαγεία και η εκδίκηση θα παρασύρουν ξανά τους ήρωες - οι οποίοι καλά θα ήταν να… θυμίζουν κάπως τους πρωταγωνιστές του "Game Of Thrones" που όλοι αγαπήσαμε.

Ένα είναι σίγουρο. Το “House of the Dragon” ήταν πανάκριβο! Σύμφωνα με το Variety το κάθε επεισόδιο κόστισε περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια. Διόλου παράξενο, αφού και το “Game of Thrones” έφερε στο σαλόνι μας μια χολιγουντιανών προδιαγραφών παραγωγή με τα κόστη στο θεό.

Ο Γερμανο-ιρανός συνθέτης Ramin Djawadi ξανασυνεργάζεται με το HBO, και μετά το κομμάτι για το “Game of Thrones”, που ήταν υποψήφιο για βραβείο Grammy, γράφει και το score για το “House of the Dragon”.

Πρεμιέρα για το “House of the Dragon” στο Λος Άντζελες

Αριστερά ο Matt Smith στον ρόλο του Daemon Targaryen, δεξιά ο Paddy Considine ως Βασιλιάς Viserys Targaryen HBO MAX VIA AP

Μιλώντας στο Hollywood Reporter, ο Sapochnik δήλωσε μεταξύ άλλων: "Σεβαστήκαμε πολύ το κείμενο. Το House of the Dragon έχει το δικό του τόνο και ρυθμό. Σε κάθε περίπτωση, σεβόμαστε απόλυτα το show που προηγήθηκε. Κατά κάποιο τρόπο πατάμε στις "πλάτες" του GoT. Προσωπικά είχα εμπλοκή στο GoT και τώρα θα κινηθούμε με τον τρόπο που είχαμε κινηθεί και τότε. Η νέα σειρά είναι διαφορετική. Δεν μπορούμε να επαναλάβουμε το Thrones".

Ο ηθοποιός Matt Smith παίζει τον ρόλο του πρίγκιπα Daemon Targaryen στην πρεμιέρα του "House of the Dragon" στις 27 Ιουλίου στο Λος Άντζελες JORDAN STRAUSS/INVISION/AP

Η μεταμόρφωση του Matt Smith σε πρίγκιπα Daemon Targaryen είναι εντυπωσιακή AP

O Miguel Sapochnik είχε σκηνοθετήσει, μεταξύ άλλων, τα επεισόδια "Battle of the Bastards" και "The Winds of Winter". Condal και Sapochnik δήλωσαν στο IGN ότι η σειρά, σε κάποια σημεία, δεν θα ακολουθήσει πιστά το βιβλίο.

Στη σειρά συμμετέχει ένα λαμπερό cast, συμπεριλαμβανομένων των: Paddy Considine (Βασιλιάς Viserys Targaryen), Matt Smith (Πρίγκιπας Daemon Targaryen), Emma D’Arcy (Πριγκίπισσα Rhaenyra Targaryen), Olivia Cooke ( Alicent Hightower) και Rhys Ifans (Otto Hightower).

Η ηθοποιός Emma D'Arcy παίζει την πριγκίπισσα Rhaenyra Targaryen και ποζάρει στην πρεμιέρα του "House of the Dragon" στο Λος Άντζελες JORDAN STRAUSS/INVISION/AP

Η λαμπερή πρεμιέρα έγινε στις 27 Ιουλίου στο Academy Museum of Motion Pictures του Λος Άντζελες και το καστ πόζαρε με αυτοπεποίθηση για την επιτυχία του... εγχειρήματος.

House of the Dragon: Όσα ξέρουμε για τη σειρά και τον αμείλικτο “Χορό των Δράκων”

Όσοι περιμένουν να δουν τον Ned Stark (Sean Bean) ή τον Tyrion Lannister (Peter Dinklage) θα απογοητευτούν μιας και το “House of the Dragon” διαδραματίζεται 200 χρόνια πριν από τη δολοφονία του Jon Arryn, που έφερε οκτώ σεζόν χάους και… αμοιβές εκατομμυρίων στους συντελεστές του GoT.

Η σειρά prequel ρίχνει τον φακό πάνω στη δυναστεία των Targaryen, που κυβερνά τα 7 βασίλεια του Westeros. Ο Οίκος Targaryen του Dragonstone με καταγωγή από τη Valyria, είναι ο πρώτος βασιλικός οίκος που εγκαταστάθηκε στο King's Landing. Το έμβλημά του είναι ένας τρικέφαλος κόκκινος δράκος, που βγάζει φλόγες από τα τρία στόματά του, με χαρακτηριστικό σύνθημα το "Φωτιά και αίμα". Χαρακτηριστικό γνώρισμα των Targaryen είναι ότι είναι οι μόνοι που μπορούν να τιθασεύσουν δράκους και συνδέονται ψυχικά με αυτά τα μυθικά πλάσματα.

House of the Dragon HBO





Η σειρά βρίσκει τους Targaryen στο απόλυτο αποκορύφωμα της δύναμής τους, με περισσότερους από 15 δράκους κάτω από τον ζυγό τους. Πρόκειται όμως για την αρχή τους τέλους της δυναστείας αλλά και των δράκων... που αργότερα θα επαναφέρει στη ζωή η Daenerys, εκκολάπτοντας τους τρεις δικούς της.

Στο κέντρο των εξελίξεων θα βρεθεί αυτό που στο βιβλίο περιγράφεται ως ο “Χορός των Δράκων” - ένας εμφύλιος ανάμεσα σε δύο Targaryens που διεκδικούν τι άλλο από… τον Iron Throne - θρόνος που θα γευτεί τελικά την καυτή ανάσα του Drogon στο τελευταίο επεισόδιο του GoT.

Στην περίπτωση των Targaryens, η αργή πτώση τους αρχίζει σχεδόν 193 χρόνια πριν από τα γεγονότα του Game of Thrones, όταν ο βασιλιάς Viserys Targaryen σπάει έναν αιώνα παράδοσης ονομάζοντας την κόρη του Rhaenyra, κληρονόμο του θρόνου. Αλλά, όταν ο Viserys με τη δεύτερη σύζυγό του, Aegon, αποκτά έναν γιο, η αυλή συγκλονίζεται.

OLLIE UPTON/HBO

Η Rhaenyra διατηρεί την ιδιότητά της ως κληρονόμος του και οι σπόροι του διχασμού δημιουργούν τριβές που κλονίζουν όλο το βασίλειο. Μετά τον θάνατο του βασιλιά Viserys, ποιος από τους δύο δεινούς αναβάτες δράκων θα επικρατήσει; Ο εμφύλιος πόλεμος σηματοδοτεί την αρχή της αργής καταστροφής της δυναστείας των Targaryens μέχρι τον “Τρελό Βασιλιά” και τελικά την “Τρελή Βασίλισσα”, την Daenerys.

Τι ζήτησε ο George R.R. Martin να περιλαμβάνει η νέα σειρά;

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Insider, οι υπεύθυνοι για το σενάριο και τη σκηνοθεσία του “House of the Dragon”, Sapochnik και Condal ανέφεραν σε συνέντευξη Τύπου ότι υπήρχαν τρία πράγματα που ο George R.R. Martin ζήτησε να συμπεριληφθούν στη νέα σειρά: Πολύχρωμους δράκους, έμφαση στην εραλδική (τα οικογενειακά σήματα) και την αναφορά του βασιλιά Jaehaerys Targaryen II.

Ο Miguel Sapochnik παραλαμβάνει το βραβείο Emmy για το “Game of Thrones” το 2016 CHRIS PIZZELLO/INVISION/AP

Σύμφωνα με τον Sapochnik, ο Martin είχε αντιληφθεί ότι οι υπεύθυνοι του “Game of Thrones”, David Benioff και D.B. “Dan” Weiss, άφησαν "στην απέξω" τον Jaehaerys II, όταν αναφέρονταν στην πλοκή οι ιστορικοί βασιλιάδες των Targaryen. “Ο David και ο Dan και προσπέρασαν τον Jaehaerys για λόγους σαφήνειας που πραγματικά δεν καταλάβαινε”, δήλωσε ο Sapochnik, αναφερόμενος στον Martin. "Μιλούσε συνεχώς για αυτό. Ήθελε να διορθώσουμε αυτό το λάθος”.

Όσο για τα άλλα αιτήματά του, αυτά αφορούν το χρώμα των δράκων. Στο “Game of Thrones”, οι τρεις δράκοι της Daenerys είχαν ξεχωριστό χρωματισμό.

Αλλά καθώς οι δράκοι της μεγάλωναν, ο χρωματισμός τους γινόταν απλώς μια διακριτική έμφαση ανάμεσα σε σκούρα μαύρα και γκρι λέπια. Στο “Ηouse of the Dragon” ωστόσο, κάθε πλάσμα θα πρέπει να είναι αρκετά διακριτό ώστε οι άνθρωποι στο... έδαφος να γνωρίζουν ποιος Targaryen πετάει από πάνω τους βασιζόμενοι απλώς στο χρώμα των λεπιών του δράκου.

O George R.R. Martin MATT SAYLES/INVISION/AP





Ο Martin ζήτησε επίσης η σειρά να περιλαμβάνει πολλά συμβολικά χρώματα, που σχετίζονται με όλους τους μεγάλους και μικρούς οίκους του Westeros. Μίλησε με τον Condal για την εραλδική τέχνη που θα δουν οι θαυμαστές και τη σημασία αυτής της λεπτομέρειας στην ιστορία.

“Είναι μια τέτοια εποχή υψηλής πολυτέλειας και ειρήνης και πλούτου και ευημερίας για το βασίλειο”, είπε ο Condal. “Όλοι θα στολίζονταν πραγματικά με τα χρώματα του οίκου τους και θα ήταν περήφανοι γι' αυτά καθώς θα παρέλαυναν στο τουρνουά”.

“Λάτρεψα το πρώτο επεισόδιο”

House of the Dragon HBO

Ο Αμερικανός συγγραφέας αποκάλυψε σε μια ανάρτηση στο ιστολόγιό του ότι έχει δει μία “πρόχειρη κόπια του πρώτου επεισοδίου” και “το λάτρεψε”. “Είναι σκοτεινό, είναι δυνατό, είναι εσωτερικό…”, συνέχισε ο Martin στο ιστολόγιό του “Not a Blog”.

Αναφερόμενος στους δημιουργούς της νέας τηλεοπτικής σειράς, ο Martin είπε ότι “έκαναν καταπληκτική δουλειά και με το καστ… όπως και στο Game of Thrones, οι περισσότεροι θεατές θα έχουν ακούσει μόνο για μερικούς από τους ηθοποιούς, αλλά νομίζω ότι θα ερωτευτούν πολλούς περισσότερους”.

Ο Martin κατέληξε: «”Νομίζω ότι οι Targaryen βρίσκονται σε πολύ καλά χέρια. Πιστεύω ότι θα πάνε μακριά. Δεν νομίζω ότι θα σας απογοητεύσουν”. Για να δούμε….

House of the Dragon - HBO max - Πρώτο επεισόδιο 21 Αυγούστου.